MÄRKTE EUROPA/DAX Richtung 14.000er-Marke - Siemens optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch im Plus gestartet. Der DAX legt im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 13.900 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 3.611 nach oben. Damit kommen die Indizes deutlich von ihren Tageshochs zurück. Die Generalrichtung geben aber einmal mehr die guten Vorlagen der US-Börsen und die der Aktienmärkte in Asien vor. Abgerundet wird das Bild von unerwartet starken Geschäftszahlen der US-Konzerne Alphabet und Amazon. Positiv gewertet werden auch die Nachrichten von der Impffront: So soll der Impfstoff von Astrazeneca eine hohe Wirkung zeigen, wenn bis zur zweiten Dosis drei Monate vergehen. Und auch zu Sputnik V gibt es erstmals positives Feedback in einer britischen Fachzeitschrift.

Positiv werden am Kapitalmarkt die jüngsten Spekulationen aufgenommen, dass Mario Draghi in die italienische Politik gehe. Damit könnte er Janet Yellen folgen, die nach ihrem Chef-Posten bei der US-Notenbank nun im Biden-Team politische Verantwortung übernommen hat. Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat Mario Draghi zu Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung eingeladen. Das Treffen findet Mittwochmittag statt. "Spekulationen über Draghis Rückkehr sollten die BTPs beflügeln" heisst es am Morgen von den Zinsstrategen der Commerzbank. Die italienischen Anleihen legen inzwischen deutlich zu, der Aktienmarkt in Mailand tendiert gut 2 Prozent im Plus und führt den europäischen Aktienmarkt damit an - gestützt vom Bankensektor, wo Unicredit, Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena und Mediobanca um bis zu 4,8 Prozent anziehen.

Siemens hebt die Prognose deutlich an

Für gute Laune sorgt auch Siemens, der Konzern hebt nach dem ersten Geschäftsquartal die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 deutlich an. Die Analysten von Jefferies streichen das Auftragsplus von 9 Prozent, einen um 4 Prozent höheren Umsatz und ein um 21 Prozent besser als erwartet ausgefallenes EBITA bei Siemens positiv heraus. Der Cashflow lag in einem saisonal eher schwachen ersten Quartal bei fast 1 Milliarde Euro gegenüber 44 Millionen im Vorjahr. Siemens hebt zudem ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr für Digital Industries und den Konzerngewinn deutlich an. Am oberen Rand der Spanne käme dies einer Anhebung des Konsens um 7 beziehungsweise 13 Prozent gleich. Für die Analysten ist die Aktie ein Kauf mit einem Kursziel von 150 Euro - an der Börse geht es für die Aktie um 1,7 Prozent auf 135,92 Euro nach oben.

Freenet ein "must have" für alle Dividendenfreunde

Nun ist es offiziell: Freenet zahlt 1,65 Euro an Dividende je Aktie. Damit liegt die Dividendenrendite auf Schusskursbasis bei knapp 9,5 Prozent. In Zeiten, in denen die Realrendite zu Beginn des Jahres mit der steigenden Inflation noch stärker in den Keller gerutscht ist, ist dies ein starkes Kaufargument für die Aktie. Für die Analysten der DZ Bank, die erst am Vortag auf die hohe Dividendenrendite verwiesen hatten, ist dies keine Überraschung. Auch wenn sie nicht mit der Sonderdividende von 15 Cent gerechnet hatten, setzten auch sie auf einen Aktienrückkauf. Für das kommende Jahr rechnen die Analysten mit 1,50 Euro je Aktie an Ausschüttung, was nicht unrealistisch scheint. Damit läge die Dividendenrendite bei einem Kurs von 20 Euro je Aktie noch immer bei 7,5 Prozent. Am Anleihenmarkt sind solche Renditen nur bei extrem riskanten Wetten zu erzielen. Im frühen Handel zieht der Wert um 7 Prozent an.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.611,17 0,58 20,71 1,65

Stoxx-50 3.165,58 0,60 18,96 1,84

DAX 13.899,56 0,47 64,40 1,32

MDAX 32.138,45 0,31 100,77 4,36

TecDAX 3.491,55 0,35 12,06 8,68

SDAX 15.621,63 0,33 51,71 5,80

FTSE 6.528,00 0,17 11,35 0,87

CAC 5.576,70 0,24 13,59 0,48

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,48 0,01 -0,72

US-Zehnjahresrendite 1,11 0,01 -1,57

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:41 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2014 -0,24% 1,2032 1,2029 -1,6%

EUR/JPY 126,28 -0,14% 126,43 126,36 +0,2%

EUR/CHF 1,0812 +0,02% 1,0808 1,0804 +0,0%

EUR/GBP 0,8804 -0,12% 0,8814 0,8816 -1,4%

USD/JPY 105,10 +0,09% 105,08 105,05 +1,8%

GBP/USD 1,3644 -0,15% 1,3651 1,3644 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4655 +0,12% 6,4613 6,4593 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 35.858,00 +0,65% 36.483,13 34.950,00 +23,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,94 54,76 +0,3% 0,18 +13,0%

Brent/ICE 57,84 57,46 +0,7% 0,38 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,69 1.837,90 -0,2% -4,21 -3,4%

Silber (Spot) 26,73 26,73 +0,0% +0,01 +1,3%

Platin (Spot) 1.093,83 1.096,00 -0,2% -2,18 +2,2%

Kupfer-Future 3,52 3,52 -0,1% -0,00 +0,0%

===

