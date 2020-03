MÄRKTE EUROPA/DAX startet über 9.000 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--In einer Erholungsbewegung erklimmt der DAX am Dienstag zum Start die 9.000er Marke. Angesichts der aktuellen Hypervolatilität seien aber Ausschläge von 800 Punkten im DAX fast das normale Tagesgeschäft, sagen Händler. "Von Versuchen einer Bodenbildung wollen viele noch nicht sprechen", ergänzt ein Teilnehmer. Es gebe zwar Schnäppchenjäger, die meisten würden den Markt aber als "uninvestierbar" bezeichnen. Erst fallende Ansteckungsraten würden den Boden einleiten. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 3,8 Prozent auf 2.544 Punkte, der DAX klettert um 3,5 Prozent auf 9.051 Stellen.

Nach den Panikverkäufe an Wall Street mit einem 13-Prozent-Crash sei die Erholungsbewegung zwar beachtlich. Aber ein Einpreisen der aktuellen Informationen sei kaum möglich. Selbst Gold wurde am Montag verkauft, weil Investoren Liquidität benötigen.

Börsen könnten schliessen

Hinzu kommt die Angst vor kompletten Börsenschliessungen, bei denen Anleger auf ihren Aktien sitzenbleiben müssen. Den Anfang haben bereits die Phillipinen gemacht. Logisch ist dies nach Ansicht vieler Marktteilnehmer, da auch die Länder ihr Alltagsleben herunterfahren. In Europa fährt Frankreich nun das öffentliche Leben am stärksten herunter. Selbst US-Präsident Trump scheint mittlerweile die Krise erkannt zu haben. In Japan soll die Mehrheit der Bevölkerung für eine Verschiebung der Olympischen Spiele sein.

Im Börsenfokus stehen nun weitere Notenbank-Erleichterungen, aber vor allem die Hoffnung auf konzertierte Konjunkturpakete. Auch die Suche nach Corona-Impfstoffen sorgt für Zuversicht, wird aber als noch zu früh gesehen. In Seattle begann die Biotech -Firma Moderna mit ersten Versuchen bei Menschen, die Aktien sprangen um 24 Prozent nach oben.

Bei den Unternehmen werden viele Anträge auf Staatshilfe erwartet. In den USA wollen die Airlines rund 50 Milliarden Dollar an Staatshilfe beantragen. In Europa wird dies auch von der gesamten Reisebranche und Veranstaltern bis hin zu schwächelnden Restaurantketten erwartet wie bei Vapiano. Im Fokus im Tagesverlauf steht vor allem der ZEW-Index als Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft.

Die Normalität der Warnungen

"Man hat nichts anderes erwartet", heisst es im Handel zu den verhaltenen Ausblicken von VW und Wacker Chemie. Die Unternehmen seien wie andere der Entwicklung in der Coronakrise ausgeliefert. Die Vorsicht beim Blick auf die kommenden Monate sei daher "vernünftig". "Der Markt dürfte dies sogar leicht positiv sehen, da es über die Corona-Unsicherheiten hinaus keine weiteren oder hausgemachten Problemankündigungen gibt", sagt ein Händler. Auch Volvo hat am späten Montag bereits vor den Folgen der Krise gewarnt. VW gewinnen 4 Prozent, Wacker Chemie legen 2 Prozent zu.

Als ein Gewinner am Markt gelten die Aktien von Shop Apotheke Europe. Die Online-Apotheke habe starke Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, und "angesichts der Coronakrise darf man damit rechnen, dass es gerade im Gesundheitsbereich noch besser wird", sagt ein Händler. Die Aktie gehöre ohnehin zu den Gewinnern der Krise, da sie als Onlinehändler vom Zuhausebleiben der Bevölkerung profitiere. Attraktiv seien daher auch Wettbewerber Zur Rose. Shop Apotheke steigen 2,6 Prozent.

Als leichte Beruhigung für Thyssen-Aktionäre werten Händler einen Bericht der WAZ, wonach der Verkauf der Aufzugssparte sicher sei und nicht an "Force Majeure"-Klauseln scheitern sollte. Wie die Zeitung berichtet, seien Kauf und Finanzierung des Deals durch die Käufer Advent, Cinven und RAG-Stiftung vertraglich gesichert, ebenso eine Rückabwicklung wegen höherer Gewalt ausgeschlossen. Die Titel gewinnen rund 1 Prozent.

Keine Überraschung sind nach Händlerangaben die schlechten Nachrichten von Sixt. Das laufende Jahr wird deutlich schwächer als das vorige gesehen. "Als Mietwagenanbieter sind sie schon immer als Leidtragender der eingeschränkten Reisetätigkeit gesehen worden", meint ein Händler. Für die Aktien geht es um gut 5 Prozent aufwärts.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 2.532,49 3,35 82,12 -32,38

Stoxx-50 2.472,25 2,72 65,41 -27,35

DAX 8.997,85 2,92 255,60 -32,09

MDAX 19.556,12 1,69 325,92 -30,93

TecDAX 2.348,67 2,71 61,94 -22,10

SDAX 8.562,96 1,69 142,44 -31,56

FTSE 5.224,21 1,42 73,13 -31,71

CAC 4.012,99 3,39 131,53 -32,87

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,41 0,05 -0,65

US-Zehnjahresrendite 0,82 0,09 -1,86

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:56 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1129 -0,35% 1,1134 1,1062 -0,8%

EUR/JPY 118,88 +0,18% 118,95 118,99 -2,5%

EUR/CHF 1,0585 +0,05% 1,0588 1,0565 -2,5%

EUR/GBP 0,9105 +0,00% 0,9113 0,8944 +7,6%

USD/JPY 106,82 +0,53% 106,86 107,55 -1,8%

GBP/USD 1,2222 -0,36% 1,2214 1,2366 -7,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0212 +0,17% 7,0126 7,0302 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 5.442,76 +10,56% 5.352,51 5.365,01 -24,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 29,99 28,70 +4,5% 1,29 -50,4%

Brent/ICE 30,93 30,05 +2,9% 0,88 -52,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.485,49 1.508,54 -1,5% -23,05 -2,1%

Silber (Spot) 12,65 12,94 -2,2% -0,29 -29,1%

Platin (Spot) 654,10 663,50 -1,4% -9,40 -32,2%

Kupfer-Future 2,41 2,39 +0,8% +0,02 -13,9%

===

