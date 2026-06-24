Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’118 1.5%  SPI 19’912 1.4%  Dow 52’173 1.0%  DAX 24’740 -0.6%  Euro 0.9226 0.1%  EStoxx50 6’215 -0.3%  Gold 4’011 -2.4%  Bitcoin 49’067 -3.3%  Dollar 0.8124 0.3%  Öl 74.0 -4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Rheinmetall345850Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
Tech-Korrektur trifft Musk hart: Verluste der SpaceX- und Tesla-Aktien kosten Elon Musk den Billionärs-Titel
ETF-Auflösungen im Überblick: Was die Statistik tatsächlich zeigt
Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’740.36
Pkt
-153.22
Pkt
-0.62 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

24.06.2026 18:13:42

MÄRKTE EUROPA/Etwas schwächer - DAX von Rheinmetall-Minus belastet

DOW JONES--Mit Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte den Handel beendet. Im DAX fiel das Minus etwas deutlicher aus, ausgelöst durch den Kursrutsch der Rheinmetall-Aktie. Der deutsche Leitindex reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 24.740 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es dagegen nur um 0,3 Prozent auf 6.215 Punkte nach unten, der eher defensiv aufgestellte SMI legte sogar um 1,5 Prozent zu und markierte im Verlauf ein Allzeithoch.

Die Nachrichtenlage um den Nahostkonflikt war derweil ruhig, was eher positiv interpretiert wurde. Die Ölpreise fielen weiter, der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 4,0 Prozent auf 73,98 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Social-Media-Beitrag mitgeteilt, der Iran habe den USA erklärt, er verlange keine Gebühren von Schiffen, die die Strasse von Hormus befahren.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte um 18,7 Prozent auf 949 Euro ab und damit wieder unter die 1.000er Marke. Sie hat seit dem Hoch über 50 Prozent an Wert verloren. Deutschland hat das milliardenschwere F126-Fregatten-Projekt gestoppt. Das Verteidigungsministerium beschloss nach eigenen Angaben, einen Auftrag über sechs massgeschneiderte F126-Fregatten nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen sollen acht Meko A-200-Fregatten vom deutschen Schiffbauer TKMS gekauft werden. TKMS stiegen daraufhin um 16,1 Prozent.

Die Analysten von JP Morgan sehen nun diverse Ziele von Rheinmetall für das laufende Jahr als gefährdet oder kaum mehr erreichbar an. MWB sieht in der Streichung des F126-Fregattenprogramms einen deutlichen Rückschlag für Rheinmetall, da der Auftrag als zentrales Argument für die Übernahme der NVL-Werft und die langfristigen Wachstumsziele im Marinegeschäft gegolten habe.

In der Breite gaben Rüstungsaktien europaweit nach. Händler erklärten das mit dem ins Rollen kommenden Börsengang des Panzerherstellers KNDS. Mit Blick darauf würden Umschichtungen aus anderen Rüstungswerten erwartet, um Liquidität zu schaffen. Hensoldt und Renk verloren 3,3 Prozent bzw. 7,2 Prozent, in Mailand reduzierten sich Leonardo um 4,8 Prozent und in Paris Thales um 1,2 Prozent.

Die am Vortag stark abverkauften Chipaktien gaben erneut leicht nach und konnten zwischezeitliche Gewinne nicht behaupten. So fielen ASML um 0,5 Prozent oder STMicro um 0,2 Prozent. Im Hinblick auf die jüngst ins Straucheln geratene KI-Rally waren die Blicke bereits auf den Abend gerichtet, wenn nach US-Börsenschluss Micron Technology seine Bücher öffnet. Das Unternehmen gilt als wichtiger Indikator für KI-bezogene Ausgaben, da seine Chips in Rechenzentren und fortschrittlichen Computersystemen genutzt werden.

Im SDAX gaben Init Innovation um 4,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt. Die Berenberg-Analysten gehen davon aus, dass diese vor allem der Finanzierung eines kürzlich gewonnenen Grossauftrags in Australien dienen soll. Das Projekt zur Modernisierung des Ticketsystems im öffentlichen Nahverkehr von Sydney habe ein Volumen von rund 150 Millionen Euro. Aus der Kapitalerhöhung erwarten die Analysten einen Nettoerlös von rund 45 Millionen Euro.

Für JP Morgan lieferten die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von Fedex eine leicht positive Indikation für DHL (+0,2%). Die Analysten sehen die International-Priority-Entwicklung von Fedex kurzfristig als unterstützenden Indikator für DHL Express. Das internationale Express-Geschäft von Fedex liefere insbesondere einen Vergleichswert für DHL Express, das rund 50 Prozent zum EBIT 2025 der DHL Group beigetragen habe.

In London stiegen Segro um 17,4 Prozent. Das US-Immobilienunternehmen Prologis ist mit einem milliardenschweren Übernahmeangebot für den kleineren Konkurrenten zunächst gescheitert. Segro hat die Offerte über 12,6 Milliarden Pfund abgelehnt. Das schürte Spekulationen über ein höheres Gebot.

Steigender Ifo-Index gibt Hoffnung

Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft bei Union Investment, wertete den Ifo-Anstieg im Juni als ein Hoffnungssignal. Er liefere aber noch keinen konjunkturellen Befreiungsschlag. Die Aussicht auf eine Entspannung im Iran-Konflikt mit einer raschen Normalisierung des Verkehrs durch die Strasse von Hormus dürfte zur besseren Stimmung beigetragen haben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.214,70 -0,3 -15,85 6.230,55 7,3

Stoxx-50 5.334,13 +0,2 9,90 5.324,23 8,4

DAX 24.740,36 -0,6 -153,22 24.893,58 0,9

MDAX 31.919,25 -0,7 -209,85 27.039,42 4,3

TecDAX 3.883,02 -0,5 -20,84 3.091,28 7,2

SDAX 17.963,71 -1,1 -193,29 13.062,07 4,7

FTSE 10.461,63 +0,3 32,78 10.428,85 5,3

CAC 8.385,49 +0,5 44,78 8.340,71 2,9

SMI 14.117,75 +1,5 207,05 13.910,70 6,2

ATX 6.462,40 -1,3 -83,45 6.545,85 21,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02

EUR/USD 1,1348 -0,3 -0,0033 1,1381 1,1382

EUR/JPY 183,57 -0,2 -0,2800 183,85 183,8600

EUR/CHF 0,922 +0,1 0,0005 0,9215 0,9213

EUR/GBP 0,8623 +0,1 0,0004 0,8619 0,8622

USD/JPY 161,76 +0,1 0,1900 161,57 161,5500

GBP/USD 1,3155 -0,4 -0,0048 1,3203 1,3198

USD/CNY 6,8106 +0,3 0,0206 6,7900 6,7894

USD/CNH 6,8141 +0,3 0,0195 6,7946 6,7938

AUS/USD 0,6892 -0,3 -0,0022 0,6914 0,6931

Bitcoin/USD 60.222,00 -3,5 -2.167,05 62.389,05 62.410,49

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 70,50 -3,7 -2,71 73,21

Brent/ICE 73,98 -4,0 -3,10 77,08

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.000,84 -2,6 -107,51 4.108,35

Silber 58,67 -5,4 -3,36 62,03

Platin 1.582,55 -4,2 -69,25 1.651,80

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 12:14 ET (16:14 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:32 Neue Unsicherheit auf dem Markt
11:53 BNP Paribas: Der Franken profitiert vom Dollar-Verfall
09:19 SG-Marktüberblick: 24.06.2026
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 25’000er-Marke wieder unterboten
23.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’868.93 15.46 SCB4UU
Short 16’447.59 5.56 S5BKFU
SMI-Kurs: 14’117.75 24.06.2026 17:30:01
Long 13’100.72 12.20 SPBS5U
Long 12’435.60 7.73 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
600 Milliarden Dollar vernichtet: SpaceX-Aktie rutscht unter den ersten Schlusskurs
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Abend um Nulllinie
ASML-Aktie trotz Kurszielanhebung unter Druck - auch Aktien von Infineon und Intel korrigieren
Hyperscaler in Rot: Das steckt hinter den Kursverlusten bei den Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft
KI-Sorgen belasten: Dow geht stabil aus dem Handel -- SMI letztlich etwas höher -- DAX schliesst mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Minus - Nikkei sackt ab
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ und Co. unterschiedlich: Trump ordnet Ausbau der Quantencomputer-Technologie an
Aktien von NVIDIA, Micron, ASML & Co. teils mit Stabilisierungsversuch nach Kursrutsch: "Tech Wreck" oder nur Verschnaufpause?

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’740.36 -0.62%