MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Adidas brechen ein

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich Europas Börsen zum Handelsstart am Freitag. Der DAX fällt im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 15.471 Punkte. Nach dem Ausflug vom Donnerstag auf neue Jahreshochs kehrt er damit in die Seitwärtsspanne unterhalb von 15.500 zurück. Adidas brechen mit einer Warnung vor Verlusten um knapp 9 Prozent ein. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent nach.

"Die Stimmung an den Börsen droht zu kippen", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Die US-Börsen hatten wieder einmal Zinssorgen thematisiert und die Renditen nach oben getrieben. "Angesichts des robusten Arbeitsmarktes und der robusten Wirtschaft werden die Zinsen noch mehr als einmal steigen, und sie werden wohl länger hoch bleiben, als es vielen an der Börse lieb ist", so Vermögensverwalter Altmann.

Der Markt dürfte nach einer Woche mit einer Flut von Unternehmenszahlen nun erst einmal konsolidieren, heisst es von anderer Seite. "Umschichtungen zwischen einzelnen Aktien und Sektorrotation dürften den Ton angeben", sagt ein Händler.

Bei den Stoxx-Branchenindizes verliert der Stoxx-Index der Einzelhandelstitel 1,6 Prozent, der Technologie-Index gibt um 0,9 Prozent nach. Die Indizes der Versorger und der Nahrungsmittelaktien können sich behaupten.

Im DAX steigen Deutsche Börse um 0,8 Prozent. Auf der anderen Seite geben Zalando 2,1 Prozent ab und Sartorius 1,9 Prozent. Grösster Verlierer sind Adidas, die allerdings seit November um 70 Prozent zugelegt hatten.

Warnung vor Verlusten lässt Adidas einbrechen

Adidas hat bei den Jahreszahlen 2022 die Erwartungen verfehlt und sieht das Risiko weiterer Umsatz- und Gewinnbelastungen. Im laufenden Jahr könnte selbst ein operativer Verlust eintreten. Hauptgrund ist weiter die Trennung von Rapper Kanye West und hohen, bereits produzierten Beständen seiner Yeezy-Kollektion.

"Adidas hatte schon mehrfach Social-Media-Fails", kommentierte ein Händler. Man habe sich in einem hochvolatilen, stimmungsgetriebenen Markt langfristig von einer Person abhängig gemacht und leide nun unter den Folgen. Im Blick des Markts würden nun die Restrukturierungsschritte des neuen Adidas-CEO Björn Gulden stehen.

Margendruck bei Carl Zeiss geht vorbei - gute Zahlen von L'Oreal

Als solide werden die Zahlen von Carl Zeiss Meditec im Handel bezeichnet. Der Kurs steigt um 0,4 Prozent. Der deutliche Umsatzanstieg gefalle, etwas überraschend sei aber das Ausmass des Margendrucks. So schrumpfte die EBIT-Marge auf 12,8 Prozent, während sie im Vorjahr noch bei 18,1 Prozent gelegen hatte. Entsprechend fiel das EBIT auf 60,3 nach 74,4 Millionen Euro. Carl Zeiss führt das unter anderem auf höhere Investition, aber auch den Rückgang von chirurgischen Verbrauchsmaterialien für Covid zurück. Im Jahresausblick wird die Marge wieder bei 19 bis 21 Prozent erwartet.

Gut kommen die Jahreszahlen von Kosmetikkonzern L'Oreal an, der Kurs kann sich mit einem Plus von 0,1 Prozent gut behaupten. Die am Vorabend vorgelegten Daten wiesen nicht nur einen Umsatzanstieg von 11 Prozent aus, sondern auch einen überproportionalen Gewinnanstieg. Die Marge stieg auf 19,5 Prozent, was den Betriebsgewinn um 21 Prozent nach oben trieb. Auch die Dividende soll kräftig um 25 Prozent erhöht werden.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.233,13 -0,4% -17,01 +11,6%

Stoxx-50 3.895,79 -0,4% -16,23 +6,7%

DAX 15.472,14 -0,3% -51,28 +11,1%

MDAX 28.812,31 -0,8% -224,08 +14,7%

TecDAX 3.268,90 -0,7% -23,41 +11,9%

SDAX 13.412,17 -0,5% -69,43 +12,5%

FTSE 7.891,07 -0,3% -20,08 +6,2%

CAC 7.176,98 -0,2% -11,38 +10,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,35 +0,05 -0,23

US-Zehnjahresrendite 3,67 +0,01 -0,21

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0738 -0,0% 1,0735 1,0747 +0,3%

EUR/JPY 139,79 -1,0% 141,15 140,88 -0,4%

EUR/CHF 0,9900 -0,1% 0,9894 0,9890 +0,0%

EUR/GBP 0,8864 +0,0% 0,8865 0,8848 +0,2%

USD/JPY 130,21 -1,0% 131,51 131,08 -0,7%

GBP/USD 1,2114 -0,1% 1,2108 1,2147 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,8093 +0,2% 6,8069 6,7881 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 21.882,91 +0,6% 21.864,00 22.506,00 +31,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,75 78,06 +0,9% +0,69 -2,1%

Brent/ICE 84,13 84,50 -0,4% -0,37 -1,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 53,56 52,73 +1,6% +0,83 -28,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.869,95 1.861,30 +0,5% +8,65 +2,5%

Silber (Spot) 22,22 22,03 +0,9% +0,20 -7,3%

Platin (Spot) 959,95 961,00 -0,1% -1,05 -10,1%

Kupfer-Future 4,07 4,10 -0,7% -0,03 +6,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 03:39 ET (08:39 GMT)