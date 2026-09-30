Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 10:03:42
MÄRKTE EUROPA/Fester nach Williams-Aussagen und China-Daten
DOW JONES--Dank taubenhafter Kommentare von John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank in New York, sind Europas Börsen mit kräftigen Aufschlägen in den Handel am Mittwoch gestartet. Die US-Notenbank habe nach der ersten Zinserhöhung seit drei Jahren in der vergangenen Woche keinen Grund zur Eile, die Zinsen weiter anzuheben. Die an den Märkten eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober brach daraufhin auf unter 50 Prozent ein von zuvor über 70 Prozent.
Daneben stützen Daten aus China. Chinas Wirtschaft zeigte zum Ende des dritten Quartals Anzeichen einer Verbesserung. Sowohl die offiziellen als auch die privaten Indikatoren für die Aktivität in der Industrie, im Dienstleistungssektor und im Baugewerbe zogen an. Die Hauptwerte von vier Indizes lagen im September über der neutralen Schwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine robuste Nachfrage hin, trotz des Krieges im Nahen Osten, der weiterhin die Lieferketten stört und die Kosten in die Höhe treibt.
Der DAX gewinnt daraufhin 0,7 Prozent auf 25.564 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent nach oben. Derweil gibt Brent leicht nach auf 102,30 Dollar das Fass. Die vielbeachteten 10-jährigen US-Staatsanleihen rentieren bei 5,21 Prozent, ein Minus von 4 Basispunkten. Am Devisenmarkt tut sich beim Euro mit 1,1345 Dollar wenig.
Derweil indizieren Preisdaten aus Frankreich und erste Länderdaten aus Deutschland einen steigenden Inflationsdruck. Der Inflationsdruck in Frankreich hat im September deutlicher als erwartet zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg mit einer Jahresrate von 3,4 (August: 2,6) Prozent. Volkswirte hatten eine Teuerung von 3,1 Prozent prognostiziert. Um 14 Uhr stehen die gesamtdeutschen Daten zur Veröffentlichung an.
Am Nachmittag werden in den USA ADP-Arbeitsmarktdaten sowie der wichtige PCE-Preisindex veröffentlicht. Für die Aktienmärkte geht es heute laut CMC weniger darum, ob die Konjunkturdaten gut oder schlecht ausfallen, sondern darum, welche Reaktion sie am Anleihemarkt auslösen.
Auf Unternehmensseite steht der Kapitalmarkttag von BMW (+1,8%) im Blick. JP Morgan erwartet zwar, dass das Unternehmen an seinem langfristigen Margenziel von 8 bis 10 Prozent im Automobilbereich festhalten wird, dies sei angesichts des globalen Wettbewerbsumfelds für die kommenden drei Jahre aber kein realistisches Ziel. Daneben sollen Siemens Energy sowie Continental Pre-Close-Calls veranstalten.
Nach dem Abverkauf vom Vortag erholen sich Fresenius am Mittwoch im frühen Handel mit Aufschlägen von 2 Prozent. Im Handel heisst es, die Vortagesverluste von knapp 5 Prozent nach einer FDA-Warnung erschienen übertrieben. In dieser moniert die FDA Verletzungen von Produktionsvorschriften im Werk in Melrose Park in Illinois.
Nach einer Herabstufung durch die Deutsche Bank auf "Hold" geben Commerzbank derweil 1,5 Prozent nach und stellen bislang den Hauptverlierer im DAX.
Nach einem sehr verhaltenen Start in das Geschäftsjahr hat Gerresheimer im zweiten Quartal etwas an Boden gut gemacht. Gerresheimer setzt nach wie vor auf ein stärkeres zweites Halbjahr. Der Umsatz betrug nach vorläufigen Zahlen 578 Millionen Euro nach angepassten 614 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA lag bei 102 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr auf Basis angepasster Zahlen bei 126 Millionen Euro gelegen hatte. Für die Aktie geht es kräftig um 6,6 Prozent nach oben.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2026 04:04 ET (08:04 GMT)
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
10:02
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
29.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich knapp behauptet (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX pendelt am Montagnachmittag um Schlusskurs von (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt pendeln am Mittwoch um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.