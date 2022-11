MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - "Nun kommt es auf die Fed an"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag noch etwas nach oben gelaufen. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 13.339 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zog um 0,9 Prozent auf 3.650 Punkte an. Nachdem zunächst frische Kapitalzuflüsse zum Monatsanfang die Kurse noch deutlicher angetrieben hatten, setzten später Gewinnmitnahmen ein, auch weil die Renditen wieder deutlich stiegen. "Nun kommt es auf die US-Notenbank Fed an", so ein Händler. Zuletzt hätten viele Marktteilnehmer darauf gesetzt, dass Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch eine Verlangsamung bei dem bisher vergleichsweise aggressiven Leitzinserhöhungstempo in Aussicht stellen könnte. Daraus sei aber auch Enttäuschungspotenzial entstanden. Sollten am Mittwoch von der Sitzung der US-Notenbank keine Hinweise auf einen moderateren Kurs kommen, dürften Risiko-Assets wie Aktien schnell wieder verkauft werden.

Britische Renditen schwanken stärker - "Härtetest"

Nach einer Achterbahnfahrt schloss die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen etwas niedriger mit 3,48 Prozent. "Die von der Bank of England gewährte Schonfrist ist vorbei", so QC Partners mit Blick auf den Start der Anleihenverkäufe durch die britische Notenbank. Nun müsse sich zeigen, wie widerstandsfähig der Markt sei. Vom Panik-Level aus dem September seien die 10-jährigen Renditen rund 1 Prozent zurückgekommen. Nun gehe es darum, dieses Renditeniveau auch bei erhöhtem Angebot auf dem Rentenmarkt zu halten.

Für Donnerstag steht die Zinsentscheidung der Bank auf England auf der Agenda. Der geldpolitische Ausschuss (MPC) dürfte bei seinen Beratungen auf "business as usual" setzen. Analysten erwarten, nicht zuletzt nach einer weithin beachteten "dovishen" Rede von MPC-Mitglied Ben Broadbent, dass die Zinsen um höchstens 75 Basispunkte angehoben werden.

"Gefallene Engel" besonders stark erholt

Besonders stark erholen konnten sich nun die Verlierer des bisherigen Börsenjahres, so stiegen im DAX Vonovia um 2,5 Prozent, Puma um 3,6 Prozent und Zalando um 4,2 Prozent. "Anleger setzen auf fallen angels", also auf so genannte gefallene Engel, weil Marktteilnehmer hier noch viel Erholungspotenzial sähen, so ein Händler dazu. Im MDAX ging es mit Hellofresh und mit Delivery Hero um jeweils 7,5 Prozent nach oben, Varta gewannen 8,2 Prozent. Im SDAX zogen Shop Apotheke und About You um je 7,6 Prozent an. Scayle, die B2B-E-Commerce-Plattform von About You, hat im laufenden Jahr bisher Neukunden mit einem Umsatzvolumen von etwa 100 Millionen Euro gewonnen.

Auf der anderen Seite gerieten Titel unter Druck, die in diesem Jahr bisher stabil im Markt lagen. So fielen Beiersdorf um 1,8 Prozent und Deutsche Börse um 1,6 Prozent. Grösster DAX-Verlierer waren allerdings Sartorius mit einem Minus von 3,7 Prozent.

Für die Aktie von Ocado ging es in London um knapp 39 Prozent nach oben. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass der Online-Lebensmittelhändler und Spezialist für Einzelhandelstechnologie einen weiteren Vertrag für seine Lagertechnologiedienste abschliessen konnte. So wurde eine Partnerschaft mit dem zweitgrössten Einzelhändler in Südkorea, Lotte Shopping, vereinbart, dessen Online-Geschäft bis 2028 landesweit mit sechs Distributionszentren aufzubauen.

Unter den Euro-Stoxx-50-Titeln ragten Prosus mit einem Plus von gut 9 Prozent heraus. Grund dafür war ein starkes Plus der Tencent-Aktie, der grössten Beteiligung des Unternehmens. Zum einen haussierten in China die Technologiewerte. Zudem verwiesen die Analysten der Citigroup auf Medienberichte, laut denen ein von Citic geführtes Konsortium Gespräche mit Prosus bzw. Naspers über den Erwerb der von diesen gehaltenen Tencent-Aktien führe. Auch wenn ein vollständiger Tencent-Verkauf von Naspers inzwischen dementiert wurde, hiess es an der Börse: "Wo Rauch ist - ist auch Feuer".

DSM hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 gesteigert, die Prognose für das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr hat DSM allerdings gesenkt. Der Kurs kam um 4 Prozent zurück.

BP erhöht Ergebnis

Für die Aktie von BP ging es um 1,4 Prozent nach oben. Der Öl - und Gaskonzern hat im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zwar bereinigt deutlich mehr verdient als erwartet, im Vergleich zum zweiten Quartal ging der Gewinn allerdings wegen des niedrigeren Ölpreises und schwächeren Raffineriemargen zurück. Für etwas Ernüchterung unter Anlegern könnte zudem das angekündigte Aktienrückkaufprogramm sorgen. Der Ölkonzern will für 2,5 Milliarden Dollar eigene Titel zurückkaufen. Dies liege etwas unter ihren Erwartungen, so RBC.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 3.651,02 +33,48 +0,9% -15,1%

Stoxx-50 3.566,13 +22,69 +0,6% -6,6%

Stoxx-600 414,61 +2,41 +0,6% -15,0%

XETRA-DAX 13.338,74 +85,00 +0,6% -16,0%

FTSE-100 London 7.185,66 +91,13 +1,3% -3,9%

CAC-40 Paris 6.328,25 +61,48 +1,0% -11,5%

AEX Amsterdam 673,32 +2,70 +0,4% -15,6%

ATHEX-20 Athen 2.106,29 -14,85 -0,7% -1,7%

BEL-20 Brüssel 3.589,65 +22,22 +0,6% -16,7%

BUX Budapest Feiertag

OMXH-25 Helsinki 4.646,58 +40,05 +0,9% -17,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 4.415,80 +85,31 +2,0% +118,1%

OMXC-20 Kopenhagen 1.647,03 -15,15 -0,9% -11,6%

PSI 20 Lissabon 5.718,28 +109,64 +1,9% +4,6%

IBEX-35 Madrid 7.999,00 +42,50 +0,5% -8,2%

FTSE-MIB Mailand 22.795,64 +143,53 +0,6% -17,2%

RTS Moskau 1.118,19 +6,51 +0,6% -29,9%

OBX Oslo 1.103,61 +12,93 +1,2% +3,3%

PX Prag 1.184,92 +0,79 +0,1% -16,9%

OMXS-30 Stockholm 1.974,99 +6,47 +0,3% -18,4%

WIG-20 Warschau Feiertag

ATX Wien 2.949,37 +12,50 +0,4% -23,6%

SMI Zürich 10.783,65 -44,28 -0,4% -16,3%

* zu Vortagsschluss

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,13 -0,01 +2,31

US-Zehnjahresrendite 4,05 +0,00 +2,54

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo, 18:34 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9862 -0,2% 0,9927 0,9878 -13,3%

EUR/JPY 146,14 -0,6% 146,67 146,73 +11,7%

EUR/CHF 0,9866 -0,3% 0,9906 0,9985 -4,9%

EUR/GBP 0,8613 -0,0% 0,8609 0,8606 +2,5%

USD/JPY 148,19 -0,3% 147,75 148,55 +28,7%

GBP/USD 1,1449 -0,2% 1,1531 1,1478 -15,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3033 -0,5% 7,2859 7,3334 +14,9%

Bitcoin

BTC/USD 20.401,68 -0,3% 20.603,40 20.408,46 -55,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,60 86,53 +2,4% +2,07 +26,9%

Brent/ICE 94,90 92,81 +2,3% +2,09 +29,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 117,00 123,35 -5,1% -6,35 +86,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.645,39 1.632,60 +0,8% +12,79 -10,1%

Silber (Spot) 19,64 19,15 +2,5% +0,48 -15,8%

Platin (Spot) 946,10 930,05 +1,7% +16,05 -2,5%

Kupfer-Future 3,48 3,38 +3,0% +0,10 -21,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

