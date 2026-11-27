DOW JONES--An den europäischen Börsen setzt sich die jüngste Erholungsbewegung am Freitag fort. Zwar fehlen Vorgaben aus den USA nach dem gestrigen Thanksgivings-Feiertag, die Futures auf die US-Indizes deuten aber auf eine sehr feste Eröffnung an der Wall Street hin. Dort wird am sogenanntzen Black Friday nach dem Feiertag nur verkürzt gehandelt. Bereits die asiatischen Börsen setzten die Erholungsbewegung fort, angeführt von Halbleiteraktien. Konjunkturseitig stützte dort auch, dass die chinesischen Industriegewinne im Oktober kräftig gestiegen sind, gestützt von einer robusten weltweiten Nachfrage nach chinesischen Technologieprodukten.

Der DAX liegt im Frühhandel 0,9 Prozent im Plus bei 25.429 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt mit 1,1 Prozent noch etwas stärker zu. Rohstoffaktien legen am stärksten zu, ihr Subindex steigt um 3,5 Prozent, gefolgt von den Technologieaktien mit einem Anstieg um 2,3 Prozent. Auch Rüstungsaktien liegen wieder sehr fest im Markt mit einem Indexplus von 2,0 Prozent. Am Ende rangieren erneut Aktien aus Branchen, die als weniger zyklisch und zinsreagibel gelten. Unter anderem geben Nahrungsmittelaktien um 0,8 und Einzelhandelswerte um 0,3 Prozent nach.

Für Rückenwind dürften auch Preisdaten aus Frankreich und Spanien sorgen. Dort ist die Inflation im November im Vergleich zum Vormonat deutlicher zurückgegangen. In beiden Fällen fielen die Raten zudem klar unter den Ökonomen-Schätzungen aus. Das dürfte die Erwartungen weiterer EZB-Zinserhöhungen etwas dämpfen, wenngleich die Inflation noch weiter klar über dem Ziel der EZB liegt.

Im Blick haben die Akteure den weiter steigenden Ölpreis. Brent geht angesichts der anhaltenden Attacken auf die saudische Energie-Infrastruktur in der Zwischenzeit wieder bei fast 98 Dollar das Fass um. Sollte die 100-Dollar-Marke wieder geknackt werden, könnte dies auch wieder schnell zum Thema an den Börsen werden, heisst es im Handel.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen an. Dabei dürfte die wieder verbesserte Stimmung für Aktien und damit gestiegenen Risikobereitschaft eine Rolle spielen. Zuletzt waren im Zuge der Schwäche an den Aktienmärkten noch Umschichtungen von Aktien in Anleihen beobachtet worden, das dürfte sich nun teils wieder umkehren.

Positiv wird im Handel vermerkt, dass sich die Marktbreite erweitert habe und nicht nur Technologieaktien gekauft würden. Insgesamt habe sich der deutsche Aktienmarkt in Abwesenheit der amerikanischen Investoren ausgesprochen gut geschlagen, heisst es von CMC. "Die Anleger bringen sich für eine mögliche Weihnachtsrally in Stellung - noch fehlt allerdings der entscheidende Impuls, um diese auch ins Rollen zu bringen".

Für die SAP-Aktie geht es gegen den Markt um 0,4 Prozent nach unten. Laut Medienberichten soll der Softwareriese den Abbau von mindestens 10.000 Stellen erwägen. Die kritische Frage dazu im Handel ist, ob dahinter Effizienzgewinne stehen - beispielsweise durch den Einsatz von KI - oder ob das Geschäft schlechter läuft. Bei der Kursfindung könnte aber auch mitwirken, dass SAP laut einem Spiegel-Bericht mit einem "aktiven IT-Sicherheitsvorfall" zu kämpfen haben soll. Das Unternehmen erklärte allerdings, bislang keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Kundendaten gefunden zu haben.

Unter der Annahme von Gesamtkosten von 150.000 Euro pro Mitarbeiter implizieren 10.000 Stellen laut einer Modellrechnung von JP Morgan rund 1,5 Milliarden Euro an jährlichen Bruttoeinsparungen. Sollten davon rund 50 Prozent reinvestiert werden, verbliebe ein potenzieller Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses von rund 750 Millionen Euro. Der volle Effekt dürfte sich eher erst 2028 zeigen.

Im Rüstungssektor legt der Kurs von Rheinmetall um 5,7 Prozent zu. Das Unternehmen hat einen Auftrag im Wert von 738 Millionen Euro über die Lieferung von Dutzenden seiner Lynx-Panzer an Rumänien erhalten.

Thales um 2,0 Prozent zu. Der französische Konzern will einen Mehrheitsanteil am Lasertechnologie-Unternehmen Lumibird übernehmen.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.081,49 +1,1 66,75 6.014,74 5,0

Stoxx-50 5.325,42 +0,9 47,48 5.277,94 8,3

DAX 25.429,31 +0,9 213,79 25.215,52 3,8

MDAX 29.628,78 +1,3 364,81 27.039,42 -3,2

TecDAX 3.886,46 +1,3 50,94 3.091,28 7,3

SDAX 17.457,94 +1,3 217,26 13.062,07 1,6

FTSE 10.681,28 +0,7 71,98 10.609,30 7,5

CAC 8.131,81 +0,3 23,07 8.108,74 -0,2

SMI 14.853,38 +0,2 35,70 14.817,68 11,9

ATX 6.231,68 +2,1 126,12 6.105,56 16,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02

EUR/USD 1,0961 -0,1 -0,0006 1,0967 1,0972

EUR/JPY 174,74 +0,0 0,0600 174,68 174,8100

EUR/CHF 0,9163 +0,1 0,0011 0,9152 0,9152

EUR/GBP 0,8356 -0,1 -0,0009 0,8365 0,8364

USD/JPY 159,4 +0,1 0,1500 159,25 159,3100

GBP/USD 1,3115 +0,0 0,0005 1,311 1,3109

USD/CNY 6,6538 -0,1 -0,0059 6,6597 6,6597

USD/CNH 6,6547 -0,1 -0,0066 6,6613 6,6619

AUS/USD 0,6671 +0,6 0,0039 0,6632 0,6627

Bitcoin/USD 61.640,93 +1,5 880,33 60.760,60 60.754,24

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,86 +2,6 2,18 83,68

Brent/ICE 97,75 +1,2 1,18 96,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.670,04 +2,9 103,90 3.566,14

Silber 44,21 +6,5 2,71 41,50

Platin 1.358,83 +5,3 68,21 1.290,62

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 03:56 ET (08:56 GMT)