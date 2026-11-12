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12.11.2026 13:22:44

MÄRKTE EUROPA/DAX steigt erstmals auf 27.000 Punkte

Fresenius
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DOW JONES--Eine Reihe ermutigender Zahlenausweise und Ausblicke bedeutender Unternehmen trägt die europäischen Börsen am Donnerstag weiter nach oben, wobei der Schwung aus dem frühen Handel mit dem Ausbleiben neuer positiver Impulse im Tagesverlauf etwas nachlässt. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 26.858 Punkte. Bei 27.002 Punkten markierte der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent zu. Ein zentrales Thema bleibt die Inflation und damit die Debatte um weitere Zinserhöhungen. Der Ölpreis als wesentlicher Auslöser des Preisauftriebs tendiert aktuell leichter. Bislang gibt es keine Fortschritte im Iran-Krieg. Die Hoffnung auf eine Einigung nach den US-Zwischenwahlen besteht indessen weiter. Informierten Kreisen zufolge erwägt US-Vizepräsident JD Vance direkte Verhandlungen mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsbeamten. Auch die Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg in Abu Dhabi haben ausser einem Gefangenenaustausch noch keine Fortschritte gebracht.

Im Technologiesektor steht derweil weiter die Entwicklung um Nvidia im Blick. Berichten informierter Personen zufolge bereitet das Board des Chipdesigners die Absetzung von CEO Jensen Huang vor. Angesichts fehlender Nachfolgeregelungen wirft dies Fragen nach der künftigen Führung und Strategie auf. Huang ist die zentrale Figur der KI-Strategie von Nvidia, dazu auch noch für Kundenbeziehungen und den Umgang mit Regierungen. Die Nvidia-Aktie bricht im vorbörslichen Handel um rund 8 Prozent ein. In Europa verlieren Technologiewerte im Schnitt vergleichsweise moderate 0,8 Prozent. Damit stellen sie das schwächste Börsensegment, gefolgt von den Rohstoffwerten, deren Sektorindex um 0,6 Prozent nachgibt. Händler verweisen auf gesunkene Rohstoffpreise. Im Sektor bricht die in London gelistete Aktie des kanadischen Goldminenbetreibers Endeavour Mining nach einer Gewinnwarnung um 6,2 Prozent ein. Das Unternehmen wird im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich nur das untere Ende des Prognosekorridors erreichen.

Allein aus dem DAX haben die Allianz, Merck KGaA, Munich Re und Siemens Zahlen vorgelegt. Daneben gab es eine Flut von Zahlen aus der zweiten und dritten Reihe. Die Allianz hat schon am Mittwochabend ihre Prognose des operativen Gewinns angehoben. Auch das am Donnerstag veröffentlichte vollständige Zahlenwerk überzeugte. Die Aktie des Versicherers rückt um 1,5 Prozent vor.

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Merck KGaA ihre Ziele für dieses Jahr erhöht, was die Aktie um 2 Prozent nach oben schiebt. Der Pharma- und Technologiekonzern verwies auf die bessere operative Entwicklung, günstige Währungseffekte und den möglichen Abschluss der Akquisition von Bio-Techne im Dezember als Portfolioeffekt im Unternehmensbereich Life Science. Ausserdem würden erst ab November anstatt ab August in den USA keine Umsätze mehr mit dem Produkt Mavenclad anfallen.

Auch Siemens (+2,4%) hat sich ehrgeizigere Ziele für die kommenden Jahre gesetzt, wenn die Medizintechniktochter Healthineers entkonsolidiert ist. Angestrebt wird ein Wachstumskorridor von 7 bis 11 Prozent statt wie bisher 6 bis 9 Prozent und eine jeweils prozentual zweistellige Verbesserung beim Gewinn pro Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation für das bislang das Ziel einer hoch einstelligen Verbesserung galt. Im vierten Geschäftsquartal übertraf das Unternehmen die Markterwartungen.

Munich Re hat derweil ihre im Oktober erhöhte Prognose bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen zum dritten Quartal bekräftigt. Die Aktie steigt um 2,2 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) zeigen sich unbeeindruckt von der Platzierung von 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro durch die Mutter Fresenius. Die FMC-Titel sinken um 0,5 Prozent. Fresenius (+2,5%) hat ihren Anteil am Grundkapital von FMC auf 20 von 25 Prozent reduziert.

Patrizia springen um 20,8 Prozent auf 7,61 Euro nach oben. Grossaktionär First Capital Partner (FCP) will die Beteiligung am Wohnimmobilieninvestor von derzeit 58,89 auf bis zu 73 Prozent aufstocken. Hierzu will FCP ein öffentliches Teilerwerbsangebot gegen eine Barzahlung von 8,20 Euro je Aktie unterbreiten, das keine Mindestannahmequote vorsieht. Überdies plant Patrizia den Wechsel in das Kleinwertesegment Scale der Deutschen Börse, was nach Angaben aus dem Handel den Kurs daran hindert, auf das Niveau der Offerte zu steigen.

An der Londoner Börse geht es mit der Burberry-Aktie um 8,9 Prozent aufwärts. Das Modeunternehmen hat mit seinen Umsatzzahlen überzeugt, wie Händler sagen. Auch der Zwischenbericht des Triebwerksherstellers Rolls-Royce (+2,2%) sei gut ausgefallen. In der Schweiz legt die Aktie der Online-Apotheke Docmorris um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr erneut angehoben. Der Versicherer Zurich (+1,5%) sieht sich nach den ersten neun Monaten des Jahres auf gutem Wege, seine Ziele zu übertreffen. Die Aktie des Personaldienstleisters Adecco macht einen Satz von 13,7 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.410,99 +0,3 17,60 6.393,39 10,7

Stoxx-50 5.529,24 +0,4 21,25 5.507,99 12,4

DAX 26.858,42 +0,7 195,65 26.662,77 9,7

MDAX 31.142,95 +0,2 68,26 27.039,42 1,7

TecDAX 4.105,08 -0,1 -3,07 3.091,28 13,3

SDAX 18.116,32 -0,1 -21,13 13.062,07 5,5

FTSE 10.871,93 +0,3 36,46 10.835,47 9,5

CAC 8.386,15 +0,6 53,28 8.332,87 2,9

SMI 15.164,90 +0,7 111,04 15.053,86 14,3

ATX 6.756,87 +0,3 18,02 6.738,85 26,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44

EUR/USD 1,1090 +0,0 0,0001 1,1089 1,1093

EUR/JPY 177,07 -0,1 -0,1000 177,17 177,3000

EUR/CHF 0,9229 -0,1 -0,0009 0,9238 0,9237

EUR/GBP 0,8357 +0,1 0,0006 0,8351 0,8350

USD/JPY 159,66 -0,1 -0,1100 159,77 159,8200

GBP/USD 1,3268 -0,1 -0,0012 1,328 1,3280

USD/CNY 6,6681 -0,0 -0,0022 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6675 -0,1 -0,0062 6,6737 6,6740

AUS/USD 0,6828 -0,3 -0,0018 0,6846 0,6849

Bitcoin/USD 72.987,87 -1,8 -1.326,44 74.314,31 74.178,62

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,91 -0,7 -0,62 86,53

Brent/ICE 92,1 -0,7 -0,66 92,76

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.942,56 -1,1 -44,73 3.987,29

Silber 50,94 -1,4 -0,75 51,69

Platin 1.525,82 -0,7 -11,46 1.537,28

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 07:22 ET (12:22 GMT)

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10.11.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Long 14’550.67 19.81 S0VVBU
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Long 13’620.85 8.96 S3B2LU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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