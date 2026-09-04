Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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04.09.2026 13:42:40
MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - VW mit Umbau im Fokus
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Für wieder bessere Stimmung sorgt die jüngste Entspannung an den Anleihemärkten. Der DAX legt zu um 0,4 Prozent auf 26.107 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 6.394 Zähler.
Für den jüngsten Abwärtsdruck bei den Renditen sorgte US-Notenbanker Christopher Waller. Er sieht erste Zeichen einer Entspannung bei der Inflation und signalisierte, eine Zinspause im September zu unterstützen, sollten die Inflationsdaten für August die jüngsten Fortschritte im Juni und im Juli bestätigen. Am Zinsterminmarkt ist darauf die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf rund 50 Prozent von zuvor knapp 70 Prozent gesunken.
Brent-Öl gibt leicht nach auf etwa 95 Dollar. Am Devisenmarkt ist es ruhig, der Euro wird mit rund 1,1620 Dollar gehandelt. Der Yen kommt leicht zurück, nachdem er am Vortag stark aufgewertet hatte mit Spekulationen über eine Intervention zugunsten der japanischen Devise.
Wichtigstes Datum des Tages sind die US-Arbeitsmarktdaten für August. Die US-Notenbank hat ein Doppelmandat, für Preisstabilität und Beschäftigung zu sorgen. Je nachdem wie die Beschäftigungsdaten ausfallen, könnten sie die Zinserwartungen beeinflussen. Erwartet wird für August ein Stellenaufbau von 53.000 und ein Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.
In Deutschland stützt der überraschend gute Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Juli. Das Plus ging auf Grossaufträge im Sonstigen Fahrzeugbau zurück, merkt die Deutsche Bank an. Ohne diesen Sondereffekt und angesichts der deutlichen Rückgänge unter anderem in der Automobilindustrie und im Maschinenbau habe sich der Auftragseingang gegenüber dem Vormonat aber schwach entwickelt, heisst es.
Bei den Unternehmen steht VW im Fokus, die Aktien springen um 5,8 Prozent an. Überraschend hat der Aufsichtsrat bereits am Donnerstag einem Sanierungsplan des Vorstands zugestimmt - und zwar einstimmig, also auch die Arbeitnehmerseite in dem Gremium. Der Plan sieht unter anderem den Abbau von 50.000 Stellen bis 2030 vor, massive Investitionen und eine höhere Effizienz. Die Modellpalette soll um rund 50 Prozent ausgedünnt werden. Für einzelne Standorte sollen andere Verwendungsmöglichkeiten geprüft werden. Die RBC-Analysten sprechen von einer Überraschung und einem ermutigenden Zeichen. Im Handel ist von einem "Aufbruchssignal" die Rede.
Eine neuerliche Gewinnwarnung des US-Herstellers von Sportbekleidung Lululemon bremst die Aktien von Adidas und Puma etwas. Beide Titel geben bis zu 1 Prozent ab.
Die Aktien von AT&S sind stärkster Wert im Stoxx-600-Index. Das österreichische Tech-Unternehmen ist durch bullishe Kommentare von Oddo wieder in den Fokus gerückt.
Lufthansa und Hugo Boss sowie Cancom und OHB legen bis zu 0,6 Prozent zu. Indexbetreiber Stoxx hat die Zusammensetzung der DAX-Indizes wieder geändert: Hugo Boss und Ströer tauschen ihre Plätze im MDAX und SDAX. OHB rücken für Cancom in den TecDAX auf. Keine Änderung wird es dagegen zum 21. September im DAX geben. Die Lufthansa-Aktie hat es damit im dritten Anflug nicht in die erste deutsche Börsenliga geschafft.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 6.394,03 +0,2 11,44 6.382,59 10,4
Stoxx-50 5.428,94 +0,1 5,93 5.423,01 10,4
DAX 26.107,49 +0,4 104,17 26.003,32 6,6
MDAX 32.509,73 +0,8 252,64 27.039,42 6,2
TecDAX 4.064,45 +0,9 37,02 3.091,28 12,2
SDAX 18.717,61 +0,7 120,58 13.062,07 9,0
FTSE 10.834,42 +0,0 2,90 10.831,52 9,1
CAC 8.279,08 -0,1 -7,32 8.286,40 1,6
SMI 14.380,10 -0,1 -14,67 14.394,77 8,4
ATX 6.838,42 +0,6 37,70 6.800,72 28,4
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:17
EUR/USD 1,1621 -0,0 -0,0003 1,1624 1,1592
EUR/JPY 181,62 +0,3 0,5200 181,1 184,1200
EUR/CHF 0,9401 +0,2 0,0014 0,9387 0,9422
EUR/GBP 0,8584 -0,1 -0,0009 0,8593 0,8584
USD/JPY 156,27 +0,3 0,4800 155,79 158,8100
GBP/USD 1,3533 +0,1 0,0012 1,3521 1,3501
USD/CNY 6,7108 -0,1 -0,0073 6,7181 6,7190
USD/CNH 6,7092 -0,1 -0,0084 6,7176 6,7178
AUS/USD 0,7202 +0,0 0,0003 0,7199 0,7168
Bitcoin/USD 81.290,75 -0,2 -191,45 81.482,20 77.333,82
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 90,72 -0,6 -0,58 91,3
Brent/ICE 95,14 -0,4 -0,38 95,52
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.469,29 -0,1 -3,57 4.472,86
Silber 66,82 -0,2 -0,13 66,95
Platin 1.807,28 -1,0 -18,97 1.826,25
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2026 07:43 ET (11:43 GMT)
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