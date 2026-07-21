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21.07.2026 18:14:41

MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Technologietitel gesucht

QIAGEN
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DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX legte um 0,7 Prozent auf 25.011 Punkte zu und nahm damit wieder die runde Marke. Der Euro-Stoxx-50 schloss 0,9 Prozent höher, er wurde gestützt von einer Erholung bei Technologieaktien. Deren Subindex stieg im Sog günstiger Branchenvorgaben aus den USA und Asien um 2,3 Prozent. Laut einem Bericht plant Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), die Preise bei sowohl fortschrittlichen als auch älteren Chips ab 2027 um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Favorisiert werden in Europa Aktien aus dem Halbleitersektor wie BE Semiconductor, ASML, STMicro, Infineon, Suss und Aixtron mit Aufschlägen von bis zu 9,3 Prozent.

ZEW mit erwarteter Stimmungserholung

Mit einem Sprung im Juli war der ZEW-Index der deutschen Konjunkturerwartungen stärker gestiegen als im Konsens erwartet. Den erneuten Anstieg werteten die Marktstrategen der Helaba positiv. Er zeuge von einer gewissen konjunkturellen Zuversicht, unabhängig davon, dass die Lage mit der Eskalation am Persischen Golf schwieriger werde. Mit einem grösseren Einfluss der Daten auf die EZB-Zinserwartungen sei nicht zu rechnen.

Sartorius & Co leiden unter Danaher-Ausblick

Sartorius (-7,6%) standen stark unter Abgabedruck. Im DAX gaben Merck KGaA (-0,5%), Siemens Healthineers (-0,8%) und Qiagen (-0,4%) ebenso nach. Im Handel wurde auf die Zahlenvorlage des US-Wettbewerbers Danaher verwiesen, die die Stimmung eingetrübt habe. Während Danaher im zweiten Quartal abgeliefert habe, verfehle der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Erwartung, hiess es. Die Gewinner im DAX stellten Infineon (+5,5%) und Siemens Energy (+3,6%) - Hochtief legten um 1,7 Prozent zu. Die Titel profitierten von der globalen Erholung der Technologiewerte mit starkem KI-Bezug.

Im Stoxx-600 zeigte sich die Aktie von Mitie mit über 39 Prozent im Plus weit vorn. Der Outsourcing-Dienstleister hat einer Übernahme über 3,1 Milliarden Pfund durch den im Besitz von Beteiligungsgesellschaften befindlichen Konkurrenten OCS zugestimmt. Damit endete seine fast vier Jahrzehnte währende Börsenpräsenz in London - das Unternehmen reihte sich in die Liste der jüngsten Übernahmen börsennotierter britischer Firmen in diesem Jahr ein.

In Zürich ging es für Novartis um 2,1 Prozent nach oben. Der Pharmariese ist im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das operative Kernergebnis stagnierte zwar, übertraf aber dennoch die Konsensschätzung.

Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr nur dank Preiserhöhungen einen höheren Nettogewinn erzielt. Das organische Wachstum lag unter Konsens, wie es von Baader hiess. Die Aktie verlor 2,1 Prozent. Ebenfalls in Zürich rutschten Swatch um 8,2 Prozent ab. Der Uhrenhersteller profitierte zwar in den vergangenen Monaten von einer starken Umsatzbeschleunigung, laut Vontobel schlug sich dies aber noch nicht in der Ertragskraft nieder.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.285,63 +0,9 58,23 6.227,40 8,5

Stoxx-50 5.408,52 +0,7 38,52 5.370,00 9,9

DAX 25.011,35 +0,7 164,66 24.846,69 2,0

MDAX 31.812,87 +0,4 132,16 27.039,42 3,9

TecDAX 3.777,18 +0,2 5,59 3.091,28 4,3

SDAX 18.361,84 +0,4 78,19 13.062,07 7,0

FTSE 10.585,91 +0,6 61,15 10.524,76 6,5

CAC 8.363,14 +0,3 23,03 8.340,11 2,6

SMI 14.298,26 +0,3 43,90 14.254,36 7,7

ATX 6.511,24 +1,8 114,44 6.396,80 21,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:03

EUR/USD 1,1407 -0,1 -0,0007 1,1414 1,1407

EUR/JPY 185,96 +0,3 0,5000 185,46 185,4000

EUR/CHF 0,9263 +0,2 0,0018 0,9245 0,9243

EUR/GBP 0,8527 +0,4 0,0030 0,8497 0,8493

USD/JPY 163,01 +0,3 0,5200 162,49 162,5300

GBP/USD 1,3372 -0,4 -0,0056 1,3428 1,3426

USD/CNY 6,7656 -0,0 -0,0012 6,7668 6,7668

USD/CNH 6,767 -0,0 -0,0014 6,7684 6,7694

AUS/USD 0,7007 +0,2 0,0013 0,6994 0,6999

Bitcoin/USD 66.651,85 +2,0 1.318,22 65.333,63 64.538,78

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,54 +2,8 2,31 83,23

Brent/ICE 91,48 +2,5 2,26 89,22

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.074,62 +1,7 68,91 4.005,71

Silber 58,96 +4,5 2,54 56,42

Platin 1.627,69 +2,1 33,70 1.594,00

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

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Long 13’360.99 13.97 SYBVIU
Long 12’787.86 8.97 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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