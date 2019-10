MÄRKTE EUROPA/Fester - Kursrally bei SAP - Kursdebakel bei Hugo Boss

FRANKFURT (Dow Jones)--Erneut mit Kursgewinnen zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitagmorgen. Gute Nachrichten von SAP und die Hoffnung auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit animieren zu Käufen. Der DAX ist deutlich über die 12.200er-Marke gesprungen und legt um 1 Prozent zu auf 12.282 Punkte. Rückenwind erhält er vom Kursplus von über 7 Prozent beim Indexschwergewicht SAP. Der Euro-Stoxx-50 legt denn auch nur um 0,5 Prozent auf 3.512 Zähler zu.

Bereits in Asien legten die Aktienkurse mit Blick auf die Handelsgespräche zu. Im Tagesverlauf ist ein Treffen von US-Präsident Trump und dem chinesischen Vize-Premier Liu He anberaumt, womit die Gespräche dann auf höchster Ebene geführt werden. Das schürt Zuversicht. "Wir hatten eine sehr, sehr gute Verhandlung", sagte Trump im Vorfeld.

Für den Kurssprung bei SAP sorgen in der Nacht mitgeteilte vorläufige Quartalszahlen. Der Umsatz ist mit 6,79 Milliarden Euro über dem Konsens von 6,68 Milliarden Euro ausgefallen. An der Börse wird aber vor allem auf den Cloud-Umsatz geschaut, der mit 1,79 Milliarden Euro um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr stieg, viel stärker als der Umsatz insgesamt mit 13 Prozent. Das Ergebnis pro Aktie liegt bei 1,30 Euro. Hier lag der Analystenkonsens bei 1,19. Insgesamt verdiente SAP nach Steuern 1,56 (1,36) Milliarden Euro. Wichtig dabei auch, dass der erhoffte Sprung bei der operativen Marge geschafft wurde.

Dass SAP-Chef McDermott nach knapp zehn Jahren im Amt zurücktritt, belastet dagegen kaum. Er habe das Unternehmen gut aufgestellt, heisst es dazu. SAP benannte als Co-Nachfolger die Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan und Christian Klein.

Obwohl Hugo Boss den Ausblick nur wie vielfach schon befürchtet gesenkt hat, bricht der Kurs um über 12 Prozent ein. Er war in den vergangenen Wochen schon um rund 15 Prozent zurückgekommen. Die Analysten von Citi-Research erwarten ein weiteres Absinken der Konsensschätzungen um 7 bis 10 Prozent. Das operative Ergebnis verfehlte mit 80 Millionen Euro die Erwartung von 110 Millionen recht deutlich. "Der gesenkte Jahresausblick von Hugo Boss steht im scharfem Kontrast zu den überzeugenden LVMH-Geschäftszahlen", monieren die Citi-Analysten. Burberry fallen im Sog von Boss um 3,2 Prozent.

Bei Medienwerten läuft es unrund - Publicis brechen ein

Schlecht für Medienwerte sind die Zahlen der Werbeholding Publicis. Das französische Unternehmen hat seinen Wachstumsausblick erneut gesenkt und erwartet nun einen organischen Umsatzrückgang von 2,5 Prozent. Nach einer Prognosesenkung im Juli war Publicis noch von einer stabilen Entwicklung ausgegangen. Publicis knicken in Paris um 11 Prozent ein und ziehen auch die Aktie des grössten Konkurrenten WPP in London um 4,6 Prozent mit nach unten. Auch werbeabhängige Aktien wie Prosieben und TF1 geben nach, um bis zu 2 Prozent.

Um 31 Prozent gestiegene Umsätze von Shop Apotheke in den ersten neun Monaten treiben den Kurs um 1,7 Prozent an.

Kurseinbruch an Rentenmärkten befürchtet

Die Zuversicht rund um die Handelsgespräche ist eine schlechte Nachricht für sogenannte sichere Häfen, allen voran Anleihen. Deren Kurse erholen sich am Morgen zwar leicht, aber nur dank Schnäppchenkäufen, wie Beobachter sagen. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen steigt fällt auf -0,49 Prozent, nachdem sie binnen drei Tagen zuvor von knapp -0,60 auf -0,47 Prozent gestiegen war.

Die Investoren seien nur "erbärmlich vorbereitet" auf eine Preiskorrektur an den Anleihemärkten, befindet der schweizerische Vermögensverwalter Unigestion. Rezessionsängste hätten für eine Rally in Sichere-Häfen-Anlagen gesorgt. "Bonds sind aktuell die teuersten" aller Hedging-Assets, noch stärker als Edelmetalle oder andere Anlagen. Ein Rückzug aus ihnen könnte nun zu einem Ausverkauf führen", so Unigestion.

Am Ölmarkt ziehen die Preise deutlich nach der Meldung über einen angeblichen Raketenangriff auf einem iranischen Tanker. Brentöl verteuert sich um knapp 2 Prozent auf 60,26 Dollar. Der Stoxx-Subindex der Ölaktien legt um 1,3 Prozent mit am stärksten zu.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.516,91 0,66 22,95 17,17

Stoxx-50 3.188,29 0,54 17,21 15,52

DAX 12.300,87 1,12 136,67 16,50

MDAX 25.343,82 0,10 24,53 17,40

TecDAX 2.753,28 1,03 28,17 12,37

SDAX 10.994,10 0,51 55,69 15,62

FTSE 7.167,84 -0,26 -18,52 6,81

CAC 5.590,12 0,38 21,07 18,17

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,50 -0,03 -0,74

US-Zehnjahresrendite 1,64 -0,03 -1,04

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1014 +0,05% 1,1019 1,1003 -3,9%

EUR/JPY 118,82 +0,06% 118,96 118,81 -5,5%

EUR/CHF 1,0981 +0,12% 1,0983 1,0966 -2,4%

EUR/GBP 0,8837 -0,14% 0,8847 0,8958 -1,8%

USD/JPY 107,89 +0,02% 107,96 107,97 -1,6%

GBP/USD 1,2461 +0,17% 1,2456 1,2288 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0969 -0,13% 7,1047 7,1084 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 8.340,25 -2,54% 8.402,50 8.491,25 +124,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,56 53,55 +1,9% 1,01 +13,2%

Brent/ICE 60,34 59,10 +2,1% 1,24 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.502,96 1.494,30 +0,6% +8,66 +17,2%

Silber (Spot) 17,75 17,51 +1,4% +0,24 +14,5%

Platin (Spot) 904,94 901,00 +0,4% +3,94 +13,6%

Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,1% +0,00 -1,1%

