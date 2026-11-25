DOW JONES--An den europäischen Börsen geht es am Mittwoch im Vormittagshandel nach den Vortagesverlusten wieder leicht nach oben. Das Umfeld bleibt schwierig, im Handel rechnet man daher mit anhaltend hoher Schwankungsanfälligkeit, insbesondere im Technologiesektor. "Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme", kommentiert CMC die jüngste Entwicklung nach der Rückholaktion von Jensen Huang als CEO von Nvidia. Die Inflations- und Zinssorgen seien ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI‑Investitionen. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally brauche es deshalb mehr als eine Personalentscheidung bei Nvidia.

Passend zu den derzeitigen Unsicherheiten im KI-Segment ist der Kurs der Anthropic-Aktie an ihrem dritten vollen Handelstag unter ihren Ausgabekurs gefallen und wird auch für den Start am Mittwoch an der Wall Street leichter erwartet.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 25.088 Punkte. Wichtig ist aus technischer Sicht, dass er nicht unter die 200-Tagelinie bei rund 25.000 Punkten rutscht, um sich Aufwärtspotenzial zu bewahren. Der Euro-Stoxx-50 rückt ebenfalls um 0,3 Prozent vor.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach, nachdem das deutsche BIP-Wachstum für das dritte Quartal leicht nach unten revidiert wurde. Der Euro kommt nach seiner Erholung am Vortag etwas zurück auf 1,0938 Dollar. Vom Ölpreis kommt kein Störfeuer. Der Brent-Preis fällt um 0,5 Prozent und bewegt sich weiter im Bereich um 90 Dollar.

Thema im Handel sind am Vortag bekannt gewordenen Pläne der USA für neue Handelszölle. Nachdem die am "Liberation Day" angekündigten Zölle in der Zwischenzeit allesamt vom Obersten Gerichtshof der USA einkassiert wurden, habe das Thema an den Märkten aber an Schrecken verloren, heisst es. Die USA sollen laut Informanten Zollerhöhungen gegen China und EU-Länder vorbereiten, weil die diese US-Unternehmen benachteiligten, indem sie ihre heimische Industrie durch staatliche Förderung unterstützten.

Das Highlight des Tages dürfte die Bekanntgabe des von der US-Notenbank besonders beachteten Preisindex der persönlichen Konsumausgaben in den USA am Nachmittag werden. Er könnte für Bewegung bei den Zinsspekulationen sorgen. Erwartet wird für Oktober ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Kernrate sollen die Preise um 0,3 Prozent bzw. 3,2 Prozent gestiegen sein. Am Abend wird dann das Beige Book der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Regionen der USA gibt.

Im Technologiesektor geht es mit nach negativen Vorgaben der Wall Street um 0,6 Prozent nach unten. Die Prosus-Aktie verliert 3 Prozent, nachdem der Technologieinvestor mit seinem operativen Ergebnis im ersten Halbjahr die Erwartungen verfehlt hat.

Eine Studie von JP Morgan setzt dagegen positive Akzente im Autosektor. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien gewinnt 3,4 Prozent und ist klarere Tagessieger. Die Analysten sehen Potenzial für eine Stabilisierung der Absatzvolumen der deutschen Premium-Autoproduzenten in China. Sie haben die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" erhöht, was die Aktie um 4 Prozent nach oben treibt. Für Mercedes geht es nach einer bestätigten "Overweight"-Einstufung um 4 Prozent nach oben. VW gewinnen rund 4 und BMW 5 Prozent.

Die Bayer-Aktie leidet unter einem Zeitungsbericht, wonach das Unternehmen das Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland wegen eines Streits über die Erstattungspreise vom Markt nimmt. Der Kurs fällt um 3,6 Prozent.

Hannover Rück hat anlässlich seines Kapitalmarkttages mitgeteilt, dass der Gewinn 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro zulegen soll. Bis 2029 peilt der Rückversicherer einen kontinuierlichen Gewinnanstieg an. Die Aktie gibt dennoch um 0,6 Prozent nach.

Als insgesamt "leicht positiv" werden im Handel die Zahlen wie auch der Ausblick von Aroundtown eingestuft. Der Immobilienkonzern hat die Jahresprognose für das operative Ergebnis nach oben eingeengt. Für das Papier geht es um 3,9 Prozent nach oben. Aber auch andere Immobilienaktien ziehen an, Vonova um 3,0 Prozent. Der Stoxx-Branchenindex liegt 1,4 Prozent vorne. Die Aussichten für den Sektor hätten sich zuletzt verbessert, die deutlich gefallenen Renditen seien positiv, heisst es dazu.

Remy Cointreau hat besser als erwartete Halbjahreszahlen vorgelegt. Das organische Gewinnwachstum hat laut Barclays mit 7,8 Prozent die Konsensschätzung von 4,6 Prozent klar geschlagen. Remy Cointreau haussieren darauf um 10,7 Prozent. Im Gefolge gewinnen beispielsweise Diageo 1,3 oder Pernod Ricard 2,0 Prozent.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.023,40 +0,3 19,64 6.003,76 4,0

Stoxx-50 5.287,91 +0,6 29,26 5.258,65 7,5

DAX 25.088,14 +0,3 70,33 25.017,81 2,4

MDAX 29.025,26 +0,8 233,63 27.039,42 -5,2

TecDAX 3.827,53 -0,2 -6,25 3.091,28 5,7

SDAX 17.122,64 +0,5 91,13 13.062,07 -0,3

FTSE 10.525,70 +0,6 58,63 10.467,07 6,0

CAC 8.131,29 +1,1 90,80 8.040,49 -0,2

SMI 14.852,63 +0,8 118,74 14.733,89 12,0

ATX 6.209,30 -0,2 -12,45 6.221,75 16,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:35

EUR/USD 1,0943 -0,2 -0,0021 1,0964 1,0971

EUR/JPY 174,4 -0,1 -0,2200 174,62 174,7200

EUR/CHF 0,9127 -0,4 -0,0033 0,9160 0,9164

EUR/GBP 0,8366 +0,1 0,0010 0,8356 0,8361

USD/JPY 159,36 +0,1 0,1100 159,25 159,2500

GBP/USD 1,3079 -0,3 -0,0034 1,3113 1,3118

USD/CNY 6,6736 +0,1 0,0096 6,6640 6,6640

USD/CNH 6,676 +0,2 0,0112 6,6648 6,6651

AUS/USD 0,6573 -1,0 -0,0065 0,6638 0,6643

Bitcoin/USD 59.336,47 -0,9 -513,81 59.850,28 59.940,98

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,60 -0,6 -0,45 82,05

Brent/ICE 90,65 -0,8 -0,75 91,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.534,59 -0,5 -19,07 3.553,66

Silber 40,37 -1,2 -0,50 40,87

Platin 1.262,03 -1,1 -14,14 1.276,17

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November 25, 2026 04:22 ET (09:22 GMT)