MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Optimisten setzen auf Iran-Verhandlungen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 -0.3%  SPI 18’731 -0.2%  Dow 49’443 0.0%  DAX 24’586 0.7%  Euro 0.9177 0.0%  EStoxx50 6’001 0.3%  Gold 4’785 -0.7%  Bitcoin 59’322 0.4%  Dollar 0.7801 0.2%  Öl 94.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr eingefahren
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor einem Jahr gekostet
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
eToro entdecken

Associated British Foods Aktie 801439 / US0455194029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.04.2026 10:02:40

MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Optimisten setzen auf Iran-Verhandlungen

Associated British Foods
25.85 USD 1.06%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Iran soll angeblich Vermittlern signalisiert haben, am Dienstag ein Verhandlungsteam nach Pakistan zu entsenden, um an einer zweiten Runde von Friedensgesprächen mit den USA teilzunehmen. Teheran hat eine Teilnahme an den Friedensverhandlungen bislang nicht öffentlich bestätigt, entsprechende Berichte sind daher mit Vorsicht zu geniessen.

Der DAX reagiert darauf mit Aufschlägen von 0,6 Prozent auf 24.555 Punkte, beim Euro-Stoxx-50 fällt das Plus mit 0,2 Prozent auf 5.996 Zähler bescheidener aus. Der Preis der Ölsorte Brent fällt leicht auf 94,18 Dollar das Fass zurück. An den Anleihemärkten ziehen die Renditen moderat an, der Euro gibt leicht nach auf 1,1771 Dollar um.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, der Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA, der am Mittwochabend US-Zeit ausläuft, werde nicht verlängert. Derweil soll sich US-Vizepräsident JD Vance auf dem Weg nach Pakistan befinden. Am Donnerstag werden die USA zudem eine zweite Gesprächsrunde auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon im US-Aussenministerium ausrichten. Im Handel heisst es, das Schlagzeilenrisiko an den Märkten bleibe hoch.

Neben dem Irankrieg könnten Anleger ihre Aufmerksamkeit am Nachmittag auf die Anhörung des designierten neuen Fed-Chairman Kevin Warsh vor dem Bankenausschuss des Senats richten. Dort wird er nach Informationen der "FT" erklären, die Unabhängigkeit der US-Notenbank sei durch politischen Druck nicht sonderlich bedroht. Mit Blick auf Konjunkturdaten steht am Vormittag die Veröffentlichung des ZEW-Konjunkturbarometers an und am Nachmittag dann die US-Einzelhandelsumsätze für März.

Nach Umsatzzahlen notieren Beiersdorf-Aktien 1,3 Prozent niedriger. Der organische Umsatzrückgang fiel heftiger als erwartet aus. Belastend wirkte der Bereich Consumer, und hier Nivea mit einem Rückgang um 7 Prozent. Der Konzern hat zwar die Jahresziele bestätigt, RBC weist jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin auf ein anhaltend herausforderndes Massenmarktgeschäft verweise.

Associated British Foods (AB Foods) verlieren 4,6 Prozent. Das EBIT hat die Marktschätzung um rund 5 Prozent verfehlt. Bernstein verweist auf die Margenkompression von 150 Basispunkten, was vor allem auf die Schwäche von Primark zurückzuführen sei. AB Foods will Primark nun abspalten und an die Börse bringen.

Thales (-1,8%) hat die Erwartungen an das organische Umsatzwachstum geschlagen. Dieses stieg im ersten Quartal um 9,7 Prozent und lag damit klar über dem Ziel von 6 bis 7 Prozent. Dies sei allerdings ausschliesslich auf das bessere Rüstungsgeschäft zurückzuführen, so Berenberg, das um 14,3 Prozent zulegte. Schwach habe sich dagegen die Sparte Cyber entwickelt, der Bereich ist von KI-Disruptionen bedroht.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.996,12 +0,2 13,49 5.982,63 3,5

Stoxx-50 5.131,29 0,0 -0,13 5.131,42 4,3

DAX 24.555,22 +0,6 137,42 24.417,80 0,3

MDAX 31.733,84 +0,7 228,52 27.039,42 3,6

TecDAX 3.729,26 +0,5 17,90 3.091,28 3,0

SDAX 18.180,92 +0,6 102,80 13.062,07 5,9

CAC 8.326,15 -0,1 -4,90 8.331,04 2,2

SMI 13.230,15 -0,4 -54,07 13.284,22 -0,3

ATX 5.875,46 +0,2 9,13 5.866,33 10,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:17

EUR/USD 1,1765 -0,2 -0,0022 1,1787 1,1786

EUR/JPY 187,07 -0,1 -0,1000 187,17 186,9900

EUR/CHF 0,917 -0,0 -0,0001 0,9171 0,9169

EUR/GBP 0,8709 +0,0 0,0002 0,8707 0,8702

USD/JPY 159,02 +0,1 0,2300 158,79 158,6500

GBP/USD 1,3507 -0,2 -0,0025 1,3532 1,3542

USD/CNY 6,8154 -0,0 -0,0018 6,8172 6,8172

USD/CNH 6,8152 -0,0 -0,0006 6,8158 6,8153

AUS/USD 0,7151 -0,4 -0,0026 0,7177 0,7173

Bitcoin/USD 76.106,78 -0,3 -204,77 76.311,55 75.386,28

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,16 -1,6 -1,45 89,61

Brent/ICE 94,18 -1,4 -1,30 95,48

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.785,50 -0,7 -34,14 4.819,64

Silber 78,97 -1,2 -0,93 79,91

Platin 2.075,86 -0,6 -13,15 2.089,01

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)

Nachrichten zu Associated British Foods PLC (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten