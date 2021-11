MÄRKTE EUROPA/Etwas erholt - Kurssprünge bei Remy und Jenoptik

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen können sich die Kurse zum Handelsstart am Donnerstag etwas erholen. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 15.946 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,5 Prozent auf 4.297 Punkte an. Nach der jüngsten Verlustserie an den Aktienmärkten sprechen Händler von einer technischen Gegenbewegung. Auch Marktanalysten wollen die Erholung nicht überbewerten.

Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA dürfte das Geschäft sehr ruhig und bei dünnen Volumen stattfinden. Dagegen deuten die hohen Umsätze der vergangenen Tage im DAX auf latenten Verkaufsdruck hin. Er hat den Rückfall in die alte Konsolidierungsspanne unterhalb von 16.000 ausgelöst. "Damit wird es dem DAX schwer fallen, mit einer Jahresendrally noch in diesem Jahr neue Rekordmarken zu setzen", sagt Commerzbank-Marktanalyst Achim Matzke.

Thomas Altmann von QC Partners rechnet nicht damit, dass sich der DAX schnell wieder über der 16.000er Marke einnistet. "Es bleibt zu befürchten, dass beim Überschreiten der 16.000 sofort wieder Gewinnmitnahmen einsetzen", sagt er. Der Vermögensverwalter meint aber auch, der DAX sei auf der Unterseite weiterhin gut unterstützt. "Wir sehen bei Kursrückgängen eine anhaltend hohe Kaufbereitschaft", sagt er.

Am fundamentalen Umfeld hat sich nichts geändert: Die zunehmenden Einschränkungen wegen der grassierenden Corona-Pandemie in Teilen Europas sorgen weiter für Zurückhaltung genauso wie die Inflationsdebatte in den Reihen der US-Notenbank. Diese hat zuletzt deutlich falkenhaftere Töne angeschlagen, was die Anleihemärkte sowie den Euro belastet hat.

Remy Cointreau auf Allzeithoch

Die zuletzt stark gedrückten Technologiewerte können sich gemessen an ihrem Stoxx-Branchenindex um 0,8 Prozent erholen. Auch die Indizes der Versorger sowie der Nahrungsmittel- und Getränkeaktien ziehen überdurchschnittlich an. Hier schnellen Remy Cointreau um über 9 Prozent nach oben und markieren neue Allzeithochs, nachdem die Halbjahreszahlen deutlich besser ausgefallen sind als erwartet. Im Schlepptau ziehen Pernod Ricard um 2, Diageo und Campari um je 1,5 Prozent an.

Am deutschen Markt legen im DAX RWE um 2,7, Siemens Healthineers um 1,9 und Merck um 1,6 Prozent zu. Dass der Markt eher defensiv eingestellt ist, zeigen auch VW, Covestro, BASF und Airbus, denn all diese zyklischen Aktien liegen leicht im Minus.

Vincorion-Verkauf löst Jenoptik-Neubewertung aus

Im TecDAX schiessen Jenoptik um über 9 Prozent nach oben. Auf ein positives Echo stösst im Handel die Nachricht über den Verkauf der Jenoptik-Tochter Vincorion für 130 Millionen Euro. Damit sei ein wichtiger Schritt in Richtung eines verschlankten Photonik-Konzerns gemacht. Nach Einschätzung von Berenberg könnte dies sogar eine Neubewertung der Aktie auslösen.

Borussia Dortmund kommen dagegen mit einem Minus von 4,6 Prozent unter Druck. Die Niederlage gegen Sporting Lissabon bedeutet das Aus in der lukrativen Champions League.

Synbiotic steigen um rund 8 Prozent. Nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser ist das Unternehmen ein klarer Gewinner einer möglichen Cannabis-Legalisierung unter der neuen Ampel-Regierung. Die Analysten sprechen von einem "Meilenstein". Synbiotic sei dank der starken Position im europäischen Cannabinoid-Markt ideal positioniert für regulatorische Änderungen und decke die gesamte Wertschöpfungskette ab.

Politdrama lässt Börse in Stockholm kalt

Unbeeindruckt zeigt sich die Börse in Stockholm (+0,4%) von dem Politdrama die Sozialdemokratin Magdalena Andersson. Sie trat am Mittwoch schon am Tag der Ernennung wieder zurück, nachdem ihr Haushaltsplan im Parlament gescheitert war und die Grünen daraufhin die Regierungskoalition verliessen. Die Ökonomen der SEB rechnen damit, dass Andersson eine neue Chance zu einer Regierungsbildung bekommen wird, weil sie die stärkste Partei im Parlament hinter sich hat. Andersson selbst hofft, an die Spitze einer Minderheitsregierung gewählt zu werden.

