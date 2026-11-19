DOW JONES--Nach den Abgaben am Vortag zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagvormittag freundlich. Hauptthema ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic, der grösste aller Zeiten. Der Claude-Entwickler hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet verkauft. Damit wird das Unternehmen mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet, die Erwartung hatte zuletzt eher bei 1,4 Billionen gelegen.

Europäische Technologieaktien mit KI-Fantasie gehen darauf auf Erholungskurs. Der Stoxx-Subindex Technologie gewinnt 1,7 Prozent und ist bislang Tagessieger. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 25.849 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent nach oben.

Dass das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank einen falkenhaften Unterton zeigte, belastet nicht, weil die Zinserhöhungsspekulationen zuletzt bereits zugenommen hatten. Die Inflation erweist sich laut dem Protokoll für die Notenbanker als hartnäckiger als gedacht, weshalb einige Teilnehmer sogar eine Erhöhung der Leitzinsen um gleich 50 Basispunkte für die Dezember-Sitzung nicht ausschlossen. Eine solche Erhöhung wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 7 Prozent eingepreist, nachdem es vor dem Protokoll etwa 3 Prozent waren.

Am europäischen Anleihemarkt geht es unter dem Strich seitwärts. Der Euro zieht von seinem 19-Monats-Tief auf 1,0999 Dollar an.

Im Blick hat der Markt auch das Gipfeltreffen der Präsidenten Donald Trump , Wladimir Putin und Xi Jinping in Shenzhen. Konkrete Ergebnisse dürften davon aber eher nicht zu erwarten sein. Vor dem Dreiertreffen kam Trump zunächst mit Xi zusammen. Dabei bezeichnete er seine "sehr besondere Beziehung" zum chinesischen Staatschef als Fundament für stabile Beziehungen zwischen den USA und China.

Nach dem gestrigen Ausverkauf im Rohstoffsektor erholen sich viele Branchenwerte. Der Kupferpreis war am Mittwoch um rund 5 Prozent gefallen, unter anderem wegen der Sorge vor einem sich verlangsamenden KI-Investitionsboom. Das könnte negativen Folgen für den Bau von Rechenzentren bedeuten. Auch die zuletzt gestiegenen US-Zinserhöhungserwartungen waren am Markt als Bremser für den zyklischen Rohstoffsektor genannt worden. Aktuell erholt sich der Kupferpreis um rund 1 Prozent. Unter den Einzelwerten gewinnen Antofagasta und Aurubis je rund 1,5 Prozent.

Mit einem Plus von fast 7 Prozent reagieren Babcock International auf deutlich über den Erwartungen ausgefallene Halbjahreszahlen. Das dürfte auch der Grund für den Aufschlag von 2,3 Prozent in der Airbus-Aktie sein. Beide Konzerne arbeiten im Verteidigungssektor zusammen. Die Kurse der Babcock-Wettbewerber BAE Systems, TKMS oder Rolls-Royce ziehen ebenso an. Der Stoxx-Subindex der Luft-/Raumfahrt- und Rüstungsaktien gewinnt 1,3 Prozent.

DHL zeigen sich wie am späten Vortag wenig bewegt von der Nachricht, dass sich die Paketwettbewerber DPD und GLS zusammentun wollen. Laut den DZ-Analysten ist die Meldung gleichwohl negativ für DHL zu werten, wobei sich die Auswirkungen kurzfristig aber noch nicht zeigen dürften.

Für die Novartis-Aktie geht es um 2,4 Prozent nach unten. Der Schweizer Pharmakonzern erwartet von 2026 bis 2031 ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent. Zuvor waren 5 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden.

Bei Medios geht es um 7,9 Prozent nach oben. Das Spezialpharmaunternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

Bei den kleinen Nebenwerten geht es für Nfon um 2,4 Prozent nach oben. Der Anbieter von Unternehmenskommunikation hat im dritten Quartal das operative Ergebnis gesteigert und den Ausblick für Umsatz und Ergebnis 2026 bestätigt.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.194,09 +0,7 39,70 6.154,39 7,0

Stoxx-50 5.350,60 +0,2 8,97 5.341,63 8,8

DAX 25.848,91 +0,4 112,67 25.736,24 5,6

MDAX 30.070,24 +0,6 191,61 27.039,42 -1,8

TecDAX 3.986,05 +0,8 33,20 3.091,28 10,1

SDAX 17.473,88 +0,6 95,04 13.062,07 1,7

FTSE 10.528,85 -0,2 -22,32 10.551,17 6,0

CAC 8.173,80 +0,3 26,97 8.146,83 0,3

SMI 14.845,04 -0,3 -41,08 14.886,12 11,9

ATX 6.478,32 +1,3 83,60 6.394,72 21,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41

EUR/USD 1,0997 +0,2 0,0024 1,0973 1,0960

EUR/JPY 175,78 +0,5 0,9400 174,84 174,6100

EUR/CHF 0,9259 +0,1 0,0006 0,9253 0,9245

EUR/GBP 0,8357 +0,2 0,0014 0,8343 0,8341

USD/JPY 159,83 +0,3 0,5000 159,33 159,3000

GBP/USD 1,3153 +0,1 0,0006 1,3147 1,3135

USD/CNY 6,6655 -0,0 -0,0021 6,6676 6,6676

USD/CNH 6,6667 -0,0 -0,0015 6,6682 6,6693

AUS/USD 0,6711 -0,1 -0,0006 0,6717 0,6706

Bitcoin/USD 63.734,97 +2,3 1.460,00 62.274,97 62.297,79

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,68 +0,5 0,42 83,26

Brent/ICE 92,39 +0,5 0,44 91,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.732,37 +0,3 9,97 3.722,40

Silber 45,08 +0,1 0,05 45,02

Platin 1.379,61 +0,6 8,36 1.371,25

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November 19, 2026 04:35 ET (09:35 GMT)