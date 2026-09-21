HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 10:05:39
MÄRKTE EUROPA/Erholung dank fallender Renditen
DOW JONES--Nach dem Abverkauf am Freitag sind die europäischen Aktienmärkte mit Aufschlägen in den Handel zu Wochenbeginn gestartet. Stützend wirken weiter nachgebende Ölpreise sowie fallende Renditen an den Anleihemärkten. Brent notiert bei 101,68 Dollar das Fass - ein Minus von 2,1 Prozent, WTI geht sogar bei unter 99 Dollar um. Angeblich soll es neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten geben. Von einer echten Entspannung für die Börsen kann allerdings keine Rede sein. Auch hofft man im Handel auf einen positiven Verlauf des Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping in der laufenden Woche.
Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 24.497 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 6.291 Punkte nach oben. Die Rendite der 10-jährigen Treasurys gibt um 3 Punkte nach auf 4,97 Prozent, liegt allerdings nur hauchdünn unter dem psychologisch kritischen Niveau von 5 Prozent.
Die fallenden Renditen verhindern auch, dass die Herunterstufung der Länder-Bonität Frankreichs durch Scope auf "A+" von "AA-" belastet. Begründet wurde die Herabstufung mit der anhaltenden Verschlechterung der Haushaltsaussichten, gekennzeichnet durch eine steigende Staatsverschuldung, anhaltend hohe Haushaltsdefizite und geringe Fortschritte bei Strukturreformen. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen verliert 9 Basispunkte auf 4,48 Prozent. Der CAC-40 gewinnt 0,6 Prozent.
Auch die politische Entwicklung in Deutschland ist ein Thema. Bei den Landtagswahlen in Berlin hat die Linke vor der CDU gewonnen. In Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD vor der SPD gesiegt. Die CDU wird in dem neuen Landtag nicht mehr vertreten sein, was den Druck auf den Reformkurs von Kanzler Merz weiter erhöhen dürfte. Sollten die Ergebnisse der Landtagswahlen tatsächlich bundespolitische Folgen haben, wäre auch ein Einfluss auf Aktienkurse und Zinsen wahrscheinlich, heisst es bei QC Partners.
Der Sieg der Linken in Berlin auf den Immobiliensektor wird allerdings zumindest teilweise kompensiert durch übergeordnet kräftig fallende Renditen an den Anleihemärkten. Vonovia verlieren 0,7 Prozent, LEG Immobilien legen dagegen um 0,4 Prozent zu, Aroundtown fallen um 0,1 Prozent.
Die massive Gewinnwarnung von VW am Freitag kurz vor Handelsschluss wirkt nach. Nicht alle Teilnehmer dürften zu dem Zeitpunkt noch aktiv gewesen sein. Die VW-Gewinnwarnung ist nach Ansicht von Metzler nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheint. Die Lage in China habe sich verschlechtert, der Grossteil der Warnung sei auf Sondereffekte zurückzuführen und die Cashflow-Prognose bleibe unverändert. Die VW-Aktie legt nach dem deutlichen Minus am Freitag nun um 0,2 Prozent zu.
Der Getränkehersteller Berentzen wird von dem US-Sprirituosenkonzern Sazerac übernommen. Wie das US-Unternehmen mitteilte, haben sich beide Parteien auf einen Zusammenschluss verständigt. Sazerac zahlt in einem freiwilligen Übernahmeangebot 5,55 Euro je Aktie in bar. Die Aktie war am Freitag mit 4,53 Euro aus dem Handel gegangen. Berentzen hatte vergangene Woche über die Verhandlungen informiert. Berentzen steigen um 21,9 Prozent auf 5,52 Euro.
Für die Aktien von Kühne + Nagel geht es um 5,0 Prozent nach oben. Der Schweizer Logistikkonzern geht eine langfristige Kooperation mit Amazon ein.
===
Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 6.291,38 +0,9 55,18 6.236,20 8,6
Stoxx-50 5.351,56 +0,8 42,70 5.308,86 8,8
DAX 25.497,39 +0,8 193,33 25.304,06 4,1
MDAX 31.149,82 +0,2 65,85 27.039,42 1,7
TecDAX 3.990,91 +1,1 42,26 3.091,28 10,2
SDAX 18.174,28 +0,4 67,73 13.062,07 5,8
FTSE 10.704,88 +0,4 45,75 10.659,13 7,8
CAC 8.110,29 +0,6 45,27 8.065,02 -0,5
SMI 13.882,28 +0,7 95,56 13.786,72 4,6
ATX 6.854,47 +0,8 56,29 6.798,18 28,7
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04
EUR/USD 1,1477 -0,1 -0,0006 1,1483 1,1478
EUR/JPY 180,46 +0,2 0,3000 180,16 178,9100
EUR/CHF 0,9442 +0,0 0,0003 0,9439 0,9461
EUR/GBP 0,8577 +0,1 0,0004 0,8573 0,8600
USD/JPY 157,21 +0,2 0,3500 156,86 155,8400
GBP/USD 1,3381 -0,1 -0,0012 1,3393 1,3343
USD/CNY 6,6957 -0,0 -0,0018 6,6975 6,7074
USD/CNH 6,695 +0,0 0,0006 6,6944 6,7029
AUS/USD 0,7128 +0,2 0,0011 0,7117 0,7112
Bitcoin/USD 81.653,85 +0,7 576,34 81.077,51 76.744,31
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 98,31 -2,0 -1,99 100,3
Brent/ICE 101,68 -2,1 -2,19 103,87
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.347,92 -0,7 -28,99 4.376,91
Silber 65,99 -0,4 -0,24 66,23
Platin 1.798,02 -0,1 -2,11 1.800,13
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)