Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’590 0.6%  SPI 19’214 0.7%  Dow 50’669 0.1%  DAX 25’080 -0.1%  Euro 0.9111 -0.2%  EStoxx50 6’079 0.4%  Gold 4’533 0.9%  Bitcoin 57’425 -0.3%  Dollar 0.7825 -0.2%  Öl 92.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swissquote1067586Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Marktstudie 2026: Wachstum, Konzentration und Gebührenunterschiede am Schweizer Markt
Milliardengewinne in Sicht? Wer vom bevorstehenden SpaceX-IPO profitieren könnte
Titlis Bergbahnen führen durch erneuerten Turm auf 3020 Metern - Aktie im Minus
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Ölmarkt vor entscheidender Phase: Experten warnen vor Eskalation der Krise
Suche...

Havas Aktie 149764629 / NL0015002K83

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.05.2026 13:41:40

MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Börsen hoffen auf Kriegsende

Havas
15.34 CHF 2.12%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mehrheitlich etwas fester zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützt leicht. Die Positionen lägen "eng beieinander", erklärte US-Vizepräsident J.D. Vance. Das Nachrichtenportal Axios hatte am Vortag berichtet, beide Länder hätten sich grundsätzlich auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt, um Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen. US-Präsident Donald Trump müsse allerdings noch zustimmen.

Die Schlagzeilen werden mit etwas Zurückhaltung im Handel zur Kenntnis genommen. Anleger wollten erst konkrete Fakten sehen, heisst es. Dennoch setzt der Ölpreis seine Abwärtsbewegung fort, der Brent-Preis fällt 1,4 Prozent. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 25.077 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach oben auf 6.077 Zähler. Ihn stützen vor allem die höheren Aufschläge im Banksektor, der 1,2 Prozent zulegt. Leichten Druck gibt es angesichts der sinkenden Ölpreise auf Energiewerte, die 0,4 Prozent fallen.

Der europäische Technologiesektor zieht um 1,2 Prozent an. Es treiben die euphorisch gefeierten Geschäftszahlen von Dell. Der Aktienkurs schiesst vorbörslich fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz für Rechenzentren. Zudem stützen Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.

Bei Konjunkturdaten im Blick stehen neue Inflationszahlen aus der Eurozone: In Frankreich stiegen die Preise im Mai harmonisiert wie erwartet um 2,8 Prozent gegenüber Vorjahr. Um 2,8 Prozent sollen auch die Preise in Deutschland gestiegen sein, diese werden um 14:00 Uhr erwartet. Das Preisniveau läge damit weiter über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Es wird erwartet, dass die EZB-Währungshüter auf ihrer Juni-Sitzung die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben werden. Sorgen macht vor allem der Preisdruck aus dem Ausland: So sprangen die deutschen Importpreise um 5,3 Prozent zum Vorjahr an. Im Fokus am Nachmittag steht in den USA der Einkaufsmanager-Index Chicago.

Am deutschen Markt haussieren CTS Eventim nach Erstquartalszahlen um 11 Prozent. Diese sind nach Einschätzung von Baader Helvea herausragend ausgefallen. Im Handel heisst es, einziger Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick.

Vivendi springen in Paris um 5,5 Prozent. Positive Signale von einem Gericht stützen - nach der grossen Zerlegung des alten Konzerns muss den aktuellen Minderheitsaktionären doch ein Pflichtangebot unterbreitet werden. Der ehemalige Medienkonzern wurde Ende 2024 zerlegt in TV-Sender Canal+, Werbeagentur Havas, Verlag Louis Hachette Group und den Restbestand bei Vivendi.

Siemens Energy setzen die seit Tagen andauernde Korrektur fort. Im Händler verweisen auf die hohe Aktienbewertung, die den Energieausrüster in die Nähe von Chip-Werten gebracht habe. Die Aktien fallen um 1,5 Prozent. Mit optischen Minuszeichen zeigen sich viele Aktien wegen ihrer Dividendenausschüttung: So unter anderem Deutsche Bank, IVU Traffic, Kion und Springer Nature.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.077,04 +0,4 21,93 6.055,11 4,9

Stoxx-50 5.210,74 +0,5 24,54 5.186,20 6,0

DAX 25.076,83 -0,1 -15,42 25.092,25 2,4

MDAX 33.414,48 +0,5 174,59 27.039,42 9,1

TecDAX 4.144,66 +0,5 19,40 3.091,28 14,4

SDAX 19.252,75 +0,9 163,04 13.062,07 12,1

FTSE 10.446,01 +0,2 20,05 10.425,96 5,2

CAC 8.236,62 +0,6 47,75 8.188,87 1,1

SMI 13.590,86 +0,6 86,10 13.504,76 2,4

ATX 6.157,26 +1,9 114,82 6.042,44 15,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 19:29

EUR/USD 1,1644 -0,1 -0,0007 1,1651 1,1651

EUR/JPY 185,49 -0,0 -0,0200 185,51 185,5300

EUR/CHF 0,9107 -0,3 -0,0025 0,9132 0,9132

EUR/GBP 0,8675 +0,1 0,0011 0,8664 0,8667

USD/JPY 159,27 +0,0 0,0400 159,23 159,2100

GBP/USD 1,3419 -0,2 -0,0024 1,3443 1,3440

USD/CNY 6,7672 -0,2 -0,0124 6,7796 6,7796

USD/CNH 6,7659 -0,1 -0,0067 6,7726 6,7726

AUS/USD 0,7163 0,0 0,0000 0,7163 0,7164

Bitcoin/USD 73.423,82 -0,1 -48,86 73.472,68 73.277,82

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,69 -1,4 -1,21 88,9

Brent/ICE 92 -1,8 -1,71 93,71

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.527,09 +0,8 35,16 4.491,93

Silber 75,53 -0,1 -0,11 75,64

Platin 1.919,08 -0,2 -3,67 1.922,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 07:42 ET (11:42 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Havas N.V. Bearer and Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Havas N.V. Bearer and Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:40 Marktüberblick: Technologieaktien und Rüstungswerte gesucht
09:19 Weitere Entspannungssignale
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – GD200 auf der Probe
28.05.26 KI-Infrastruktur im Fokus: Micron und POET Technologies
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
28.05.26 Julius Bär: 22.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf ams-OSRAM AG
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’124.45 19.72 S29BTU
Short 14’402.46 13.99 BW3SLU
Short 14’964.64 8.83 S5CBDU
SMI-Kurs: 13’590.27 29.05.2026 13:37:34
Long 13’000.95 19.02 SVB5UU
Long 12’740.09 13.99 BSUR4U
Long 12’199.23 8.97 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Rheinmetall-Aktie klettert: Grossauftrag von der deutschen Bundeswehr
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Laptopstudie sorgt für Aufregung: Warum die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nachgeben haben
Milliardenauftrag aus dem Pentagon: Darum springen die Aktien von Dell und Microsoft an
Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen
Ende der Rally in Sicht? Attraktive Bewertung treibt Micron-Aktie zu immer neuen Rekorden
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ITM Power-Aktie klettert auf Jahreshoch: MSCI-Aufnahme schiebt Kurs an - auch NEL, Ballard Power & Co. im Fokus

Top-Rankings

So positionierte sich Jeremy Grantham
1. Quartal 2026: Einblick ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.