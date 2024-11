MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Französische Politik verunsichert

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit Abgaben geschlossen. Auf die Stimmung drückte eine drohende Haushaltskrise in Frankreich. Premierminister Michel Barnier versucht, einen Haushalt zu verabschieden, der erhebliche Einsparungen vorsieht. Dazu fehlt ihm aber die Mehrheit im Parlament. Der DAX fiel nach volatilem Verlauf um 0,2 Prozent auf 19.262 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gab stärker um 0,6 Prozent auf 4.733 Punkte nach.

"Die Entwicklung hat sich bereits seit Tagen abgezeichnet", so ein Marktteilnehmer. Die Gefahr sei gross, dass die ohnehin schwache Regierung die nächste Abstimmung im Parlament nicht überstehe. Die Gefahr habe bereits seit der Wahl bestanden, weil es weder rechts noch links eine Mehrheit gegeben habe, sondern nur eine Art Burgfrieden.

Zinsspread zwischen Frankreich und Deutschland wie zu Zeiten der Finanzkrise

Die Zinsdifferenz zwischen deutschen und französischen 10-jährigen Staatsanleihen erreichte mit weit über 80 Basispunkten Niveaus wie zu Zeiten der Finanzkrise in der Eurozone . Der Spread könnte sich mit zunehmenden politischen Unsicherheiten weiter ausweiten, so StoneX. Der CAC-40 verlor 0,7 Prozent. Französische Bankentitel reagierten empfindlich: BNP verloren 1,2 Prozent oder die Societe Generale 3,5 Prozent. Der Euro zeigte sich unbelastet und konnte gegen den Dollar sogar leicht aufwerten.

Geringe Umsätze an den Börsen drohen die Volatilität in den kommenden Tagen noch zu erhöhen. "Wenn überhaupt, dann wird der Markt an diesem Mittwoch noch einigermassen liquide sein", so ein Händler. Am Donnerstag und Freitag dürfte der Thanksgiving-Feiertag und der verkürzte Freitagshandel an der Wall Street zu noch geringeren Umsätzen führen.

Aroundtown legten dagegen um 9,5 Prozent zu. Nach den Neunmonatszahlen hat Aroundtown die Prognose am oberen Rand der bisher genannten Spanne von 290 bis 320 Millionen Euro erhöht. Positiv für die ganze Branche seien auch die wieder fallenden Renditen, hiess es im Handel. Vonovia gewannen 2,9 Prozent und LEG Immobilien 2,2 Prozent.

JP Morgan machte sich für Henkel und Beiersdorf stark. Das Haus hat Henkel auf "Overweight" von "Neutral" heraufgestuft und das Kursziel für Beiersdorf auf 160 Euro erhöht. Henkel stiegen um 2,5 Prozent und Beiersdorf um 2,1 Prozent. Nach einer positiven Studie der Deutschen Bank legten Deutsche Börse 1,4 Prozent zu.

Brookfield zieht offenbar Gebot für Grifols zurück

Grifols brachen an der Madrider Börse um 9,1 Prozent ein. Wie Bloomberg mit Verweis auf Kreise berichtete, soll Brookfield Asset Management die Übernahmepläne für Grifols aufgegeben haben. Grund seien unterschiedliche Preisvorstellungen. Grifols hatte das Gebot des Asset Managers in der vergangenen Woche als zu niedrig bezeichnet.

Bei Knaus Tabbert (-10,6%) ist es zur Durchsuchung von Geschäftsräumen aufgrund eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens gegen einzelne Mitglieder des Managements der Gesellschaft im Zusammenhang mit individuellen Vorwürfen strafrechtlich relevanter Handlungen zulasten des Unternehmens gekommen. Das Unternehmen selbst sei nicht Gegenstand der Vorwürfe, hiess es.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.733,15 -28,84 -0,6% +4,7%

Stoxx-50 4.274,67 -16,85 -0,4% +4,4%

Stoxx-600 504,96 -0,94 -0,2% +5,4%

XETRA-DAX 19.261,75 -34,23 -0,2% +15,0%

FTSE-100 London 8.274,75 +16,14 +0,2% +6,8%

CAC-40 Paris 7.143,03 -51,48 -0,7% -5,3%

AEX Amsterdam 874,48 -0,66 -0,1% +11,1%

ATHEX-20 Athen 3.393,41 -16,01 -0,5% +8,7%

BEL-20 Bruessel 4.213,77 +26,64 +0,6% +13,7%

BUX Budapest 79.034,00 -1022,08 -1,3% +30,4%

OMXH-25 Helsinki 4.310,68 -3,21 -0,1% -4,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.625,11 +2,09 +0,0% +32,5%

OMXC-20 Kopenhagen 2.347,25 -26,83 -1,1% +2,8%

PSI 20 Lissabon 6.415,40 +2,61 +0,0% +0,3%

IBEX-35 Madrid 11.579,50 -38,40 -0,3% +14,6%

FTSE-MIB Mailand 33.089,72 -77,92 -0,2% +9,3%

OBX Oslo 1.367,45 +1,33 +0,1% +14,5%

PX Prag 1.688,82 -5,89 -0,3% +19,4%

OMXS-30 Stockholm 2.497,68 +1,88 +0,1% +4,2%

WIG-20 Warschau 2.186,69 -13,16 -0,6% -6,7%

ATX Wien 3.506,35 -11,84 -0,3% +1,7%

SMI Zuerich 11.644,01 +11,13 +0,1% +4,6%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0578 +0,9% 1,0487 1,0473 -4,2%

EUR/JPY 159,44 -0,7% 159,44 160,87 +2,5%

EUR/CHF 0,9315 +0,2% 0,9278 0,9300 +0,4%

EUR/GBP 0,8344 -0,0% 0,8335 0,8345 -3,8%

USD/JPY 150,75 -1,5% 152,06 153,61 +7,0%

GBP/USD 1,2677 +0,9% 1,2582 1,2549 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2465 -0,2% 7,2605 7,2621 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 95.858,30 +4,5% 93.185,85 93.823,95 +120,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,39 68,77 -0,6% -0,38 -2,2%

Brent/ICE 72,67 72,81 -0,2% -0,14 -2,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,5 46,58 -0,2% -0,08 +22,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.639,52 2.633,04 +0,2% +6,48 +28,0%

Silber (Spot) 30,08 30,48 -1,3% -0,39 +26,5%

Platin (Spot) 931,66 927,00 +0,5% +4,66 -6,1%

Kupfer-Future 4,07 4,05 +0,5% +0,02 +3,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

