MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Richemont sehr fest - Scor sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Minus am Vortag geben die europäischen Aktienmärkte am Freitag im frühen Handel weiter nach. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 18.676 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,3 Prozent auf 5.057 ab. Nach dem neuen Rekordhoch beim DAX unter der Woche scheint zunächst Konsolidierung angesagt zu sein, wie am Vortag an der Wall Street bereits zu beobachten. Für Bewegung könnte im Tagesverlauf der kleine Verfall am Terminmarkt sorgen.

Für leichten Gegenwind über die Zinsseite sorgt, dass mit Loretta Mester und Thomas Barkin zwei weitere US-Notenbanker länger anhaltende hohe US-Zinsen signalisiert haben. In China sind die Einzelhandelsumsätze im April und die Anlageinvestitionen in den ersten vier Monaten weniger stark gestiegen als erwartet, die Industrieproduktion übertraf im April allerdings die Erwartungen. Die Daten könnten in Summe Zweifel aufkommen lassen, dass das Schlimmste für Chinas Wirtschaft wirklich vorbei ist, meinen die Marktexperten von IG.

Richemont widerstandsfähig

Die Erstquartalsberichtssaison der Unternehmen in Europa hat unterdessen den Höhepunkt überschritten, von dieser Seite werden die Impulse also weniger.

Richemont gewinnen nach der Zahlenvorlage 6,6 Prozent. Umsatzseitig schnitt das Luxusunternehmen etwas besser als erwartet ab. Der Schmuckbereich hat laut den Jefferies-Analysten mit einem Plus von 3 Prozent im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, das Geschäft mit Uhren habe mit einem fast stabilen Ergebnis von minus 1 Prozent überrascht. Richemont hat ausserdem Nicolas Bos, derzeit Chef der französischen Schmuckmarke Van Cleef & Arpels, zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Scor knicken nach Zahlen um rund 8 Prozent ein. Die Analysten von Jefferies stellen den Nettogewinn heraus, der bei dem Rückversicherer 6,4 Prozent unterhalb des Konsens ausgefallen sei.

Platzierungen häufen sich

Der Finanzinvestor Triton nutzt das aktuell gute Börsenumfeld und verkauft einen Teil seiner Renk-Aktien. Am Vortag hatte es bereits Platzierungen von Evonik-Aktien durch die RAG-Stiftung und von Eni-Aktien durch den italienischen Staat gegeben. Dazu trennt sich GSK von seinem Haleon-Paket.

Bei Renk handelt es sich um 10 Millionen Aktien, die zu 25 Euro je Aktie bei Investoren platziert wurden. Der Abschlag von rund 5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs deute auf ein gutes Kaufinteresse hin, heisst es im Handel. Renk verlieren 2,3 Prozent auf 25,70 Euro. Haleon geben mit der Platzierung durch GSK um ein halbes Prozent nach.

Aus dem DAX werden am Freitag Adidas, Deutsche Bank und Heidelberg Materials ex Dividende gehandelt. In Norwegen ist die Börse wegen des Verfassungstags geschlossen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.056,69 -0,3% -15,76 +11,8%

Stoxx-50 4.519,67 -0,0% -1,75 +10,4%

DAX 18.675,60 -0,3% -63,21 +11,5%

MDAX 27.361,93 -0,5% -146,54 +0,8%

TecDAX 3.419,11 -0,7% -24,92 +2,5%

SDAX 15.123,83 -0,3% -43,47 +8,3%

FTSE 8.430,89 -0,1% -7,76 +9,2%

CAC 8.167,10 -0,3% -21,39 +8,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,48 +0,02 -0,09

US-Zehnjahresrendite 4,38 +0,00 +0,50

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:17 Do, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,0866 -0,0% 1,0866 1,0870 -1,6%

EUR/JPY 169,23 +0,2% 169,23 168,70 +8,8%

EUR/CHF 0,9861 +0,2% 0,9851 0,9831 +6,3%

EUR/GBP 0,8579 +0,0% 0,8579 0,8581 -1,1%

USD/JPY 155,73 +0,2% 155,73 155,20 +10,5%

GBP/USD 1,2667 -0,0% 1,2667 1,2668 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2227 -0,0% 7,2248 7,2250 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 66.259,18 +1,2% 65.668,12 65.772,87 +52,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,50 79,23 +0,3% +0,27 +9,6%

Brent/ICE 83,69 83,27 +0,5% +0,42 +9,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,805 30,58 +0,8% +0,23 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.385,47 2.376,78 +0,4% +8,69 +15,7%

Silber (Spot) 29,74 29,58 +0,6% +0,17 +25,1%

Platin (Spot) 1.072,28 1.062,00 +1,0% +10,28 +8,1%

Kupfer-Future 4,88 4,89 -0,2% -0,01 +24,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

