MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Technologieaktien fallen

DOW JONES--Mit moderaten Abgaben sind die europäischen Aktienmärkte in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Neben Gegenwind aus dem Technologie-Sektor sorgt die Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt für leichte Belastung. Weiter zeichnet sich keine Friedenslösung zwischen den USA und dem Iran ab, zumal die vom Iran unterstützte Hisbollah den von den USA vermittelten Waffenstillstand zwischen Israel und Libanon ablehnt. Offenbar kam es nun auch zu erneuten Kämpfen zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär im Libanon.

Mit Abgaben von 1,7 Prozent führen Technologieaktien die Verliererliste in Europa an. Es belasten negative Vorgaben aus Asien. Dort ist der KI-lastige Kospi mit Gewinnmitnahmen um 5,5 Prozent eingebrochen. Auslöser dürfte der Kurseinbruch von Broadcom gewesen sein. Der Ausblick des Chipherstellers überzeugte nicht und sorgte für Unsicherheiten über die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Infineon verlieren 5,8 Prozent, Suss Microtec 5,1 Prozent, Aixtron 5 Prozent oder ASML 3,2 Prozent.

Der DAX verliert drei Punkte auf 24.941 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 6.088 Punkte nach unten. Die Ölpreise geben leicht nach. Der Preis der Nordseesorte Brent verliert 0,4 Prozent auf 94,69 Dollar das Fass. Zur ruhigen Lage bei den Ölpreisen könnte beitragen, dass das staatliche Ölunternehmen Kuwaits davon ausgeht, von sechs bis acht Wochen fast 70 Prozent seiner Ölproduktion wiederherstellen zu können, wenn die Blockade der Strasse von Hormus beendet wird.

Derweil kommt möglicherweise Bewegung in den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich in einem offenen Brief direkt an sein russisches Pendant Wladimir Putin gewandt und ein persönliches Treffen vorgeschlagen. US-Präsident Donald Trump reagierte erfreut auf den Vorstoss, ein Treffen wäre grossartig, sagte er und: "Sie sollten es hinbekommen". Rüstungswerte zeigen sich im frühen Geschäft kaum bewegt.

Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Viscom hat seine Prognose für den Auftragseingang für das laufende Geschäftsjahr erhöht angesichts eines Grossauftrags für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion. Für den Kurs geht es 8,9 Prozent nach oben.

Givaudan steigen um 1,4 Prozent. Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat die Mehrheit an dem Familienunternehmen Eurofragrance erworben und verstärkt sich damit im Bereich der Parfümdüfte. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Einen möglicherweise frischen Impuls könnte am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für Mai liefern. Gerechnet wird mit einem Jobwachstum von lediglich 80.000 Stellen. Dies würde eine deutliche Abkühlung signalisieren, nachdem das Beschäftigungswachstum im März und April überraschend stark ausgefallen war.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.087,61 -0,3 -15,72 6.103,33 5,1

Stoxx-50 5.182,51 -0,2 -10,81 5.193,32 5,4

DAX 24.941,44 -0,0 -3,51 24.944,95 1,8

MDAX 32.802,04 0,0 0,43 27.039,42 7,1

TecDAX 4.163,33 -1,1 -45,26 3.091,28 14,9

SDAX 18.687,42 -0,4 -72,17 13.062,07 8,8

FTSE 10.360,60 0,0 0,28 10.360,32 4,3

CAC 8.262,98 +0,2 18,69 8.244,29 1,4

SMI 13.336,69 -0,0 -4,58 13.341,27 0,5

ATX 6.119,57 +0,1 3,04 6.116,53 14,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10

EUR/USD 1,1634 +0,2 0,0025 1,1609 1,1602

EUR/JPY 186,07 +0,2 0,2900 185,78 185,6400

EUR/CHF 0,9163 -0,0 -0,0004 0,9167 0,9173

EUR/GBP 0,8652 +0,1 0,0006 0,8646 0,8640

USD/JPY 159,9 -0,1 -0,1100 160,01 159,9900

GBP/USD 1,3445 +0,2 0,0025 1,342 1,3426

USD/CNY 6,7724 -0,0 -0,0011 6,7735 6,7692

USD/CNH 6,7719 -0,1 -0,0047 6,7766 6,7765

AUS/USD 0,7134 +0,0 0,0001 0,7133 0,7139

Bitcoin/USD 62.807,49 -1,2 -781,08 63.588,57 66.504,92

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,42 -0,7 -0,62 93,04

Brent/ICE 94,69 -0,4 -0,34 95,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.462,19 -0,3 -11,70 4.473,89

Silber 72,65 -1,7 -1,22 73,87

Platin 1.884,83 -0,8 -15,42 1.900,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)