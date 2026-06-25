MÄRKTE EUROPA/Fester - Bayer mit Kurssprung nach Roundup-Urteil

DOW JONES--An den europäischen Börsen hat sich am Donnerstag eine positive Stimmung durchgesetzt. Die jüngst gesunkenen Ölpreise, die sich wieder in etwa auf dem Niveau von vor dem Iran-Krieg bewegen, und im Rahmen der Erwartungen ausgefallene US-Inflationsdaten linderten Inflations- und Zinserhöhungsängste. Der PCE-Index, ein bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank, hatte im Mai die Erwartungen von Ökonomen getroffen. Der DAX stieg um 1 Prozent auf 24.995 Punkte. Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Index am Nachmittag von der Bayer-Aktie nach einem positiven Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im Streit um den Unkrautvernichter Roundup. Der Euro-Stoxx-50 rückte um 0,9 Prozent vor auf 6.268 Punkte.

Bayer sprangen um 18,7 Prozent nach oben. Der Supreme Court der USA kam zu dem Schluss, dass Bayer nach geltendem Recht nicht dafür verantwortlich gemacht werden könne, nicht vor mutmasslichen Risiken gewarnt zu haben, da die zuständige Behörde, die Environmental Protection Agency (EPA), keine Warnhinweise auf den Produkten vorgeschrieben habe. Bayer geht nun davon aus, dass aktuelle Klagen im Zusammenhang mit Roundup abgewiesen und künftige Klagen verhindert werden können. Gegen den Konzern laufen in den USA milliardenschwere Schadensersatzklagen. Die Kläger führen ihre Krebserkrankungen auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup der US-Tochter Monsanto zurück. Die EPA wiederum hält das Mittel für sicher.

Technologiewerte verzeichneten zunächst eine kräftige Erholung, nachdem der US-Chiphersteller Micron am Vorabend überraschend starke Quartalszahlen vermeldet und einen optimistischen Ausblick gegeben hatte. Allerdings bröckelten die Gewinne in Reaktion auf einen Bericht, dem zufolge Apple die Verkaufspreise einiger seiner Produkte erhöhen will. Wie das Wall Street Journal schrieb, will Apple wegen der stark steigenden Kosten für Speicherchips die Preise für seine Macs und iPads anheben. Letztlich ging der Technologiesektor 0,8 Prozent höher aus dem Handel. Infineon retteten ein Plus von 3,1 Prozent ins Ziel. ASML und STMicro gewannen 2,6 und 2,7 Prozent. Suss Microtec (+5%) profitierten zusätzlich von der Hochstufung auf "Buy" durch MWB. Schlechter lief es für die Aktien direkter oder indirekter Apple-Zulieferer. Ams-Osram verloren 1,3 Prozent und Aixtron 0,8 Prozent.

Nach den US-Daten geriet der Dollar etwas unter Druck, im Gegenzug erholte sich der Euro auf rund 1,1380 Dollar. Der Greenback profitiert indessen tendenziell unter anderem davon, dass Marktteilnehmer mit zumindest einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank in diesem Jahr rechnen. Der politische Druck auf die Fed zu Zinssenkungen scheine zudem nachzulassen, was die Stimmung für den Dollar stütze, so die Analysten von DBS. US-Finanzminister Scott Bessent merkte an, dass US-Präsident Donald Trump erklärt habe, der Fed-Vorsitzende Warsh werde unabhängig agieren. Die Europäische Zentralbank dagegen dürfte die kommenden zwölf Monate die Leitzinsen bestätigen. Bundesanleihen halten sich stabil, die Rendite der Bonds mit einer Laufzeit von 10 Jahren liegt aktuell bei 2,87 Prozent.

Volkswagen verkauft Everllence-Mehrheitsanteil an Bain Capital

Volkswagen (+1,3%) hat einen Käufer für einen Mehrheitsanteil an dem Schiffs- und Kraftwerksmotorenbauer Everllence gefunden. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verkauft er einen Anteil von 51 Prozent an den Finanzinvestor Bain Capital. Der Erlös von 7,4 Milliarden Euro ergebe sich aus dem Verkauf des 51-Prozent-Anteils und der erwarteten Verschuldung nach Abschluss der Leveraged Buy-out Transaktion. Der Buchwert von Everllence SE in der VW-Bilanz lag zum Stichtag 31. Mai bei rund 3,4 Milliarden Euro. Der Deal wurde erwartet und liefert kaum Impulse für die Aktie.

Die Aktien der Merck KGaA stiegen um 4,9 Prozent. Das Unternehmen übernimmt in einer milliardenschweren Transaktion das US-Life-Science-Unternehmen Bio-Techne. Wie die Darmstädter mitteilten, ist eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb des Unternehmens für 73 US-Dollar je Aktie unterzeichnet worden, was einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 9,9 Milliarden Euro bzw. 11,3 Milliarden US-Dollar entspricht. In einer ersten Einschätzung heisst es von einem Marktteilnehmer, dass der Kauf strategisch sinnvoll erscheine, auch wenn der Kaufpreis auf den ersten Blick hoch ausfalle. Positiv sei zudem, dass sich der Deal fördernd auf die Marge auswirke sowie keine Kapitalerhöhung drohe.

Der Online-Apothekenbetreiber Docmorris (+3%) will seine Kosten durch Kürzungen in der Belegschaft und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bis Ende 2027 um mindestens 15 Millionen Franken jährlich reduzieren. Konzernweit sollen dazu rund 100 Vollzeitstellen wegfallen, wie das Unternehmen mitteilte.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.268 +0,9 +7,3

Stoxx-50 5.375 +0,8 +8,5

Stoxx-600 640 +0,8 +7,3

DAX 24.995 +1,0 +1,0

FTSE-100 London 10.462 +0,7 +5,3

CAC-40 Paris 8.385 +0,6 +2,9

AEX Amsterdam 1.065 +0,2 +12,0

ATHEX-20 Athen 6.269 -0,8 +17,2

BEL-20 Brüssel 5.672 +1,1 +11,7

BUX Budapest 138.854 +0,6 +25,1

OMXH-25 Helsinki 6.181 +0,6 +8,4

OMXC-20 Kopenhagen 1.581 +1,1 -1,7

PSI 20 Lissabon 9.056 +1,1 +9,6

IBEX-35 Madrid 19.390 +0,6 +12,0

FTSE-MIB Mailand 51.639 +0,3 +14,9

OBX Oslo 1.866 -0,7 +16,8

PX Prag 2.560 -0,2 -4,7

OMXS-30 Stockholm 3.147 +1,1 +9,2

WIG-20 Warschau 135.973 +1,0 +14,9

ATX Wien 6.462 +0,4 +21,3

SMI Zürich 14.118 +0,8 +6,4

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 19:00 Uhr

EUR/USD 1,1384 +0,2 0,0027 1,1357 1,1360

EUR/JPY 184,04 +0,2 0,2900 183,75 183,7300

EUR/CHF 0,9212 -0,1 -0,0013 0,9225 0,9220

EUR/GBP 0,8613 -0,1 -0,0011 0,8624 0,8623

USD/JPY 161,65 -0,1 -0,1200 161,77 161,7500

GBP/USD 1,3211 +0,4 0,0046 1,3165 1,3170

USD/CNY 6,7976 -0,2 -0,0130 6,8106 6,8106

USD/CNH 6,7975 -0,2 -0,0149 6,8124 6,8138

AUS/USD 0,6923 +0,4 0,0024 0,6899 0,6900

Bitcoin/USD 59.487,13 -2,3 -1.413,78 60.900,91 59.831,91

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 71,57 +1,8 1,23 70,34

Brent/ICE 74,58 +1,1 0,84 73,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.036,80 +0,9 36,38 4.000,42

Silber 58,68 +2,2 1,25 57,44

Platin 1.609,25 +2,0 31,00 1.578,25

(Angaben ohne Gewähr)

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June 25, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)