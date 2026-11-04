Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’968 -0.4%  SPI 21’085 -0.3%  Dow 51’523 -3.4%  DAX 26’325 -0.4%  Euro 0.9140 -0.2%  EStoxx50 6’232 -0.6%  Gold 4’045 -1.1%  Bitcoin 61’514 -0.6%  Dollar 0.8162 0.0%  Öl 100.0 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Givaudan1064593Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KI-Blase: Ken Griffin warnt vor Überbewertungen bei NVIDIA und Co.
S&P 500-Papier Texas Pacific Land-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Texas Pacific Land Anlegern eine Freude
Bitcoin oder Gold? Jim Cramer erklärt, worauf er bei der Depotabsicherung setzt
Ausblick: Berkshire Hathaway stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
Suche...
Plus500 Depot

DAX 40 998032 / DE0008469008

26’325.01
Pkt
-112.66
Pkt
-0.43 %
05.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

04.11.2026 18:19:42

MÄRKTE EUROPA/Demokraten-Sieg bei US-Wahl treibt Kurse - DAX über 26.000 Punkte

DOW JONES--Der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen ist zur Wochenmitte mit Erleichterung an den europäischen Aktienmärkten aufgenommen worden. Die Demokraten haben mit deutlichem Vorsprung die Mehrheiten im US-Repräsentantenhaus und im Senat erobert, was das Regieren für US-Präsident Donald Trump wesentlich schwieriger machen dürfte. Für den DAX ging es um 2,2 Prozent auf 26.438 Punkte nach oben, womit er deutlicher über die Marke von 26.000 Punkten kletterte. Der Euro-Stoxx-50 gewann 2 Prozent auf 6.266 Punkte. Daneben brachte eine Vielzahl von Quartalszahlen Bewegung in Einzelwerte.

"Geteilte Machtverhältnisse dürften für mehr politische Kontinuität sorgen und die Wahrscheinlichkeit umfassender Änderungen bei Steuern, Staatsausgaben oder Regulierung verringern. Da sich grössere innenpolitische Gesetzesvorhaben nun schwieriger durchsetzen lassen, könnte Präsident Trump seinen Schwerpunkt stärker auf Handel, Zölle und Aussenpolitik verlagern", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.

Mit klareren Mehrheitsverhältnissen könnte zumindest die wahlbedingte Unsicherheit nachlassen, sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi von IG. Die geopolitischen Risiken blieben jedoch bestehen. Insbesondere der Iran-Konflikt und eine mögliche Eskalation im Nahen Osten dürften die Anleger weiterhin beschäftigen.

Schwächster Sektor waren die Öl- und Gaswerte mit einem Minus von 2,2 Prozent. Sie folgten dem Ölpreis nach unten. Der europäische Technologiesektor sank um 0,2 Prozent. Händler verwiesen auf Befürchtungen, dass die Demokraten die US-Technologie-Branche stärker regulieren und vor allem die grossen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Infineon verloren 4,1, ASML 3,4 und STMicro 5,1 Prozent. Siemens Energy und ABB, die KI-Datenzentren ausrüsten, fielen um 8 und 2,8 Prozent.

Stärkster Sektor waren Bankenaktien mit Kursgewinnen von durchschnittlich 4,4 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen. Diese würden die Zinsmargen der Banken und deren Ertragsaussichten verbessern. Überdies habe Goldman Sachs die Aktie der Deutschen Bank (+6,9%) in die Liste der Favoriten für November aufgenommen.

Rückenwind erhielten die Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien mit dem US-Wahlausgang. Die aktuellen Kursbewegungen spiegelten eher einen breiten Optimismus wider, dass das Schlimmste für den grünen Industrie-Sektor vorbei sein könnte, als konkrete gute Nachrichten, so Harry Braithwaite von Oxcap Analytics. Die Aktien von Vestas und Nordex stiegen um 2,9 bzw. 4,8 Prozent. Für die Aktie von Orsted ging es um 4,6 Prozent aufwärts.

BMW musste erneut die Prognose für dieses Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmassnahmen rechnet der Automobilhersteller 2026 mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer die Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. BMW habe mit der Entscheidung, sein Restrukturierungsprogramm und seine Portfolioänderungen zu intensivieren und zu beschleunigen, einen willkommenen Schritt getan, hiess es von der Citi. Die Aktie stieg um 5,5 Prozent.

Raiffeisen bescheinigte Fresenius starke Drittquartalszahlen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten spürbar zu - getragen durch Wachstum der beiden Sparten Kabi und Helios. Für das Gesamtjahr 2026 bleibe die Geschäftsführung optimistisch. Fresenius gewannen 5,3 Prozent.

Continental (+5,2%) hat nach einem überraschend hohen Gewinn im dritten Quartal 2026 ihre Jahresziele für die operative Rendite nach oben angepasst. Der Reifenhersteller profitierte im Dreimonatszeitraum von einer robusten operativen Entwicklung in seinem Kerngeschäft mit Pkw-Reifen, insbesondere in den Regionen Europa und Asien-Pazifik.

Bayer (+4,6%) bekommt für sein Lungenkrebsmedikament Sevabertinib nun auch eine Erstlinienzulassung in China.

Der Wafer-Hersteller Siltronic (+3,8%) hat nach kräftigen Steigerungen bei Umsatz, operativem Gewinn EBITDA und entsprechenden Margenverbesserungen im dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Fundamental untermauere das Zahlenwerk den Erholungskurs, da die Mengennachfrage deutlich anziehe, die Kapazitätsauslastung steige und sich sowohl Ergebnis als auch Cashflow sequenziell verbesserten, so die DZ Bank. Die Aktie konnte sich aber der schlechten Stimmung im Chipsektor nicht entziehen.

DAX-Gewinner mit einem Plus von 9,6 Prozent waren Heidelberg Materials. Der Baustoff-Konzern hat bei 10 Prozent Wachstum im dritten Quartal 9 Prozent mehr operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Laut Raiffeisen hat der Konzern die Umsatz- und Ergebniserwartungen geschlagen. An der Prognose hielt das Unternehmen fest.

Für die Papiere von Auto1 ging es im Zuge der Umschichtung aus Technologiewerten um 3,2 Prozent nach oben. Auf Konzernebene habe der Online-Gebrauchtwagenhändler die Markterwartungen bei den Absatzzahlen um 1 Prozent und beim bereinigten EBITDA um 3 Prozent verfehlt, merkte die Citi an. Für Verunsicherung sorge die Präzisierung des Ganzjahresausblicks 2026. Das Management rechne bei den Stückzahlen und beim Rohertrag im Gross- und im Einzelhandel (Autohero) nun nur noch mit Werten im mittleren Bereich der Prognosespanne, während das bereinigte Konzern-EBITDA an das untere Ende der Zielkorridors gesteuert werde.

Novo Nordisk (+5,6%) hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der dänische Pharmakonzern begründete dies mit verbesserten Aussichten für seine wichtigsten Medikamente gegen Adipositas und Diabetes, insbesondere in Märkten ausserhalb der USA.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.265,71 +2,0 121,15 6.144,56 8,3

Stoxx-50 5.455,20 +1,8 94,23 5.360,97 11,0

DAX 26.437,67 +2,2 573,05 25.864,62 8,1

MDAX 31.178,27 +1,4 434,91 27.039,42 1,7

TecDAX 4.136,87 +1,1 44,28 3.091,28 14,4

SDAX 18.266,22 +1,4 249,14 13.062,07 6,3

FTSE 10.829,21 +1,8 190,78 10.638,43 9,1

CAC 8.177,89 +2,0 157,58 8.020,31 0,3

SMI 15.022,85 +1,9 279,76 14.743,09 13,2

ATX 6.518,52 +1,9 122,39 6.396,13 22,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1231 +0,3 0,0038 1,1193 1,1192

EUR/JPY 177,82 +0,1 0,2300 177,59 177,3600

EUR/CHF 0,917 -0,2 -0,0015 0,9185 0,9186

EUR/GBP 0,8336 -0,0 -0,0001 0,8337 0,8343

USD/JPY 158,3 -0,2 -0,3600 158,66 158,4400

GBP/USD 1,3469 +0,4 0,0058 1,3411 1,3414

USD/CNY 6,6731 +0,0 0,0030 6,6701 6,6701

USD/CNH 6,6728 +0,0 0,0029 6,6699 6,6695

AUS/USD 0,7016 +0,7 0,0050 0,6966 0,6972

Bitcoin/USD 80.311,44 +3,2 2.471,09 77.840,35 77.563,90

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,53 -7,9 -7,56 96,09

Brent/ICE 95,02 -8,3 -8,58 103,60

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.065,34 +3,5 137,09 3.928,25

Silber 52,28 +5,0 2,51 49,77

Platin 1.494,95 +5,6 78,93 1.416,02

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 12:20 ET (17:20 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

05.11.26 Logo WHS Palantir: +96 % Umsatz – ist die KI-Aktie trotzdem zu teuer?
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
05.11.26 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
05.11.26 SMI knackt 15.000er-Marke
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’607.26 19.90 SCVB9U
Short 15’928.99 13.91 SZB73U
Short 16’543.07 8.89 SZBDZU
SMI-Kurs: 14’967.73 05.11.2026 17:30:28
Long 14’384.76 19.90 S1OTBU
Long 14’033.84 13.66 STE1BU
Long 13’450.25 8.97 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 04.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag im Keller
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
MÄRKTE USA/Baisse - Anleger flüchten aus Chipwerten
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach
Gold vs. Bitcoin: CZ entfacht viralen Schlagabtausch mit Peter Schiff
UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Mittag auf rotes Terrain

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 26’325.01 -0.43%