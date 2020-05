MÄRKTE EUROPA/Einzeltitel machen die Musik

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstagmittag eine freundliche Stimmung durch. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 10.875 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,4 Prozent an. Damit bleiben die Indizes allerdings in den Seitwärtsspannen der vergangenen Tage. Händler sprechen von einer abwartenden Haltung: Die Anleger seien hin- und hergerissen zwischen den Hoffnungen über eine Wirtschaftserholung mit den Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie und den Sorgen, eine zweite Infektionswelle könnte die Hoffnungen zunichte machen. Daneben machen aber die Einzelwerte die Musik, und hier liefert die Berichtssaison die Impulse auch für starke Ausschläge, und das nach beiden Seiten.

Gewinner des Tages sind in der ersten Reihe der europäischen Blue Chips Vodafone. Sie gewinnen 8,3 Prozent. Der Umsatz ist zuletzt leicht gewachsen, und Vodafone hat seine Dividendenplanungen bekräftigt. Von dem Vodafone-Plus profitiert auch der Branchen-Index der Telekom-Aktien im Stoxx, der mit einem Plus von 1,7 Prozent mit Abstand der grösste Gewinner ist. Die meisten anderen Branchenindizes liegen relativ eng an ihren Vortagsständen.

Nun positioniert sich auch KKR in Prosieben - Thyssen sehr schwach

In der zweiten Reihe des deutschen Markts schiessen Prosieben um 14 Prozent in die Höhe. Hier positionieren sich die Wettbewerber mit Beteiligungen an dem Medienunternehmen. Nachdem zuletzt Mediaset die Beteiligung auf 24,9 Prozent ausgebaut hatte, sicherte sich nun KKR direkt und indirekt 5,21 Prozent der Stimmrechte. Beteiligt ist auch Ruby Equity Investment, die Holding des Milliardärs Kretinsky. Welche Strategien die Unternehmen verfolgen, ist schwer zu prognostizieren. Allerdings ist davon auszugehen, dass die bisher Beteiligten eher ihre Positionen verstärken werden.

Auf der anderen Seite fallen Thyssenkrupp nach unerwartet hohen Verlusten um 10 Prozent. Nach einem coronabedingt schwierigen zweiten Geschäftsquartal mit roten Zahlen warnt Thyssenkrupp vor einem massiven Einbruch in der zweiten Jahreshälfte. Für die Monate April bis Juni sei im schlimmsten Fall in den fortgeführten Geschäften ein bereinigter operativer Verlust (EBIT) von gut 1 Milliarde Euro nicht auszuschliessen, teilte der kriselnde Stahl- und Industriekonzern aus Essen bei Vorlage der Halbjahresbilanz mit. Wahrscheinlich sei aber, dass ohne das Aufzugsgeschäft ein Minus im hohen dreistelligen Millionenbereich anfallen werde.

Die Post geht ab

Grösster Gewinner im DAX sind Deutsche Post. Der Kurs steigt um 4,2 Prozent. Die Präsentation der vollständigen Zahlen des Unternehmens für das erste Quartal ist nach Aussage der Analysten von Bernstein von Zuversicht geprägt gewesen und deute darauf hin, dass das Unternehmen der Krise gut standhält. Der Bereich Post & Paket profitiere von der Anhebung der regulierten Preise im letzten Jahr, aber auch von guten Umsätzen bei Paketen. "Die Logistik profitiert generell auch vom starken Online-Handel", sagt ein Marktteilnehmer.

Dass Logistik nicht bei allen Unternehmen positiv durchschlägt, zeigt die Entwicklung beim Hamburger Hafen. Der Kurs fällt um 7,9 Prozent. Während sich der Umsatz im ersten Quartal noch im Rahmen der Erwartungen bewegt hat, ist das EBIT mit 36,7 Millionen Euro klar unter der Warburg-Schätzung von 44,5 Millionen Euro geblieben. Auch der Nettogewinn blieb deutlich unter den Schätzungen. Eine Prognose für 2020 hält HHLA unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht für verlässlich möglich, es sei aber davon auszugehen, dass Umsatz und Betriebsergebnis (EBIT) im Teilkonzern Hafenlogistik stark unter Vorjahr liegen werden.

Aegon statt Allianz - Eon sehr fest

Der fehlende Ausblick die Allianz belastet nach Aussage aus dem Handel die Aktie der Allianz, für die es um 3 Prozent nach unten geht. Der Versicherungskonzern hatte seinen Jahresausblick kürzlich zurückgezogen, einige Anleger hätten aber bei der Vorlage ausführlicher Zahlen am Dienstag auf eine Indikation für den Gewinn gehofft. Die Schaden-Kosten-Quote ist derweil mit 97,8 etwas über der Schätzung von 97,1 ausgefallen. Das sollte die Anleger aber nicht sonderlich stören, heisst es.

Dagegen gewinnen Aegon 5,6 Prozent. Zwar hätten die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen nicht erfüllt, heisst es am Markt. Die hohe Solvenzrate und die Cash-Situation seien aber positiv.

Der Energieversorger Eon wiederum hat wie erwartet nach der Innogy-Übernahme seinen Gewinn deutlich erhöht und seinen Ausblick bestätigt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg im ersten Quartal 2020 um 24 Prozent auf 1,460 Milliarden Euro. Analysten hatten nur mit 1,424 Milliarden Euro gerechnet. Unterm Strich erhöhte sich der bereinigte Konzernüberschuss gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 691 Millionen Euro. Für die Aktie geht es um 2,6 Prozent nach oben.

Techs weiter vorne

Mit einem Plus von 0,8 Prozent sticht der TecDAX die anderen Indizes erneut aus. Bechtle setzen hier die Hausse mit neuen Allzeit-Hochs fort. Positiv werden auch die Zahlen von Teamviewer gewertet, der Kurs steigt wie der Index um 0,8 Prozent. Das Unternehmen profitiert vom Trend zum Homeoffice: Der Umsatz ist 5 Prozent und das bereinigte EBITDA 17 Prozent über der Markterwartung ausgefallen sei. Bei der Commerzbank heisst es, der freie Cashflow sei überzeugend ausgefallen, die Schulden seien in der Folge schneller zurückgefahren worden. Aufgrund des starken Auftaktquartals hebt das Unternehmen den Ausblick an.

Dagegen geben TecDAX-Neuling Eckert & Ziegler 3,3 Prozent ab. Organisch läuft das Geschäft noch gut, allerdings kommt überraschend starker Gegenwind von der Währungsseite.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 2.892,97 0,32 9,22 -22,75

Stoxx-50 2.866,90 0,53 15,18 -15,75

DAX 10.862,69 0,35 37,70 -18,01

MDAX 23.930,09 0,27 64,27 -15,48

TecDAX 3.009,80 0,75 22,42 -0,17

SDAX 10.654,24 0,10 10,93 -14,85

FTSE 5.993,33 0,90 53,60 -21,25

CAC 4.481,77 -0,19 -8,44 -25,03

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,50 0,01 -0,74

US-Zehnjahresrendite 0,72 0,00 -1,96

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:45 Uhr Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0830 +0,22% 1,0817 1,0811 -3,4%

EUR/JPY 116,36 +0,02% 116,30 116,35 -4,6%

EUR/CHF 1,0516 -0,01% 1,0517 1,0518 -3,1%

EUR/GBP 0,8775 +0,16% 0,8771 0,8764 +3,7%

USD/JPY 107,45 -0,19% 107,38 107,63 -1,2%

GBP/USD 1,2339 +0,04% 1,2331 1,2335 -6,9%

USD/CNH (Offshore) 7,0985 -0,11% 7,1046 7,1081 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 8.767,26 +2,30% 8.751,76 8.908,76 +21,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 25,42 24,14 +5,3% 1,28 -57,2%

Brent/ICE 30,51 29,63 +3,0% 0,88 -52,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.703,49 1.697,35 +0,4% +6,14 +12,3%

Silber (Spot) 15,48 15,60 -0,8% -0,12 -13,3%

Platin (Spot) 772,65 761,00 +1,5% +11,65 -19,9%

Kupfer-Future 2,37 2,38 -0,6% -0,01 -15,7%

===

