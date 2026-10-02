Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’669 0.3%  SPI 19’410 0.4%  Dow 51’006 0.2%  DAX 25’247 1.2%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 6’243 1.1%  Gold 4’143 -0.9%  Bitcoin 70’866 0.6%  Dollar 0.8293 -0.2%  Öl 100.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen
Tesla-Aktie mit Kurssprung: Auslieferungen sinken erneut - Erwartungen dennoch übertroffen
Suche...

Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:52:40

MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Warten auf EU-Inflation und US-Jobs

Volvo Car AB Registered b
1.26 EUR -6.97%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Etwas fester sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Etwas stützend wirkt eine leichte Entspannung bei den US-Renditen. Die internationalen Portfolios seien derzeit hauptsächlich an diese und den Ölpreis gekoppelt, heisst es im Handel. Der DAX legt zu um 0,5 Prozent auf 25.070 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,5 Prozent auf 6.205 Zähler. Ansonsten warten die Märkte nur auf die Inflationsdaten aus der Eurozone und den grossen US-Arbeitsmarktbericht.

Die Renditen der US-Staatsanleihen kamen am Vorabend leicht zurück von ihren Rekordhochs, was für etwas Entspannung am Abend sorgte. Der Ölpreis gibt nach dem Anstieg vom Vortag leicht nach, notiert aber weiter über der Marke von 101 Dollar. Mehrere Fed-Vertreter schlugen am Donnerstag mit Blick auf weitere US-Zinserhöhungen einen abwartenden Ton an und signalisierten, die Leitzinsen auf der kommenden Fed-Sitzung eher unverändert zu lassen.

Händler sehen dies aber ausschliesslich politisch getrieben: Eine Zinserhöhung rund eine Woche vor den US-Zwischenwahlen am 3. November dürfte wie politische Einflussnahme wirken. Die Börsen nähmen daher Aktionen der Fed vorweg und preisten bis zu vier Erhöhungen bis ins kommende Jahr ein.

"Auch ein starker US-Arbeitsmarkt heute dürfte Argumente gegen Zinserhöhungen weiter entkräften", sagt ein Händler. Denn die Daten im Wochenverlauf zeigten eine extrem starke US-Wirtschaft. So unter anderem der Lohnanstieg im ADP-Bericht, die sinkenden Entlassungen im Challenger-Bericht und der extrem starke Preisanstieg im ISM-Index.

Dazu zeigten Inflationsdaten aus Europa und nun am Freitagmorgen aus Japan, dass die Auswirkung der Inflation von Volkswirten unterschätzt werde. Bei den EU-Verbraucherpreisen (CPI) werde für September ein Anstieg um 3,2 Prozent erwartet, in der Kernrate ohne Energie ein Plus von 2,4 Prozent. Aus den Niederlanden wurden am Morgen aber schon höhere Werte mit plus 3,4 Prozent vermeldet.

Bei den US-Arbeitsmarktdaten wird ein Plus von nur noch 84.000 Stellen erwartet, eine Halbierung gegenüber dem Vormonat. Je schlechter die Daten ausfallen, desto positiver werde es an den Börsen gesehen, heisst es im Handel. Starke Daten könnten die US-Notenbank dagegen sogar zwingen, die Zinsen noch vor den US-Wahlen zu erhöhen.

Einzelaktien stehen angesichts der Gemengelage um Inflation und Arbeitsmarkt im Hintergrund. Kräftig abwärts um 4,5 Prozent geht es mit Volvo Car. Die Schweden haben schwache Umsatzzahlen vorgelegt und zusätzlich die bisherige Jahresprognose einkassiert. Grund sind schwache Geschäfte in China und den USA.

Adidas geben 0,9 Prozent ab und Puma um 1,6 Prozent. Hier hatte US-Konkurrent Nike am Vorabend einen eher schwachen Ausblick gegeben. Auch bei Nike schwächelt das China-Geschäft. Bei beiden deutschen Werten belasten zusätzlich die gesenkten Kursziele durch Metzler.

Bei Commerzbank geht es sogar 1,9 Prozent nach unten wegen der Abstufung auf "Sector Perform" durch die RBC.

Als Branche vorn stehen die Technologie-Aktien mit 1,6 Prozent Plus. Hier treibt weiter die Zuversicht über andauernde Investionen in KI-Infrastruktur. Bei Schneider Electric und ABB geht es bis zu 1,9 Prozent nach oben. Unter den Chip-Werten ragen Infineon mit 2,5 Prozent Plus hervor, STMicro und ASML klettern bis je 1,4 Prozent.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.205,21 +0,5 29,76 6.175,45 7,1

Stoxx-50 5.285,13 +0,5 23,73 5.261,40 7,5

DAX 25.069,83 +0,5 130,48 24.939,35 2,3

MDAX 30.488,31 +0,8 236,94 27.039,42 -0,5

TecDAX 4.019,85 +1,0 40,37 3.091,28 11,0

SDAX 18.294,02 +0,6 115,34 13.062,07 6,5

FTSE 10.459,04 +0,3 30,77 10.428,27 5,3

CAC 7.874,86 +0,5 39,55 7.835,31 -3,4

SMI 13.673,69 +0,4 50,84 13.622,85 3,0

ATX 6.712,63 +0,5 34,22 6.678,41 26,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:07 Uhr

EUR/USD 1,1258 +0,2 0,0017 1,1241 1,1255

EUR/JPY 177,51 -0,1 -0,1500 177,66 177,7000

EUR/CHF 0,9315 -0,3 -0,0025 0,9340 0,9356

EUR/GBP 0,8522 +0,1 0,0004 0,8518 0,8523

USD/JPY 157,65 -0,3 -0,4200 158,07 157,8800

GBP/USD 1,3208 +0,1 0,0009 1,3199 1,3203

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,7022 -0,2 -0,0110 6,7132 6,7179

AUS/USD 0,6939 +0,1 0,0010 0,6929 0,6923

Bitcoin/USD 85.838,78 +1,4 1.222,03 84.616,75 84.085,33

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,68 -2,4 -2,19 92,87

Brent/ICE 101,14 -1,1 -1,17 102,31

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.183,47 +0,1 5,71 4.177,76

Silber 61,16 +0,5 0,31 60,85

Platin 1.735,42 +0,7 11,37 1.724,05

(Angaben ohne Gewähr)

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 03:53 ET (07:53 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:30 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
13:02 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
12:00 Logo WHS NFP-Daten heute: Droht jetzt der nächste Zinsschock an den Börsen?
10:56 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht – Bayer unter Druck
08:00 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’248.30 19.74 S0BAJU
Short 14’530.98 13.97 SGBK2U
Short 15’067.41 8.99 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’668.55 02.10.2026 17:04:39
Long 13’146.13 19.89 SXBT2U
Long 12’844.21 13.90 BSU9TU
Long 12’304.10 8.99 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Infomaniak startet mit hohen Kursschwankungen an Schweizer Börse
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Aktien New York Schluss: Dow unter Druck - Inflationsdaten verpuffen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Dow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Roche-Aktie stabil: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/40: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/40. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.