MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Thyssenkrupp und Nucera gesucht

DOW JONES--An den europäischen Börsen geht es am Dienstag im frühen Handel etwas nach unten. Nachdem die sogenannte Trump-Rally an den US-Börsen abgeflaut ist, und US-Notenbankchef Jerome Powell Zinssenkungshoffnungen jüngst einen Dämpfer erteilte, warten die Anleger auf neue Impulse. Die am Berichtstag anstehenden endgültigen Verbraucherpreise aus der Eurozone für Oktober dürften diese eher nicht bringen. Daneben ist der Kalender konjunkturseitig leer. Spannender könnten die europäischen Einkaufsmanagerindizes am Freitag werden, heisst es.

Der DAX kommt um 0,3 Prozent auf 19.129 Punkte zurück, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent tiefer bei 4.779 Zählern. Der Euro gibt leicht nach auf 1,0580 Dollar ab, am Rentenmarkt ziehen die Kurse an - die Renditen fallen also.

Einen frischen Akzent könnten die nachbörslich am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen von Nvidia bringen, heisst es im Handel. Der Chiphersteller gilt als Stimmungsbarometer für die gesamte KI-Branche. "Bis Nvidia als prominenter Nachzügler die Berichtssaison in den USA am Mittwochabend beschliesst, dürften auch die Ausschläge des DAX in die eine oder andere Richtung eher begrenzt bleiben", stellt man sich bei CMC zunächst auf ein weiterhin ruhiges Geschehen an den Börsen ein.

Bei den Branchen liegen Autoaktien (-0,8%) und Reise- und Freizeitwerte (-0,6%) am Ende, während es für Versorgeraktien mit 0,8 Prozent am stärksten nach oben geht, gefolgt von Immobilientiteln (+0,7%). Beide profitieren von den sinkenden Marktzinsen.

Thyssenkrupp mit starkem Cashflow

Thyssenkrupp hat in seinem Schlussquartal bereinigt besser als erwartet abgeschnitten. Die Analysten von Citi sprechen von einem positiven Ende eines schwierigen Geschäftsjahres. Das bereinigte operative Ergebnis liege mit 151 Millionen über dem Konsens von 120 Millionen, zugleich habe ein höherer Cashflow dazu geführt, dass die Nettoliquidität mit 4,4 Milliarden Euro über der Citi-Erwartung liege. Der Ergebnisanstieg sei dabei vom Marinegeschäft getragen worden, während die Erträge im Stahlgeschäft in Europa weiterhin rückläufig gewesen seien. Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 entspreche mit 0,6 bis 1 Milliarde Euro im Wesentlichen den Konsensschätzungen. Die Aktie macht einen Satz um über 7 Prozent nach oben. en.

Die ersten Indikationen der Thyssenkrupp-Tochter Nucera für das vierte Quartal sind nach Einschätzung der Analysten der Citigroup besser als erwartet ausgefallen. Sowohl das operative Ergebnis als auch die Umsätze lägen einen Tick über den Schätzungen, gestützt vom Auftragsbestand der Sparte alkalische Wasserelektrolyse. Für die Aktie geht es ebenfalls kräftig um gleich 9 Prozent nach oben.

Nestle geben um 1,1 Prozent nach. Der Lebensmittelriese will mittelfristig stärker wachsen, hat das Margenziel 2025 aber gesenkt. Jefferies sieht kaum Anpassungsbedarf für die Marktschätzungen.

Jeweils nach der Vorlage von Quartalszahlen verlieren SFC Energy knapp 3 Prozent, während sich Springer Nature mit einem Plus von 0,2 Prozent gut behaupten. Nachrichtenlos auffallend schwach liegen Evotec (-6,2%) im Markt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.778,60 -0,2% -11,73 +5,7%

Stoxx-50 4.260,11 -0,1% -2,44 +4,1%

DAX 19.128,83 -0,3% -60,36 +14,2%

MDAX 26.237,10 +0,2% 41,92 -3,3%

TecDAX 3.329,24 -0,1% -4,32 -0,2%

SDAX 13.341,79 -0,5% -67,00 -4,4%

FTSE 8.125,63 +0,2% 16,31 +4,9%

CAC 7.265,31 -0,2% -12,92 -3,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,31 -0,06 -0,26

US-Zehnjahresrendite 4,38 -0,04 +0,50

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:40 % YTD

EUR/USD 1,0582 -0,2% 1,0580 1,0572 -4,2%

EUR/JPY 162,97 -0,6% 163,53 163,86 +4,7%

EUR/CHF 0,9348 -0,2% 0,9351 0,9365 +0,7%

EUR/GBP 0,8355 -0,0% 0,8348 0,8357 -3,7%

USD/JPY 153,96 -0,4% 154,60 155,01 +9,3%

GBP/USD 1,2667 -0,1% 1,2673 1,2650 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2377 +0,1% 7,2430 7,2375 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 91.781,60 +0,6% 91.874,20 92.026,90 +110,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,82 69,16 -0,5% -0,34 -2,7%

Brent/ICE 73,12 73,30 -0,2% -0,18 -2,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,81 47,15 -0,7% -0,34 +24,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.620,06 2.611,99 +0,3% +8,07 +27,0%

Silber (Spot) 31,22 31,18 +0,1% +0,03 +31,3%

Platin (Spot) 967,03 969,50 -0,3% -2,47 -2,5%

Kupfer-Future 4,14 4,12 +0,5% +0,02 +4,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

