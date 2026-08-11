MÄRKTE EUROPA/DAX weitet Konsolidierung aus - OHB kommen in SDAX

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet, Die Pattsituation der Bullen und Bären hält an, da Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten zunächst abwarten. "Kommentare aus der US-Administration scheinen darauf hinzudeuten, dass sich der Fokus weg von militärischen Schlägen und hin zu ökonomischem Druck verlagert hat", sagt Sally Auld, Chefvolkswirtin der National Australia Bank. "Dennoch sind die vom Iran am Wochenende skizzierten Bedingungen für eine sichere Passage der Schifffahrt durch die Strasse [von Hormus] - darunter der Abzug der US-Streitkräfte, das Ende aller Sanktionen sowie die Zahlung von Kriegsreparationen - für jegliches Abkommen mit den USA wahrscheinlich indiskutabel", ergänzt Auld.

Nach der Nullnummer am Vortag handelt der DAX 0,2 Prozent tiefer 26.268 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 tritt mit 6.536 Punkten auf der Stelle. Die Öl -Futures legen nach den kräftigen Gewinnen am Vortag erneut deutlich zu. Ein Barrel der Sorte Brent verteuert sich um 2,2 Prozent auf 89,65 Dollar. Der Goldpreis gibt dagegen einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Am Morgen hatte die Reserve Bank of Australia die Leitzinsen bei 4,35 Prozent wie erwartet bestätigt.

Im Fokus stehen vor allem die für Mittwoch erwarteten Daten zur Verbraucherpreisinflation in den USA und am Donnerstag die US-Erzeugerpreisinflation. Im Vorfeld stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen über die gesamte Laufzeitkurve an, angeführt vom langen Ende.

Gewinnentwicklung europäischer Unternehmen robust

Die europäische Berichtssaison geht auf die Zielgerade und steuert derzeit auf ein Gewinnwachstum von 22,4 Prozent im Jahresvergleich zu. Dies liegt laut Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, deutlich über den von Analysten zu Saisonbeginn erwarteten 14,5 Prozent. Zwar sei ein Grossteil des Ergebnisschubs vom Energiesektor getragen worden, doch auch ohne diesen seien die Zuwachsraten zweistellig ausgefallen. Die grössten positiven Gewinnüberraschungen hätten Gesundheits-, Versorger- und Finanzwerte geliefert, während die Automobilbranche enttäuscht habe. Insgesamt zeichne die Berichtssaison ein robustes Bild der Ertragskraft europäischer Unternehmen, was den Stoxx-600 Index mittelfristig stützen dürfte.

Für die Aktie von TAG Immobilien geht es nach einem anfänglichen Plus nun 1,0 Prozent nach unten. Positiv werten die Jefferies-Anlysten, dass TAG nun für den operativen Gewinn (FFO I) den oberen Bereich der Prognosespanne von 187 bis 197 Millionen Euro anstrebt. Auf der anderen Seite habe sich das flächenbereinigte Mietwachstum in Deutschland verlangsamt, zudem sei die Leerstandsquote in Deutschland im Quartalsvergleich gestiegen.

Cancom verlieren 3,5 Prozent. Als "verstimmend" stuft ein Marktteilnehmer den Umsatzrückgang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr ein. Hier hätte man sich, vor allem nach der Geschäftsentwicklung bei Bechtle, mehr erhofft. Der bestätigte Ausblick sei in der Folge leicht ambitioniert, das zweite Halbjahr müsse nun liefern.

Nach guten Zahlen geht es für die Aktie von Alcon in der Schweiz um 3,5 Prozent nach oben. Für die Vontobel-Analysten zeigen die Ergebnisse für das zweite Quartal sowohl Licht als auch Schatten. Der Umsatz und die Kernmargen hätten sich verbessert, getrieben von den Bereichen Equipment und Ocular Health. Der Bereich Implantate sei hingegen schwach geblieben. Der Ausblick sei teilweise angehoben worden.

Die Aktien von Klöckner müssen den SDAX verlassen und werden durch OHB (+0,7%) ersetzt. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx am Montagabend mit. Grund dafür sei das Delisting nach der Übernahme des Stahlhändlers durch das US-Unternehmen Worthington Steel auf der einen Seite. Aber auch die jüngte Kapitalerhöhung plus Platzierung in OHB hat das Schattendasein der Aktie - mit Blick auf den Freefloat - beendet.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.536,27 +0,0 0,65 6.535,62 12,9

Stoxx-50 5.540,07 -0,0 -0,94 5.541,01 12,6

DAX 26.268,38 -0,2 -55,50 26.323,88 7,3

MDAX 32.133,17 -0,4 -117,97 27.039,42 4,9

TecDAX 4.066,29 -0,0 -1,13 3.091,28 12,3

SDAX 18.446,86 -0,5 -93,68 13.062,07 7,4

FTSE 10.831,55 -0,3 -30,95 10.862,50 9,1

CAC 8.705,28 -0,2 -20,75 8.726,03 6,8

SMI 14.584,56 -0,3 -49,14 14.633,70 9,9

ATX 6.610,12 -0,7 -43,03 6.653,15 24,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1531 -0,1 -0,0011 1,1542 1,1550

EUR/JPY 183,75 -0,1 -0,1100 183,86 183,6200

EUR/CHF 0,9353 +0,0 0,0001 0,9352 0,9342

EUR/GBP 0,8543 -0,1 -0,0004 0,8547 0,8541

USD/JPY 159,33 +0,0 0,0300 159,3 158,9400

GBP/USD 1,3496 -0,1 -0,0007 1,3503 1,3519

USD/CNY 6,7467 +0,0 0,0015 6,7452 6,7452

USD/CNH 6,7483 +0,0 0,0021 6,7462 6,7460

AUS/USD 0,7048 -0,1 -0,0004 0,7052 0,7064

Bitcoin/USD 64.048,59 -0,1 -63,73 64.112,32 64.528,77

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nysamex 83,97 +2,2 1,84 82,13

Brent/ICE 89,65 +2,2 1,93 87,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.365,03 -0,5 -23,47 4.388,50

Silber 64,64 -1,7 -1,10 65,74

Platin 1.745,70 -0,4 -7,30 1.753,00

(Angaben ohne Gewähr)

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August 11, 2026 04:17 ET (08:17 GMT)