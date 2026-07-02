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02.07.2026 18:19:39

MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf Rekordhoch mit Reformpaket - Tech-Werte schwach

Roche
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DOW JONES--Deutlich aufwärts ging es am Donnerstag an den europäischen Börsen. Am deutschen Aktienmarkt stand vor allem das Reformpaket der Bundesregierung im Fokus, das einen positiven Impuls setzte. Als Profiteure gelten Immobilien-Unternehmen wie Vonovia, da einer geführten Enteignungsdebatte ein Riegel vorgeschoben wurde. Aber auch Infrastruktur-Unternehmen und Rüstungsunternehmen sollten profitieren. Ausserdem hatte am Nachmittag ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht für Juni die Sorgen vor einer baldigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank etwas zerstreut.

Der DAX verbesserte sich um 2,2 Prozent auf 25.581 Punkte, das neue Rekordhoch liegt bei 25.656 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legte um 1,2 Prozent auf 6.360 Punkte zu. Hier schloss der Sektor der Technologiewerte mit einem Abschlag von 2,1 Prozent als einziger im Minus. Global ging der Abverkauf in den Technologiewerten weiter. Der Ölpreis gab weiter nach, Brent notiert knapp unter der Marke von 71 Dollar je Fass. An den Anleihemärkten ging es mit den Renditen leicht nach oben.

Für die Volkswirte der Commerzbank haben insbesondere die geplanten Massnahmen zum Bürokratieabbau das Potenzial, den Unternehmen in Deutschland wieder mehr Luft zum Atmen zu geben. Eine gewisse Lockerung gebe es bei der Regulierung am Arbeitsmarkt. Die Anpassungen bei den Steuern seien eher geringfügig.

Berenberg-Analyst Volker Schmieding machte eine Reihe kleiner Schritte aus, die sich zu einem grossen Fortschritt summieren könnten. Zusammen mit dem Entwurf zur Rentenreform, den die Regierung bereits vor zehn Tagen gebilligt habe, könnte das Reformpaket einen spürbaren Unterschied machen.

Die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia legten um 6 Prozent zu und gehörten zu den grössten Gewinnern im DAX. Die Analysten von JP Morgan verwiesen darauf, dass die Bundesregierung ein Gesetz zur Verhinderung von Wohnungs-Enteignungen durch die Bundesländer einführen will. Dies sei eindeutig positiv für Vonovia, angesichts der Enteignungsdebatte in der Hauptstadt Berlin. Aroundtown (+4,4%) und LEG Immobilien (+3,7%) legten ebenfalls deutlich zu.

Bayer bündelt das US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit, für die Aktie ging es um 8,9 Prozent nach oben. Auch gestützt durch eine neue Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Das Urteil des Obersten US-Gerichtshofs in der vergangenen Woche sei ein entscheidender Schritt in Bayers vielschichtige Strategie, einen Schlussstrich unter die Glyphosat-Haftung zu ziehen, urteilte die Deutsche Bank und hob das Votum auf "Kaufen" mit Kursziel 60 Euro an.

Im Handel war von einem positiv aufgenommenen nachbörslichen Pre-Close-Call von Continental (+3,4%) die Rede. Offenbar sei das zweite Quartal solide verlaufen. Das Unternehmen habe sich zudem zuversichtlich geäussert, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

SAP (+0,6%) wird künftig mehr Disziplin bei Neueinstellungen und Reisekosten walten lassen. Ein solcher Schritt ist Teil der Bemühungen des deutschen Business-Software-Konzerns, die Kosten zu senken und in Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren, eine Technologie, die die Branche grundlegend verändert.

Der Tagesgewinner im SMI waren Roche mit einem Aufschlag von 3,9 Prozent. Der Lungenkrebs-Kandidat Divarasib des Pharma-Konzerns hat in einer zulassungsrelevanten Studie besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.360 +1,2 +8,5

Stoxx-50 5.446 +1,3 +9,3

Stoxx-600 648 +1,4 +8,0

DAX 25.581 +2,2 +2,3

FTSE-100 London 10.478 +1,7 +5,5

CAC-40 Paris 8.337 +1,7 +2,3

AEX Amsterdam 1.073 -0,0 +12,8

ATHEX-20 Athen 6.289 +1,1 +17,5

BEL-20 Brüssel 5.703 +1,5 +12,3

BUX Budapest 139.468 +1,6 +25,6

OMXH-25 Helsinki 6.146 +0,4 +7,8

OMXC-20 Kopenhagen 1.631 +2,6 +1,4

PSI 20 Lissabon 9.090 +1,2 +10,0

IBEX-35 Madrid 19.407 +1,4 +12,1

FTSE-MIB Mailand 51.605 +1,6 +14,8

OBX Oslo 1.836 +1,6 +14,9

PX Prag 2.571 +0,7 -4,3

OMXS-30 Stockholm 3.185 +0,8 +10,5

WIG-20 Warschau 138.668 +1,5 +16,6

ATX Wien 6.387 +1,7 +19,9

SMI Zürich 14.114 +1,7 +6,4

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30

EUR/USD 1,1446 +0,6 0,0070 1,1376 1,1393

EUR/JPY 184,19 -0,4 -0,7600 184,95 185,0200

EUR/CHF 0,9181 -0,3 -0,0029 0,9210 0,9207

EUR/GBP 0,8565 -0,1 -0,0004 0,8569 0,8576

USD/JPY 160,89 -1,0 -1,6700 162,56 162,3800

GBP/USD 1,3359 +0,7 0,0088 1,3271 1,3280

USD/CNY 6,7886 -0,1 -0,0056 6,7942 6,7942

USD/CNH 6,7854 -0,1 -0,0092 6,7946 6,7937

AUS/USD 0,6929 +0,6 0,0038 0,6891 0,6903

Bitcoin/USD 61.511,91 +2,4 1.434,04 60.077,87 60.248,76

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 67,77 -1,2 -0,81 68,58

Brent/ICE 70,69 -1,2 -0,88 71,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.126,54 +2,4 96,65 4.029,89

Silber 61,01 +3,2 1,87 59,14

Platin 1.619,49 +2,7 42,62 1.576,87

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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