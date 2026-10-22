Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’868 0.0%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9201 -0.7%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’024 -2.8%  Bitcoin 66’772 -3.7%  Dollar 0.8207 -0.5%  Öl 113.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882Galderma133539272Kuros32581411
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO im Blick: Neue KI-Sicherheitswarnungen rücken Bewertung und Risiken in den Fokus
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Krypto-Markt Südkorea: KI-Coins überholen XRP im Handelsranking
Themen-ETFs im Blick: So funktionieren Metaverse-ETFs
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Suche...

flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2026 09:50:41

MÄRKTE EUROPA/Deutlichere Abgaben - Berichtssaison liefert Impulse

flatexDEGIRO
22.04 CHF -3.84%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Kräftig abwärts geht es mit den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag. Teilnehmer rechnen mit einem insgesamt recht nervösen Geschäft. Die Hoffnungen auf einen Frieden im Nahen Osten sind wieder gedämpft, dafür rücken US-Verhandlungen mit Russland hinter dem Rücken der Ukraine in den Fokus. "Der Markt muss sich auf Volatilität einstellen, vor den US-Zwischenwahlen ist bei Trump jetzt alles möglich", sagt ein Händler. Die US-Wahl ist am 3. November. Dazu kommen als weiterer Belastungsfaktor die wieder steigenden Ölpreise. Ein Fass der Sorte Brent erhöht sich um 2,6 Prozent auf 111,63 US-Dollar. Die nun auch in Europa stark anlaufende Berichtssaison sei dagegen eine willkommene Abwechslung von den geopolitischen Spannungen, heisst es.

Der DAX sinkt um 0,9 Prozent auf 25.418 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,4 Prozent auf 6.122 Punkte nach unten.

Der europäische Technologie-Sektor verliert 1,7 Prozent. Teilnehmer verweisen hier auf die negativen Vorgaben aus Asien, wo sich vor allem Halbleiter- und KI-Werte mit kräftigen Verlusten zeigten. Durchwachsen ausgefallene Quartalszahlen von US-Technologieunternehmen können die Bedenken im Hinblick auf die Rentabilität der hohen KI-Investitionen nicht beruhigen. Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Der Halbleiterausrüster Lam Research wartete mit einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose auf. Die Aktien von Infineon geben um 2,8 Prozent nach, die Papiere von ASML und STMicro fallen um jeweils 3,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten geht es für die SAP-Aktie um 0,7 Prozent nach oben. Als "sehr ordentlich" werden die Zahlen des Software-Konzerns im Handel kommentiert. Im Cloud-Geschäft konnten die Erwartungen leicht übertroffen werden, und der Ausblick wird wieder optimistischer. Der Ausblick für die Cloud-Erlöse für 2026 wird am oberen Rand der bisher genannten Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro gesehen.

Kritisch sehen die Analysten von Baader hingegen die mangelnde Transparenz bezüglich des konkreten Beitrags von Künstlicher Intelligenz. SAP veröffentliche bislang keine genauen Kennzahlen zu KI-generierten Umsätzen oder dem KI-Anteil am Auftragsbestand. Nach Ansicht des Analysehauses muss SAP hier im kommenden Jahresbericht konkrete Daten liefern, um den Bewertungsabschlag der Aktie abzubauen.

Der schwedische Finanzinvestor EQT greift nach Qiagen: Gemeinsam mit den Staats- und Pensionsfonds ADIA und CPP unterbreiten die Schweden ein freiwilliges Barübernahmeangebot für den Diagnostik- und Laborausrüster. Mit 46,50 Euro je Aktie bietet das Konsortium einen Aufschlag von gut 40 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 8. Juli und bewertet Qiagen mit insgesamt 10,8 Milliarden Euro. Die Qiagen-Aktie gewinnt 5,4 Prozent auf 45,14 Euro.

Sartorius hat in den ersten neun Monaten mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und der anhaltend positiven Entwicklung der relevanten Endmärkte bestätigt der Vorstand seine Gesamtjahresprognose für den Konzern und die Sparte Bioprocess Solutions. Die Titel steigen um 3,1 Prozent.

Für Flatexdegiro geht es um 2,5 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal haben leicht unter den Erwartungen gelegen, heisst es von der Deutschen Bank. Die Provisionserträge hätten die Erwartungen um 5 Prozent verfehlt, was eine geringere Monetarisierung widerspiegele, die wahrscheinlich auf einen ungünstigen Produktmix zurückzuführen sei. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sei bestätigt worden.

Quartalszahlen gibt es auch aus der Schweiz. Als "überraschend stark" bezeichnen Händler die Zahlen von Nestle zum dritten Quartal. "Gerade am Derivatemarkt war man deutlich skeptischer und ist stark abgesichert in die Zahlen gegangen", sagt ein Händler: "Das spricht klar für eine Erleicherungsrally". Überraschend sei dabei weniger der Beitrag von Preiserhöhungen zum Umsatz, sondern dass auch das Volumen diesmal nicht enttäuscht habe. Die Papiere steigen um 2,1 Prozent.

Als "relativ unspektakulär" bis "gut" werden die Umsatzzahlen von Roche im Handel kommentiert. Die Umsatzerwartungen seien je nach Segment sogar übertroffen worden. Vor allem die Sparten Pharma und Diagnostik liefen gut. Wie von Anlegern erhofft liess auch der Druck vom zu starken Franken etwas nach, der Jahresausblick wurde bestätigt. Die Titel fallen um 1,1 Prozent.

Die Aktien des Logistikkonzerns Kuehne + Nagel steigen nach Zahlen um 0,9 Prozent. "Wegen der Lage um Hormus hat der Markt zu sehr auf die Container-Schifffahrt geachtet und die anderen Segmente vernachlässigt", sagt ein Händler. Dabei sei besonders das Volumen-Wachstum in der Luftfahrt beeindruckend. Entsprechend lagen die Gewinnziffern im dritten Quartal deutlich über der Erwartung und der Jahresausblick für das EBIT sei erhöht worden.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.121,93 -1,4 -85,59 6.207,52 5,7

Stoxx-50 5.361,31 -0,9 -48,29 5.409,60 9,0

DAX 25.418,27 -0,9 -226,77 25.645,04 3,8

MDAX 30.289,48 -1,2 -361,31 27.039,42 -1,1

TecDAX 4.061,82 -0,2 -5,94 3.091,28 12,1

SDAX 18.258,40 -1,2 -224,65 13.062,07 6,3

FTSE 10.686,44 -0,6 -66,44 10.752,88 7,6

CAC 7.826,76 -1,2 -94,92 7.921,68 -4,0

SMI 14.529,06 -0,2 -23,33 14.552,39 9,5

ATX 6.419,81 -2,2 -145,89 6.565,70 20,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:31

EUR/USD 1,1242 +0,1 0,0010 1,1232 1,1225

EUR/JPY 176,59 -0,6 -1,0300 177,62 177,4100

EUR/CHF 0,922 -0,4 -0,0039 0,9259 0,9259

EUR/GBP 0,8384 0,0 0,0000 0,8384 0,8379

USD/JPY 157,09 -0,7 -1,0400 158,13 158,0400

GBP/USD 1,3406 +0,1 0,0012 1,3394 1,3390

USD/CNY 6,6733 -0,0 -0,0025 6,6758 6,6758

USD/CNH 6,6726 -0,0 -0,0011 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,7015 -0,2 -0,0012 0,7027 0,7029

Bitcoin/USD 82.209,43 -2,9 -2.426,54 84.635,97 84.436,63

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,46 +2,4 2,31 97,15

Brent/ICE 111,63 +2,6 2,81 108,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.095,48 -1,1 -44,90 4.140,38

Silber 56,05 -3,3 -1,92 57,97

Platin 1.594,84 -2,1 -33,57 1.628,41

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 03:51 ET (07:51 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu flatexDEGIRO AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
12.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

22.10.26 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharma – Zurück im Rampenlicht/Sensirion Innovation – "Made in Switzerland"
22.10.26 BNP Paribas: Die disruptive Kraft des Quantencomputing
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
22.10.26 Marktüberblick: SAP, Qiagen, Meta und Tesla im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.90 19.67 SXB6GU
Short 15’475.86 13.86 S5B72U
Short 16’057.91 8.93 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SRVNBU
Long 13’633.92 13.73 SFBNWU
Long 13’057.54 8.93 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ASML NV am 22.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend Verlust reich
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit Abschlägen
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag mit Einbussen
Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.