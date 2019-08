MÄRKTE EUROPA/Einkaufsmanagerindizes hellen Stimmung auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach leichteren Kursen zum Start zeigen sich die Börsen in Europa am Donnerstag im frühen Handel um die Niveaus vom Vortag. Für die Erholung haben unerwartet gut ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland gesorgt. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 11.815 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt minimal auf 3.392 Punkte.

Die vorliegenden Zahlen sprechen auch für bessere Daten auf europäischer Ebene. Einerseits sind das gute Nachrichten, andererseits dürften die Lockerungserwartungen an die EZB zurückgehen. Am Devisenmarkt zieht der Euro dazu passend an von unter 1,1080 auf 1,1105 Dollar und am Anleihemarkt fallen die Kurse, die Renditen steigen also.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das keine Klarheit über den weiteren geldpolitischen Kurs geliefert hatte, tritt damit etwas in den Hintergrund. Im Blick steht aber weiter die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole. Im Vorfeld sorgt das für Zurückhaltung.

Laut dem Protokoll hat die US-Notenbank den weiteren Zinsweg offen gelassen und die seinerzeitige Zinssenkung um 25 Basispunkte lediglich als "Neukalibrierung" bezeichnet. Es gab dabei zwei Stimmen, die eine stärkere Zinssenkung befürwortet hatten, wie auch einige, die sich für konstante Zinsen aussprachen.

Gespannt wird weiter die Entwicklung in Italien verfolgt. Staatspräsident Sergio Mattarella könnte dem MIB-30 in Mailand Auftrieb geben, sollte er eine Koalition zwischen der sozialdemokratischen Partito Democratico und der 5-Sterne-Bewegung in die Wege leiten. Eine solche, als eher europafreundlich geltende, wird vom Markt positiv gesehen. Ein Scheitern der Sondierungen würde dagegen Neuwahlen wahrscheinlich machen, was an den Märkten negativ gesehen würde. Der MIB in Mailand legt um 0,3 Prozent zu.

Weg für AMS bei Osram nun frei - CTS Eventim ziehen an

Am deutschen Aktienmarkt gewinnen Osram 1,6 Prozent. Das Unternehmen hat den Weg für das Übernahmeangebot von AMS frei gemacht. AMS kann nun wie geplant ein Gebot von 38,50 Euro je Osram-Aktie lancieren. Es liegt 10 Prozent über dem früheren Gebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle. Die Frage ist, ob Bain/Carlyle nachlegen werden. Das sorgt für etwas Kursfantasie. AMS geben um 2 Prozent nach.

Der Kurs des MDAX-Kandidaten CTS Eventim legt um gut 1 Prozent zu. Der Ticketvermarkter, der auch die inzwischen gescheiterte deutsche Autiobahnmaut eintreiben sollte, hat im zweiten Quartal sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz zugelegt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Zu dem Debakel um die gescheiterte Pkw-Maut äusserte sich der Konzern nicht.

Trotz ordentlicher Zahlen geben Antofagasta in London minimal nach. Nach etwas schwächeren Zahlen büssen Sunrise Communications 3,7 Prozent ein. Die neue erhöhte Gewinnprognose liege immer noch leicht unter dem Konsens, heisst es Handel. Im Blick stehe weiter der Streit mit der an Sunrise beteiligten Freenet über eine mögliche Kapitalerhöhung zur Finanzierung der geplanten Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz. Für CRH geht es nach der Zahlenvorlage um 0,3 Prozent nach oben. Der Baustoffhersteller hat ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben.

Adyen trotz guter Zahlen im Minus

"Die Zahlen lesen sich gut", sagt ein Marktteilnehmer zu Adyen. Die Nettoerlöse von 221,1 Millionen Euro lägen etwa eineinhalb Prozent über den Erwartungen. Den Gewinn konnte der Zahlungsabwickler im ersten Halbjahr auf 92,5 Millionen Euro fast verdoppeln. Dennoch verliert die im Vorfeld gut gelaufene Aktie 3,3 Prozent.

Nach Geschäftszahlen geht es für die in den vergangenen Wochen stark gefallenen Jost Werke um 3,7 Prozent nach oben. Mit 4,8 Prozent fällt der Kursanstieg bei Evotec ebenfalls deutlich aus - hier stützt eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.392,68 -0,07 -2,21 13,04

Stoxx-50 3.102,33 -0,25 -7,66 12,40

DAX 11.801,50 -0,01 -1,35 11,77

MDAX 25.396,85 -0,24 -59,89 17,64

TecDAX 2.777,60 -0,21 -5,95 13,36

SDAX 10.636,37 -0,12 -12,89 11,85

FTSE 7.176,21 -0,39 -27,76 7,07

CAC 5.420,07 -0,28 -15,40 14,58

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,66 0,01 -0,90

US-Zehnjahresrendite 1,59 0,00 -1,09

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1102 +0,12% 1,1078 1,1097 -3,2%

EUR/JPY 118,17 -0,02% 117,77 118,13 -6,0%

EUR/CHF 1,0910 +0,19% 1,0876 1,0888 -3,1%

EUR/GBP 0,9146 +0,06% 0,9137 0,9138 +1,6%

USD/JPY 106,45 -0,13% 106,31 106,44 -2,9%

GBP/USD 1,2138 +0,06% 1,2123 1,2145 -4,9%

USD/CNY 7,0782 +0,21% 7,0754 7,0626 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 9.966,00 -0,75% 10.009,00 10.005,75 +168,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,82 55,68 +0,3% 0,14 +16,2%

Brent/ICE 60,40 60,30 +0,2% 0,10 +9,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.498,53 1.502,40 -0,3% -3,88 +16,8%

Silber (Spot) 17,03 17,15 -0,7% -0,12 +9,9%

Platin (Spot) 852,34 852,55 -0,0% -0,21 +7,0%

Kupfer-Future 2,57 2,59 -0,8% -0,02 -3,0%

