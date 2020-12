MÄRKTE EUROPA/DAX zum Ausklang des Seuchenjahrs auf Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem Rekordhoch ist der DAX in die verkürzte letzte Handelswoche des Seuchenjahres 2020 gestartet. Aktuell liegt der Index 1,5 Prozent höher bei 13.792 Punkten, im Hoch erreichte er fast 13.819 Punkte und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem Februar um 20 Punkte. Seinerzeit hatte dann die Corona-Pandemie die Börsen voll erfasst und den DAX im Jahrestief am 16. März bis auf 8.256 Punkte absacken lassen.

Auch in der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt gibt es verspätete Weihnachtsgeschenke. MDAX und SDAX liegen ebenfalls auf Rekordhochs. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 3.564 Punkte zu.

Treiber sind die in letzter Sekunde doch noch erreichte Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Grossbritannien nach der zum Jahresende auslaufenden Brexit-Übergangsphase und das Inkrafttreten des 900 Milliarden Dollar schweren Corona-Massnahmenpakets in den USA, nachdem US-Präsident Donald Trump dieses mit seiner Unterschrift nun doch noch abgesegnet hat. Auch der in vielen Ländern begonnene Start der Impfkampagnen sorgt für Zuversicht und Kauflaune.

Der schwer errungene Handelsvertrag zwischen der EU und Grossbritannien muss zwar noch einige formelle Hürden nehmen, er soll aber vorläufig am 1. Januar in Kraft treten. Die Vereinbarung sieht nach dem Austritt Grossbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt zum Jahresende weiter einen Handel ohne Zölle und ohne mengenmässige Beschränkungen vor.

Am Devisenmarkt reagiert das Pfund kaum noch auf den Nach-Brexit-Deal, weil mit einer Einigung auf den letzten Drücker von den meisten Marktteilnehmern schon gerechnet wurde.

In China haben unterdessen die Industrieunternehmen ihre Gewinne im November erneut deutlich gesteigert. Das unterstreicht aber lediglich bereits Bekanntes, dass nämlich die dortige schon länger laufende Erholung der Wirtschaft intakt ist.

Alles in allem rechnen Marktteilnehmer trotz der Rekordjagd mit dünnen Umsätzen im Tagesverlauf, weil viele Marktteilnehmer wie üblich zwischen den Jahren in Urlaub sind und die Investoren aus Grossbritannien wegen eines dort nachgeholten Feiertags nicht dabei sind. Auch dürften viele Anleger ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen haben.

Delivery Hero gesucht

Für Delivery Hero geht es um 5,1 Prozent nach oben. Der Essenslieferant wird von der koreanischen Kartellbehörde die Genehmigung für das stark wachstumsträchtige Joint Venture mit der südkoreanischen Woowa erhalten, unter der Bedingung, dass die koreanische Tochtergesellschaft Yogiyo veräussert wird. Dies hatte sich allerdings schon angedeutet.

Deutschen Post legen um 2,1 Prozent zu. Konzernchef Frank Appel sagte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass 2020 Rekorde beim Gewinn und auch beim Pakettransport erwartet werden. "Auch wenn an der Börse bereits mit einem Rekordgewinn gerechnet wird, sind die Aussagen doch positiv", meint ein Marktteilnehmer.

In Zürich verteuern sich Clariant um 4 Prozent, nachdem der Grossaktionär Sabic für die kommende Hauptversammlung eine Sonderdividende von 2 Franken je Aktie des Spezialchemieunternehmens zum Thema gemacht hat. "Mit den anhaltenden Veräusserung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen wurde bereits auf eine Sonderdividende spekuliert", kommentiert ein Marktteilnehmer.

Auch Heidelberger Druckmaschinen legen um 4 Prozent zu. Das Unternehmen hat kurz vor Jahresultimo ein Grundstück für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag verkauft. Damit könne das Eigenkapital gestärkt werden, heisst es im Handel.

Lira auf Dreimonatshoch

Die türkische Lira zieht erneut kräftig an, nachdem die türkische Notenbank an Heiligabend den Leitzins erneut kräftig angehoben hatte, von 15 auf 17 Prozent. Mit 7,5020 je Dollar bewegt sich die Devise im Bereich eines Dreimonatshochs. Vor dem Zinsschritt am Donnerstag hatte der Kurs bei rund 7,6500 gelegen. Zuletzt hatte die Türkei den Leitzins im November bei einem Dollarkurs von rund 8,50 Lira bereits um 4,75 Prozentpunkte massiv erhöht. Zuvor hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan, der sich immer wieder gegen höhere Leitzinsen ausgesprochen hat, wegen der beharrlich schwachen Landeswährung den Notenbankchef ausgetauscht.

Weiter kein Halten kennt die Kryptowährung Bitcoin. Sie ist mit 26.697 Dollar auf ein neues Rekordhoch gestiegen und hat sich seit dem Jahresbeginn damit fast vervierfacht.

