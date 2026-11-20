|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 18:18:43
MÄRKTE EUROPA/DAX unter 25.000 Punkten - Ausverkauf bei Technologie
DOW JONES--Die europäischen Börsen haben die Verluste am Freitag im Verlauf ausgebaut und mit erheblichen Abgaben geschlossen. Der Börsengang von Anthropic habe es nicht vermocht, die Märkte zu beruhigen, argumentierte QC Partners. Die nächste Verkaufswelle laufe und längst würden nicht mehr nur Technologieaktien verkauft. Marktstratege Thomas Altmann sprach von einer breiten Marktkrise, in der sämtliche Bewertungen hinterfragt würden und eine regelrechte Flucht aus Aktien zu beobachten sei. Zusätzlicher Verkaufsdruck komme von der Geldpolitik. Nach überraschend hohen Inflationsdaten seien die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gestiegen. Höhere Finanzierungskosten belasteten Wachstumsunternehmen, während festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver würden.
Der DAX sackte um 2,6 Prozent auf 24.803 Punkte ab, der Euro-Stoxx-50 fiel um 2,8 Prozent. Klar am Ende lagen Technologieaktien, deren Stoxx-Subindex um 5,3 Prozent nachgab. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse und die Renditen sanken. Dies wurde als klarer Beleg gewertet, dass Anleger aus Aktien in Anleihen umschichteten und somit den vermeintlich sicheren Anleihehafen ansteuerten. "Risikoaversion ist wirklich das vorherrschende Sentiment", sagte Andrew Wells, Chief Investment Officer bei SanJac Alpha. Ein weiteres Signal für steigende Zinsen lieferten die deutschen Erzeugerpreise. Sie legten im Oktober auf Jahressicht um 8,1 Prozent zu und damit stärker als erwartet (7,4 Prozent) und deutlicher als im Vormonat (6,7 Prozent).
Aus dem Handel hiess es, dass die Verwerfungen rund um den Börsengang von Anthropic noch eine Weile andauern dürften. In den Portfolios werde Platz geschaffen, um den Mega-Börsengang zu finanzieren. Dabei würden vor allem Technologieaktien verkauft. Wenn Investoren einen derartigen Börsengang finanzierten, müssten sie dafür andere Beteiligungen reduzieren, erklärte Mohamed El-Erian, Wharton-Professor und ehemaliger Chef von Pimco. Daneben wurde im Handel auf die anhaltende Sorge vor geringeren KI-Investitionen verwiesen.
Im Technologiesektor verloren BE Semiconductor, ASML, STMicroelectronics, Infineon und Aixtron bis zu 10,8 Prozent. ASML schlossen auf dem niedrigsten Stand seit April. US-Bestrebungen, den Einsatz von US-Chips durch chinesische Firmen einzuschränken, bedrohten insbesondere ASML, urteilte Jefferies. Die Aktie des Halbleiterherstellers Soitec knickte wegen Gewinnmitnahmen nach der Rally des Vortages in Reaktion auf starke Geschäftszahlen und einen erhöhten Ausblick am Vortag um 11,9 Prozent ein. Auch Anbieter von Energieinfrastruktur für Rechenzentren wie Siemens Energy, Schneider Electric und ABB gaben um bis zu 6,6 Prozent nach.
Es gab aber auch Gewinner. Fresenius Medical Care (FMC) stellten mit Aufschlägen von 2,4 Prozent den DAX-Gewinner. Hintergrund war eine Mitteilung des Medizintechnikkonzerns, laut der CEO Shervin Korangy FMC-Aktien im Wert von rund 500.000 Dollar erworben hat. Käufe von Vorstandsmitgliedern werden von Anlegern gerne als Vertrauensbeweis in das eigene Unternehmen gewertet. Auch Immobilienaktien entzogen sich dem Abverkauf. Stützend wirkten deutlich gesunkene Renditen an den Anleihemärkten, hier stiegen Kurse dank einer Flucht in die "sicheren Häfen". Vonovia gewannen 0,5 Prozent oder LEG 1,2 Prozent.
In Frankreich hatte der Stahlröhrenhersteller Vallourec Geschäftszahlen vorgelegt. Der Gewinn ging wie erwartet zurück. Dass die Aktie um 14,6 Prozent einbrach, erklärten Marktteilnehmer aber vor allem mit der Schwäche des Rohstoffsektors. Dort belasteten Sorgen, dass der Bau von Rechenzentren an Dynamik verlieren könnte. Salzgitter, Thyssenkrupp und Arcelormittal verloren bis zu 8 Prozent. Der Stoxx-Rohstoffindex gab um 1,5 Prozent nach.
Deutz sanken um weitere 0,6 Prozent. Der Motorenbauer, dessen Aktie zuletzt durch einen Leerverkäufer-Bericht unter Druck geraten war, hatte zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen als unbegründet zurückgewiesen. Für Dermapharm ging es um 2,1 Prozent nach unten. Die Finanzaufsicht Bafin hält den Konzernabschluss für 2025 für fehlerhaft. Eine Wertberichtigung auf eine Forderung sei nicht korrekt erfasst worden. Flatexdegiro stiegen dagegen mit der Mitteilung eines Aktienrückkaufs um 2,5 Prozent.
===
Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)
Euro-Stoxx-50 5.942 -2,8 +5,6
Stoxx-50 5.186 -1,9 +7,5
Stoxx-600 626 -2,0 +7,8
DAX 24.803 -2,6 +4,0
FTSE-100 London 10.453 -1,0 +5,3
CAC-40 Paris 8.081 -1,9 -0,8
AEX Amsterdam 1.092 -2,4 +14,8
ATHEX-20 Athen 6.672 -2,0 +24,7
BEL-20 Brüssel 5.886 -1,5 +15,9
BUX Budapest 143.066 -3,8 +28,9
OMXH-25 Helsinki 6.090 -3,0 +6,8
OMXC-20 Kopenhagen 1.614 -1,2 +0,4
PSI 20 Lissabon 9.410 -1,4 +13,9
IBEX-35 Madrid 19.186 -1,6 +10,9
FTSE-MIB Mailand 49.941 -2,5 +11,1
OBX Oslo 1.976 -1,5 +23,6
PX Prag 2.636 -2,6 -1,9
OMXS-30 Stockholm 3.257 -2,5 +13,0
WIG-20 Warschau 151.744 -3,9 +34,7
ATX Wien 6.379 -2,7 +19,8
SMI Zürich 14.722 -1,0 +11,0
* gerundet
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04
EUR/USD 1,0981 +0,1 0,0015 1,0966 1,0973
EUR/JPY 174,29 -0,5 -0,8300 175,12 175,2300
EUR/CHF 0,9212 -0,5 -0,0043 0,9255 0,9249
EUR/GBP 0,8379 +0,0 0,0003 0,8376 0,8375
USD/JPY 158,71 -0,6 -0,9600 159,67 159,6600
GBP/USD 1,3101 +0,1 0,0015 1,3086 1,3101
USD/CNY 6,677 +0,2 0,0105 6,6665 6,6665
USD/CNH 6,6745 -0,3 -0,0189 6,6934 6,6940
AUS/USD 0,6634 -0,3 -0,0022 0,6656 0,6658
Bitcoin/USD 59.311,71 -3,6 -2.190,89 61.502,60 62.297,86
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 83,42 +0,3 0,21 83,21
Brent/ICE 91,37 -0,7 -0,61 91,98
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.536,08 -2,4 -85,62 3.621,70
Silber 41,29 -3,4 -1,45 42,74
Platin 1.309,90 -2,6 -34,35 1.344,25
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 12:19 ET (17:19 GMT)
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.