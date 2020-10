MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 13.000 Punkte - Berichtssaison läuft an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag leicht höher gestartet. So steigt der DAX am Morgen zeitweise über die 13.000er Marke. Aktuell legt der Index um 0,5 Prozent auf 12.994 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent auf 3.245 Zähler. Gute Vorlagen bietet die Wall Street - die Hoffnung, dass doch noch zumindest ein kleines Hilfspaket verabschiedet werden könnte, half dort. Das Gezerre um das Paket dürfte indes weitergehen, besonders so kurz vor der Präsidentschaftswahl. In der Nacht stand derweil die Fernsehdebatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und seiner demokratischen Widersacherin Kamala Harris im Fokus. Diese verlief sehr viel sachbezogener als das Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden.

Im Zentrum der Debatte stand das Vorgehen in der Coronapandemie. "Das ist das grösste Scheitern einer US-Regierung in der Geschichte unseres Landes", sagte Harris und warf Trump "Inkompetenz" vor. Pence verteidigte derweil das Verhalten der Regierung. Trump habe "vom ersten Tag an" die Gesundheit der US-Bürger an erste Stelle gestellt. Auch griff Pence die Wirtschaftspolitik der Demokraten an. Beobachter sehen die Debatte nicht als "Game Changer" im Wahlkampf. In den Umfragen liegt Biden nach wie vor komfortabel vor Trump. Unklar ist, ob es in der kommenden Woche nach der Covid-19-Erkrankung von Trump zu einem zweiten Fernsehduell zwischen dem Präsidenten und Biden kommen wird.

Berichtssaison kommt bereits langsam in Schwung

Erste Unternehmen legen bereits ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Die Commerzbank sieht Potenzial für positive Überraschungen. Die Mehrzahl der Ergebnisse für das zweite Quartal seien nicht ganz so schlecht ausgefallen wie von den Analysten erwartet. Trotzdem seien die Schätzungen für das Gesamtjahr in vielen Fällen nicht angehoben worden, weil die meisten Analysten der Entwicklung im zweiten Halbjahr skeptisch gegenüberstünden. "Dies erhöht die Chance, dass die Ergebnisse einiger Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen werden", heisst es.

Die Aktie von Südzucker reagiert sehr schwach auf die Geschäftszahlen und verliert gut 8 Prozent. Belastend wirkt zum einen, dass der operative Gewinn unter den Schätzungen ausgefallen ist. Schwerer wiegt allerdings, dass Südzucker den Ausblick für den Konzern zwar bestätigt, für das Zuckersegment allerdings gesenkt hat. Für die Sparte wird nun ein negatives Ergebnis erwartet. Hintergrund sind laut der Commerzbank unter den Erwartungen gebliebene Preisanstiege und schwächere Margen.

Für Easyjet geht es um 1,2 Prozent nach unten. Die Airline hat mitgeteilt, dass der bereinigte Vorsteuerverlust in dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr in der Grössenordnung von 815 bis 845 Millionen Pfund liegen wird. Das liegt unter der Konsensschätzung. Eigentlicher Belastungsfaktor ist aber der Ausblick. Bernstein spricht von einer sich wieder abschwächenden Nachfrage. Easyjet hat die Kapazitäten für das erste Geschäftsquartal (viertes Quartal des Kalenderjahres) wieder auf 25 Prozent gesenkt. Bernstein glaubt, dass diese Entwicklung bis Anfang 2021 andauern dürfte. Der Sektor müsse nun auf den Sommer 2021 hoffen.

Die Aktie des Glücksspielanbieters GVC steigt um gut 7 Prozent. Dafür gibt es nach Aussage aus dem Handel gleich mehrere Gründe. So verlief das Geschäft im dritten Quartal sehr gut, vor allem in den USA, dort stieg der Marktanteil inzwischen auf 17 Prozent. Nachdem die neuen regulatorischen Vorgaben in Deutschland und Grossbritannien für mehr Klarheit gesorgt hätten, werde auch hier ein positiver Impuls erwartet. Mit Schwung geht das Unternehmen ins Schlussquartal und hat den EBITDA-Ausblick angehoben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.245,24 0,37 11,81 -13,35

Stoxx-50 2.920,90 0,31 9,03 -14,17

DAX 12.994,14 0,51 65,57 -1,92

MDAX 27.787,81 0,62 170,10 -1,85

TecDAX 3.122,89 0,70 21,70 3,58

SDAX 12.832,04 0,60 76,77 2,56

FTSE 5.953,05 0,11 6,80 -21,16

CAC 4.897,40 0,32 15,40 -18,08

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,51 -0,01 -0,75

US-Zehnjahresrendite 0,77 -0,02 -1,91

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1761 -0,03% 1,1764 1,1765 +4,9%

EUR/JPY 124,59 -0,08% 124,69 124,67 +2,2%

EUR/CHF 1,0789 +0,02% 1,0786 1,0784 -0,6%

EUR/GBP 0,9080 -0,31% 0,9108 0,9106 +7,3%

USD/JPY 105,95 -0,04% 105,98 105,98 -2,6%

GBP/USD 1,2952 +0,28% 1,2916 1,2920 -2,3%

USD/CNH 6,7335 -0,04% 6,7361 6,7293 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 10.601,26 -0,553 10.660,19 10.635,51 +47,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,46 39,95 +1,3% 0,51 -28,8%

Brent/ICE 42,56 41,99 +1,4% 0,57 -30,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.890,89 1.887,56 +0,2% +3,33 +24,6%

Silber (Spot) 23,98 23,73 +1,1% +0,25 +34,3%

Platin (Spot) 866,93 868,08 -0,1% -1,15 -10,2%

Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,4% -0,01 +6,8%

