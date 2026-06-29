Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’167 0.0%  SPI 19’962 0.0%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’723 0.2%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 6’229 0.1%  Gold 4’063 -0.6%  Bitcoin 48’532 0.6%  Dollar 0.8088 -0.2%  Öl 72.1 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
TSMC-Aktie profitiert von neuem Mega-Kursziel der UBS - Wie weit kann die Rally noch gehen?
Jetzt den besten ETF-Sparplan finden - einfach und passend zu deinen Zielen
Implenia-Aktie schwächelt dennoch: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie dennoch in Rot
Suche...
eToro entdecken

Persistent Systems Aktie 133769490 / INE262H01021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.06.2026 09:33:42

MÄRKTE EUROPA/DAX mit fragiler Erholung - Nagarro haussieren

Persistent Systems
4845.00 INR -1.72%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nach dem Rücksetzer vom Wochenschluss sind die europäischen Aktienmärkte am Montag etwas höher gestartet Der DAX notiert 0,2 Prozent höher bei 24.727 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent zu. Bundesanleihen starten einen Tick tiefer in den Tag. Die jüngste Rally bei deutschen Bundesanleihen, bei der die Rendite der zehnjährigen Titel mit 2,83 Prozent wieder auf das Niveau von Anfang des Jahres zurückgekehrt ist, sei grösstenteils auf den wachsenden Optimismus der Anleger hinsichtlich des Nahen Ostens zurückzuführen, erläutern die Zinsstrategien von Morgan Stanley. Der Euro handelt aktuell seitwärts knapp unter 1,14 Dollar, während Brent am Morgen 73,90 Dollar kostet und damit etwas teurer ist.

Damit kehren einige Investoren in der Sommerpause an den Aktienmarkt zurück, nachdem sich die USA und der Iran darauf geeinigt haben, die tagelangen gegenseitigen Kämpfe um die Strasse von Hormus zu beenden und die Friedensgespräche wieder aufzunehmen. Ein US-Beamter sagte, Schiffe würden sich nun wieder in der Strasse von Hormus bewegen.

BIZ sieht Gefahr für Wirtschaft und Finanzsystem im KI-Investitionsboom

Der scharfe Wettbewerb im Bereich der künstlichen Intelligenz droht die Investitionsausgaben auf ein exzessives Niveau zu treiben. Dies gefährdet die Profitabilität führender Unternehmen und birgt das Risiko eines abrupten Einbruchs, der einige Volkswirtschaften in die Rezession stürzen könnte, erklärte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Sonntag. In ihrem Jahresbericht zum globalen Wirtschaftsausblick erklärte die BIZ, dass sich die fünf grössten "Hyperscaler" auf dem besten Weg befänden, in den Jahren 2025 und 2026 mehr als 1 Billion Dollar für KI-bezogene Investitionsausgaben aufzuwenden.

Mit Blick auf die kommenden Tage stehen am Mittwoch die Erzeugerpreise Juni aus der Eurozone im Fokus. Im Marktkonsens wird ein leichter Rückgang der Inflation im Euroraum erwartet. Dies könnte als ein erstes Anzeichen für eine beginnende leichte Abschwächung des Preisdrucks vom Höchststand gewertet werden. Am Donnerstag steht dann der US-Arbeitsmarktbericht aus den USA einen Tag früher als gewohnt auf der Agenda. Am Freitag bleibt die US-Börse wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

Die Aktie von Nagarro startet 90 Prozent höher bei 77,25 Euro. Den Grund liefert ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von 81 Euro pro Aktie von Persistent Systems. Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro unterstützten die Transaktion und empfehlen die Annahme.

Prosus plant Aktienrückkauf

Der Technologie-Investor Prosus (+2%) plant im kommenden Jahr Aktienrückkäufe im Wert von 5 Milliarden US-Dollar und sucht weiterhin nach Übernahmemöglichkeiten. Damit will das Unternehmen die Gewinne aus seiner Beteiligung an der chinesischen Tencent Holdings in das eigene Geschäft investieren. Das in Amsterdam börsennotierte Unternehmen ist der grösste Aktionär von Tencent und Eigentümer von Unternehmen wie den Essenslieferplattformen Just Eat Takeaway und iFood. Prosus teilte am Montag mit, dass es weiterhin in das eigene Geschäft investieren wolle, um Wachstum und Rentabilität zu steigern.

Optimistisch zeigen sich die Analysten von Jefferies für VW (-1,5%), die das Kursziel bei unverändertem Kaufvotum auf 120 Euro nach zuvor 130 gesenkt haben. VW bleibe eine Baustelle und sei mehr denn je von Europa abhängig, während der Konzern eine weitere Restrukturierungsrunde einleite. Derweil berichtet die Bild, dass die Wolfsburger das Projekt des mit Bosch geplanten Autopiloten beende. Der "Rausschmiss von Bosch" ist Teil des aktuellen Rettungsplans, der das Überleben von Volkswagen sichern soll.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.228,22 +0,1 6,67 6.221,55 7,5

Stoxx-50 5.342,66 +0,0 0,34 5.342,32 8,6

DAX 24.727,09 +0,2 55,87 24.671,22 1,0

MDAX 31.630,92 +0,1 42,27 27.039,42 3,3

TecDAX 3.893,88 +0,9 33,72 3.091,28 7,5

SDAX 18.023,09 +1,4 255,32 13.062,07 4,9

FTSE 10.492,46 -0,2 -15,56 10.508,02 5,6

CAC 8.370,47 -0,2 -14,40 8.384,87 2,7

SMI 14.165,49 -0,1 -7,22 14.172,71 6,8

ATX 6.388,48 -0,3 -17,69 6.406,17 19,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:30 Uhr

EUR/USD 1,1408 +0,2 0,0025 1,1383 1,1386

EUR/JPY 184,58 +0,3 0,4700 184,11 184,0600

EUR/CHF 0,9225 +0,1 0,0007 0,9217 0,9215

EUR/GBP 0,8627 +0,0 0,0002 0,8625 0,8615

USD/JPY 161,79 +0,0 0,0600 161,73 161,6300

GBP/USD 1,322 +0,1 0,0019 1,3201 1,3212

USD/CNY 6,7903 -0,1 -0,0077 6,7980 6,7976

USD/CNH 6,7939 -0,2 -0,0109 6,8048 6,7994

AUS/USD 0,6898 +0,0 0,0001 0,6897 0,6918

Bitcoin/USD 60.015,99 +0,7 438,17 59.577,82 59.203,17

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,92 +1,0 0,69 69,23

Brent/ICE 72,23 +0,3 0,24 71,99

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.063,09 -0,6 -25,14 4.088,23

Silber 58,45 -1,2 -0,71 59,16

Platin 1.608,56 -0,4 -5,73 1.614,29

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 03:34 ET (07:34 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Analysen zu Persistent Systems Ltd Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:25 Marktüberblick: Zalando unter Druck
09:22 Discount-Zertifikate in einem Markt zwischen KI-Euphorie und Unsicherheit
08:42 SMI gönnt sich leichte Verschnaufpause
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte geben nach
26.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’722.52 19.77 SRBANU
Short 15’033.94 13.68 SNQBQU
Short 15’590.89 8.90 SLWB8U
SMI-Kurs: 14’167.03 29.06.2026 09:34:32
Long 13’534.21 19.23 SQBLOU
Long 13’225.79 13.55 SLBIBU
Long 12’680.12 8.95 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Morning Briefing - International
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko
USA und Iran starten Verhandlungen in der Schweiz
Gold, Öl & Co. in KW 26: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
UPDATE/Bafin prüft Zalando-Abschluss 2025 auf mögliche Verstösse

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.