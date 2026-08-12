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12.08.2026 18:02:42

MÄRKTE EUROPA/DAX schwächelt nach Rekordhoch - Vestas extrem profitabel

ABN Amro
38.88 CHF -0.96%
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DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas tiefer geschlossen. Im Fokus standen am Vormittag die Quartalszahlen einiger Unternehmen, am Nachmittag lieferten die wie erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise kaum Impulse. Die Entwicklung der US-Kernverbraucherpreise im Juli deutet nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz darauf hin, dass die US-Notenbank die Inflationsrisiken als begrenzt einstufen und die Leitzinsen entgegen den Markterwartungen auf der kommenden Sitzung unverändert lassen wird.

Der DAX gab um 0,2 Prozent auf 26.331 Punkte nach, nachdem er zuvor mit 26.573,50 Zählern auf Rekordhoch notierte. Der Euro-Stoxx-50 schloss 0,3 Prozent tiefer bei 6.534 Punkten.

Unverändert unübersichtlich ist die Nachrichtenlage rund um die Strasse von Hormus. Die Hoffnung auf eine schnelle Einigung schwindet weiter, entsprechend steigen Risikoprämien wie beim Ölpreis. Ein Barrel der Sorte Brent notiert knapp unter der Marke von 90 Dollar.

Vestas mit Rückenwind

Für einen Sprung von knapp 20 Prozent sorgten die Zahlen von Windkraft-Unternehmen Vestas. Das Unternehmen agiert in zwei Segmenten, Projekt und Service. Vor allem die Profitabilität überraschte. Analysten wie von JP Morgan betonten, der Konsens sei nicht nur um 100 Prozent übertroffen worden, auch habe es sich um den ersten erhöhten Margen-Ausblick in einem ersten Halbjahr seit zehn Jahren gehandelt. Im Windschatten stiegen Nordex um 4,6 Prozent.

Starke Zahlen vom Konkurrenten Lumentum aus den USA trieben auch Nokia in Europa um knapp 10 Prozent kräftig nach oben. Nachdem Nokia bereits Ende Juli starke Zahlen vorgelegt hatte, kamen nun auch von Lumentum deutlich bessere Zahlen als erwartet. Der Umsatz mit optischen Komponenten verdoppelte sich rund im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist die Infrastruktur-Story für Hardware-Investitionen in den Ausbau von KI-Datencentern weiter intakt.

Auch bei der ABN Amro Bank läuft es rund. Die Niederländer haben ihre Prognose für die Zinserträge für das Gesamtjahr angehoben und ihren Kostenausblick gesenkt. UBS bekräftigt ihre Kaufempfehlung für die Aktie und erklärt, weiteres Neubewertungspotenzial für die Papiere zu sehen, die mit einem Abschlag gegenüber dem engsten Konkurrenten ING gehandelt werden. Die Aktien kletterten um 5 Prozent.

Die Halbjahresergebnisse von E.ON (-3,2%) enthielten derweil keine Überraschungen, schrieben die Analysten der Deutschen Bank. Dank der soliden Ergebnisse sei der deutsche Energiekonzern gut aufgestellt, um seine Jahresprognose zu erreichen oder sogar zu übertreffen.

Bei TKMS ging es um 8,5 Prozent nach oben. Nach starken Zahlen wurde auch die Jahresprognose erhöht. Von Bernstein hiess es, die Ergebnisse seien stark angesichts einer Schwäche im Bereich Elektronik. Der Umsatz habe 16 Prozent höher als die Erwartungen gelegen. Rheinmetall stiegen um 2,3 Prozent.

Besser fielen auch die Quartalszahlen von Jenoptik (+5,2%) aus. Hierzu hiess es von der DZ Bank, dass die Zahlen die starke operative Entwicklung bestätigten, insbesondere im Halbleiterausrüstungsgeschäft. Positiv hervorzuheben seien der deutlich über den Erwartungen liegende Auftragseingang und der hohe Auftragsbestand.

K+S (+2,3%) hat für das zweite Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA von 176 Millionen Euro gemeldet, was 20 Prozent über der Prognose von Jefferies und dem Konsens lag.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.534 -0,3 +13,1

Stoxx-50 5.527 -0,4 +12,8

Stoxx-600 659 -0,2 +11,5

DAX 26.331 -0,2 +7,8

FTSE-100 London 10.844 -0,1 +9,2

CAC-40 Paris 8.715 -0,5 +6,9

AEX Amsterdam 1.117 -0,4 +17,4

ATHEX-20 Athen 6.682 +0,0 +24,9

BEL-20 Brüssel 5.719 +0,1 +12,6

BUX Budapest 149.904 +0,3 +35,0

OMXH-25 Helsinki 6.240 +1,1 +9,4

OMXC-20 Kopenhagen 1.598 +0,8 -0,6

PSI 20 Lissabon 9.211 +0,7 +11,5

IBEX-35 Madrid 20.214 -0,1 +16,8

FTSE-MIB Mailand 53.706 -0,0 +19,5

OBX Oslo 1.991 +0,5 +24,6

PX Prag 2.763 +0,4 +2,9

OMXS-30 Stockholm 3.297 -0,2 +14,4

WIG-20 Warschau 153.948 +0,3 +30,9

ATX Wien 6.673 +0,6 +25,3

SMI Zürich 14.575 -0,9 +9,9

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1539 -0,0 -0,0001 1,1540 1,1540

EUR/JPY 183,74 -0,1 -0,0900 183,83 183,7600

EUR/CHF 0,9365 +0,1 0,0009 0,9356 0,9359

EUR/GBP 0,854 -0,1 -0,0004 0,8544 0,8541

USD/JPY 159,21 -0,0 -0,0600 159,27 159,2300

GBP/USD 1,3509 +0,0 0,0005 1,3504 1,3508

USD/CNY 6,7433 -0,0 -0,0017 6,7450 6,7450

USD/CNH 6,7451 -0,0 -0,0011 6,7462 6,7461

AUS/USD 0,707 +0,1 0,0010 0,706 0,7059

Bitcoin/USD 63.414,35 -0,5 -285,78 63.700,13 63.785,32

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,16 -0,1 -0,04 83,2

Brent/ICE 88,99 +0,1 0,08 88,91

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.424,09 +1,3 57,25 4.366,84

Silber 65,82 +1,8 1,15 64,68

Platin 1.773,35 +1,7 29,10 1.744,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 12:03 ET (16:03 GMT)

In eigener Sache

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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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