MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Hellofresh haussieren - Renk unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit moderaten Aufschlägen zeigen sich die europäischen Börsen im frühen Handel am Dienstag. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 17.799, der Euro-Stoxx-50 rückt um 0,5 Prozent auf 4.694 Punkte vor. Trotz des Kursplus sprechen Händler von einem zurückhaltenden Geschäft. Die Akteure schauen bereits mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise, die am Mittwoch vorgelegt werden. Sie gelten als Indikator für die künftige Zinspolitik der US-Notenbank.

Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits am Nachmittag mit den US-Erzeugerpreisen für Juli. In der Jahres-Kernrate wird mit einem Rückgang in Richtung 2,7 nach 3,0 Prozent gerechnet. Sollte dies nicht eintreten, könnte sich die Stimmung deutlich eintrüben. In Deutschland steht der ZEW-Index an. Volkswirte rechnen mit einer weiteren Verschlechterung der Erwartungskomponente auf einen Wert von 29,0 nach 41,8 Punkten zuvor.

Geopolitisch bleibt die Lage angespannt angesichts des weiter befürchteten Militärschlags des Iran gegen Israel. Dabei verdichten sich aktuell Signale, dass der bislang ausgebliebene Schlag im Laufe der Woche erfolgen könnte. Aber auch die Lage in Russland mit dem jüngsten Vorstoss der Ukraine auf russisches Gebiet wird genau beobachtet. Die Ölpreise stiegen am Vortag kräftig um deutlich über 3 Prozent und kommen nun um ein halbes Prozent zurück.

Hellofresh mit starker Marge

Bei den Einzelwerten gilt es eine Flut von Geschäftszahlen zu verarbeiten - vornehmlich aus der zweiten und dritten Reihe. Hellofresh haussieren um 11,3 Prozent. Angetan zeigen sich die Anleger von der Margenentwicklung. Sie liegt beim operativen Ergebnis laut Barclays mit 7,5 Prozent über dem Top der Ausblickspanne.

Im DAX geht es für Henkel um 0,2 Prozent nach oben. Der Konsumgüterhersteller will die seit Anfang 2022 gültigen mittel-bis langfristigen Finanzziele bereits mittelfristig erreichen. Das beinhaltet laut Jefferies die Erwartung einer operativen Marge von 16 Prozent im Jahr 2026 - dem stehe eine Markterwartung von 14,7 Prozent entgegen.

Nach über dem Konsens ausgefallenen Zahlen geht es für die Bilfinger-Aktie um fast 5 Prozent nach oben. Der Baukonzern hat die Erwartungen beim Umsatz wie auch beim Ergebnis leicht geschlagen und einen starken Auftragseingang gemeldet. Den Ausblick hat Bilfinger bestätigt.

Brenntag mit Gewinnwarnung - bei Renk geht der Finanzchef

Glimpflich kommen Brenntag nach einer Gewinnwarnung davon, der Kurs gibt nur um 0,4 Prozent nach. Der Chemikalienhändler hat die Gewinnprognose gesenkt, was aber weitgehend schon erwartet wurde und daher im Vorfeld in den Kurs eingepreist wurde. Brenntag sieht das operative Ergebnis 2024 nun zwischen 1,10 und 1,20 (zuvor 1,23 und 1,43) Milliarden Euro.

Thyssenkrupp Nucera erholen sich nach endgültigen Zahlen um 3,3 Prozent. "Wichtig ist zunächst einmal, dass die Auftragslage stimmt und Wachstum nicht auf Kosten ständiger Verluste erkauft wird", sagt ein Händler. Hier sehe es bei dem Wasserstoffexperten recht gut aus: Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal des Fiskaljahres um 12 Prozent zum Vorjahr.

Renk rutschen um 5,5 Prozent ab. Im Handel ist mit Blick auf die Geschäftszahlen des Wehrtechnikunternehmens von besseren Umsätzen und Auftragseingängen die Rede. Dazu hat Renk die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis nach oben eingegrenzt. Die guten Zahlen werden aber überlagert davon, dass der Finanzchef das Unternehmen überraschend vorzeitig verlässt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.693,68 +0,5% 21,80 +3,8%

Stoxx-50 4.359,94 +0,4% 15,72 +6,5%

DAX 17.798,80 +0,4% 72,33 +6,3%

MDAX 24.248,61 +0,4% 95,73 -10,6%

TecDAX 3.259,60 -0,0% -0,98 -2,3%

SDAX 13.573,05 -0,4% -54,83 -2,8%

FTSE 8.222,22 +0,1% 11,97 +6,2%

CAC 7.271,02 +0,3% 20,35 -3,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,22 -0,01 -0,35

US-Zehnjahresrendite 3,91 +0,00 +0,03

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.357,01 -0,4% -140,53 +4,4%

S&P-500 5.344,39 +0,0% 0,23 +12,1%

Nasdaq-Comp. 16.780,61 +0,2% 35,31 +11,8%

Nasdaq-100 18.542,03 +0,2% 28,92 +10,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,01 -0,7 4,02 -40,9

5 Jahre 3,75 +0,3 3,75 -25,2

7 Jahre 3,80 +0,4 3,79 -17,4

10 Jahre 3,91 +0,4 3,90 2,8

30 Jahre 4,20 +0,2 4,20 23,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:37 Mo, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0931 -0,0% 1,0933 1,0936 -1,0%

EUR/JPY 161,67 +0,5% 161,64 161,50 +3,9%

EUR/CHF 0,9477 +0,2% 0,9485 0,9488 +2,1%

EUR/GBP 0,8534 -0,3% 0,8540 0,8553 -1,6%

USD/JPY 147,89 +0,5% 147,81 147,67 +5,0%

GBP/USD 1,2808 +0,3% 1,2804 1,2788 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1737 -0,1% 7,1749 7,1818 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 59.240,05 +0,4% 59.288,70 60.337,10 +36,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,68 80,06 -0,5% -0,38 +11,7%

Brent/ICE 81,82 82,30 -0,6% -0,48 +8,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,71 39,81 -0,2% -0,09 +22,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.463,92 2.468,83 -0,2% -4,91 +19,5%

Silber (Spot) 27,78 28,03 -0,9% -0,25 +16,8%

Platin (Spot) 939,85 941,50 -0,2% -1,65 -5,3%

Kupfer-Future 4,05 4,07 -0,5% -0,02 +2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

