MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - DAX auf Richtungssuche

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starten etwas leichter in die neue Woche. Der DAX notiert im frühen Handel 0,5 Prozent niedriger bei 15.872 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,5 Prozent auf 4.283 Punkte nach. Marktteilnehmer warten zum einen auf neue Inflationsdaten und zum anderen auf den Beginn der Berichtsaison in den USA. "Die Erwartungen an die Berichtssaison sind hoch", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Denn ohne einen weiteren Gewinnanstieg seien die hohen Kurse und hohen Bewertungen an der Wall Street kaum zu rechtfertigen.

Zur Inflationsentwicklung heisst es, mit den nächsten Daten am Mittwoch könnte der Höhepunkt in der US-Inflation zwar erreicht sein. Die Erwartung an Zinserhöhungen dürfte aber zunächst fest verankert bleiben. Das spreche zunächst weiterhin tendenziell für Finanztitel und gegen Technologie-Werte.

Kurseinbruch bei Atos - BMW fest

In Europa fällt der Stoxx-Branchenindex für Technologiewerte um 0,6 Prozent. In Paris brechen Atos um 15 Prozent ein, das französische IT-Unternehmen hat eine weitere Gewinwarnung veröffentlicht. Atos sieht die operative Marge nun bei rund 4 Prozent des Umsatzes gegenüber einem Ziel von rund 6 Prozent, hauptsächlich auf Grund niedrigerer Umsätze und zusätzlicher Kosten sowie wegen Projektverzögerungen.

Auf der anderen Seite gewinnt der Index der Öl- und Gaswerte mit dem weiter hohen Ölpreis 0,7 Prozent.

Im DAX steigen BMW um 2,9 Prozent auf 98,36 Euro, nachdem Goldman Sachs die Aktie mit einem Kursziel von 123 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Daneben sind Aktien aus dem Gesundheitsbereich gefragt: Hier ziehen Fresenius Medical Care um 2,1 Prozent an und Bayer um 1,4 Prozent.

Auf der anderen Seite fallen Sartorius um 2,7 Prozent, Hellofresh um 2,4 Prozent und Delivery Hero um 1,8 Prozent. Wenig verändert notieren im Technologiebereich Infineon, nachdem die Citigroup die Aktie auf die Kaufliste genommen und das Kursziel auf 48 von 37,50 Euro erhöht hat. Aixtron steigen um gut 5 Prozent, angetrieben von einer Empfehlung der Analysten von Oddo.

Vitesco ziehen mit einem Milliarden-Auftrag aus den USA für Hochvolt-Inverter um 1,7 Prozent an. Die Inverter sind eine wichtige Voraussetzung für das schnelle Aufladen und die Verbesserung der Effizienz und Reichweite von E-Fahrzeugen.

EdF im Fokus - Gewaltiger Investitionsbedarf in AKWs

In Paris steigen EdF um 0,4 Prozent. Die Aktien von Frankreichs Atomstromversorger dürften weiterhin im Fokus des Markts stehen. Neben der Diskussion um die EU-Taxonomie und ihre Einstufung als "nachhaltig" steht der gewaltige Investitionsbedarf im Blick. "Trotz des offensichtlichen Bedarfs an Atomstrom für E-Mobilität ist nicht ganz klar, ob das auch gewinnbringend für Aktionäre wird", meint ein Händler.

Denn der Investitionsbedarf für den Aufbau neuer und die Wartung alter Kraftwerke erfordert enorme Investitionen: In einem Interview mit dem Journal du Dimanche sagte EU-Kommissar Thierry Breton, es seien bis 2050 über 500 Milliarden Euro dafür erforderlich. Breton wirbt daher zur vereinfachten Finanzierung des Aufbaus für die Einstufung als nachhaltig.

Öl bleibt teuer

Das Barrel der Rohölsorte Brent notiert mit 82 Dollar noch etwas höher als am Freitag. Seit Jahresbeginn hat sich Öl damit um 5 Prozent verteuert. Mit Blick auf die niedrigen Temperaturen in Teilen der USA sowie den Produktionsausfällen in Kasachstan und Lieferengpässen in Libyen rechnet Ulrich Stephan, Anlagestratege bei der Deutschen Bank, kurzfristig nicht mit niedrigeren Notierungen. Mittelfristig könnten sich die Ölmärkte allerdings entspannen, meint er mit Blick auf die für Anfang Februar vereinbarte Produktionsanhebung.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.286,33 -0,5% -19,50 -0,3%

Stoxx-50 3.804,59 -0,3% -12,03 -0,4%

DAX 15.870,45 -0,5% -77,29 -0,1%

MDAX 34.609,88 -1,0% -365,96 -1,5%

TecDAX 3.645,61 -1,7% -62,56 -7,0%

SDAX 15.882,39 -1,3% -210,59 -3,2%

FTSE 7.463,40 -0,3% -21,88 +1,4%

CAC 7.184,21 -0,5% -35,27 +0,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,03 +0,01 +0,15

US-Zehnjahresrendite 1,77 0 +0,26

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 18:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1326 -0,3% 1,1335 1,1357 -0,4%

EUR/JPY 131,02 -0,2% 131,21 131,30 +0,1%

EUR/CHF 1,0431 -0,0% 1,0433 1,0436 +0,5%

EUR/GBP 0,8340 -0,3% 0,8341 0,8363 -0,7%

USD/JPY 115,69 +0,1% 115,76 115,62 +0,5%

GBP/USD 1,3580 -0,0% 1,3589 1,3580 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3797 -0,1% 6,3783 6,3851 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 41.803,35 -0,9% 42.146,79 41.961,69 -9,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,00 78,90 +0,1% 0,10 +5,0%

Brent/ICE 82,00 81,75 +0,3% 0,25 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.794,96 1.796,38 -0,1% -1,42 -1,9%

Silber (Spot) 22,32 22,38 -0,2% -0,05 -4,2%

Platin (Spot) 960,00 961,50 -0,2% -1,50 -1,1%

Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,3% -0,01 -1,5%

