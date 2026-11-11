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11.11.2026 10:09:45
MÄRKTE EUROPA/Fester - KI-Sorgen lassen nach - Skepsis bei Rüstung wächst
DOW JONES--Gut erholt vom US-Inflationsschock zeigen sich Europas Börsen am Mittwoch. Der DAX legt um 1 Prozent auf 26.606 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 um 0,9 Prozent auf 6.387 Zähler. Vor allem bei Technologie-Aktien wird zugegriffen. So steigen Infineon um 7 Prozent und STMicro um 4,5 Prozent. Treiber sind unter anderem starke Zahlen von Siemens Energy, die 7,7 Prozent zulegen. Sie zeigen, dass die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter intakt sind.
Das Minus von über 5 Prozent bei Nvidia bremst nicht, es wird auf die hauseigenen Probleme zurückgeführt. Dazu kommt der nun sichere Börsengang von KI-Unternehmen Anthropic, der mit einer angestrebten Bewertung von 1,3 Billionen Dollar historische Dimensionen erreichen könnte. In Australien ist bereits die Zeichnungsfrist für Retail-Anleger gestartet.
Dazu hat OpenAI am Vortag einige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Hier stieg der Umsatz zwar rund 50 Prozent auf 10 Milliarden Dollar an, allerdings bei weiterhin hohen operativen Verlusten. Anthropic hatte zuletzt rund 17 Milliarden Dollar Umsatz vermeldet.
Die Hauptsorge des Marktes ist allerdings die Inflation: Die US-Verbraucherpreise (CPI) sprangen am Vortag deutlich stärker als befürchtet an. Da offiziell keine Jahresänderung vorgelegt wurde, zeigen hauseigene Berechnungsmodelle von Volkswirten einen rasanten Anstieg im Bereich von 3,90 bis 4,02 Prozent.
Die US-Anleihen reagierten darauf mit einem massiven Rendite-Sprung. Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee sagte, der Bericht sei "besorgniserregend bis verstörend". Entsprechend geht der Markt nun mit über 80 Prozent Wahrscheinlichkeit von einer US-Zinserhöhung im Dezember und einer weiteren im Januar von über 60 Prozent aus. Sogar ein grosser Zinsschritt um 50 Basispunkte im Dezember wird für möglich gehalten.
Bei den Einzelwerten ragen Singulus hervor: Der ehemalige Liebling des Neuen Marktes springt um 51 Prozent, nachdem ein Grossauftrag von SpaceX eingegangen ist.
Ansonsten konzentrieren sich Unternehmenszahlen auf die Energiewirtschaft: Siemens Energy überzeugt mit einem kräftigen Gewinnanstieg und untermauert damit ihre Rolle als Gewinner der KI-Investitionen in Infrastruktur. Die Versorger Eon (-1,7%) und RWE (+1,1%) haben verlässlich abgeliefert und die Erwartungen erfüllt. RWE wird sogar noch leicht optimistischer mit Blick auf den Jahresgewinn.
Einen kräftigen Kurseinbruch von 9 Prozent gibt es dagegen bei Vestas. Der dänische Windanlagen-Hersteller hat die Umsatzerwartung verfehlt.
Bei Alcon in der Schweiz geht es 7 Prozent nach unten. Der Augenheilkundespezialist hat die Wachstumserwartungen nicht erfüllt.
Einen Kurseinbruch von 14 Prozent gibt es in der Rüstungs-Branche: Hier hat Munitionshersteller CSG alle Erwartungen unterboten. Von JP Morgan heisst es, das EBITA habe im dritten Quartal 28 Prozent darunter gelegen. Dies bestätige die Sorgen über eine langfristige Nachfrage nach Rüstungsgütern: Ein Waffenstillstand in der Ukraine dürfte daher zu einem grossen Ausverkauf von europäischen Rüstungsaktien führen.
Entsprechend negativ ist auch die Reaktion auf die Zahlen von Vincorion, obwohl das Unternehmen seine im Oktober erhöhte Jahresprognose bestätigt hat. Die Aktien fallen 5,2 Prozent. Auch Rheinmetall und Renk geben 2 bzw 2,5 Prozent nach.
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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 6.386,73 +0,9 58,86 6.327,87 10,3
Stoxx-50 5.499,09 +0,6 35,14 5.463,95 11,8
DAX 26.606,20 +1,0 258,75 26.347,45 8,6
MDAX 31.134,25 +0,3 99,90 27.039,42 1,7
TecDAX 4.080,29 +1,2 48,80 3.091,28 12,7
SDAX 18.113,24 +0,4 72,82 13.062,07 5,5
FTSE 10.808,83 +0,5 57,24 10.751,59 8,8
CAC 8.332,29 +0,7 53,70 8.278,59 2,2
SMI 15.023,02 -0,1 -14,92 15.037,94 13,2
ATX 6.718,16 +1,0 67,61 6.650,55 26,1
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25
EUR/USD 1,1144 -0,2 -0,0019 1,1163 1,1150
EUR/JPY 177,01 -0,1 -0,1900 177,2 177,0400
EUR/CHF 0,9228 +0,2 0,0016 0,9212 0,9214
EUR/GBP 0,8366 +0,1 0,0004 0,8362 0,8367
USD/JPY 158,84 +0,1 0,1100 158,73 158,7800
GBP/USD 1,3319 -0,2 -0,0022 1,3341 1,3326
USD/CNY 6,67 0,0 -0,0003 6,6703 6,6703
USD/CNH 6,6684 -0,1 -0,0079 6,6763 6,6783
AUS/USD 0,6869 +0,1 0,0004 0,6865 0,6850
Bitcoin/USD 73.725,01 -0,1 -47,29 73.772,30 72.930,67
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 85,95 -0,1 -0,09 86,04
Brent/ICE 91,78 +0,3 0,29 91,49
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.055,47 +0,6 24,54 4.030,93
Silber 52,93 +2,8 1,43 51,51
Platin 1.555,93 +1,0 15,60 1.540,33
(Angaben ohne Gewähr)
===
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 04:10 ET (09:10 GMT)
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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