MÄRKTE EUROPA/DAX holt Verluste wieder auf - Linde sagt Adieu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstagmittag im Plus. Die Delle vom Mittag ist damit ausgebügelt. Nach Aussage aus dem Handel helfen Daten vom US-Immobilienmarkt, die darauf schliessen lassen, dass die Dynamik der dortigen Mieten ihr Hoch gesehen hat. Damit dürfte einer der Inflationsreiber in den USA an Gewicht einbüssen und die Fed könnte beim Zinserhöhungspfad in ein gemächlicheres Tempo wechseln. In Folge geht es an den Anleihemärkten nach oben, der Dollar schwächelt und der Euro legt auf 0,9950 zum Greenback zu.

Der DAX legt um 0,5 Prozent auf 12.990 Punkte. Dabei bremst die Schwäche von Index-Schwergewicht Linde, das amerikanisch-deutsche Unternehmen will sich von der Frankfurter Börse zurückziehen und die Aktien nur noch an der Wall Street notieren lassen. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt deutlicher um 1,1 Prozent auf 3.567 Zähler.

Ifo-Index sinkt im Oktober nur wenig

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt, der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 84,3 (September revidiert: 84,4) Punkte. Dass das Ifo-Geschäftsklima im Oktober faktisch nicht weiter gefallen ist, stellt aus Sicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer keine Entwarnung dar. "Trotz der Stagnation liegt das Ifo-Geschäftsklima weiter in einem Bereich, in dem das Bruttoinlandsprodukt in der Vergangenheit geschrumpft war, es also zu einer Rezession gekommen war", schreibt Krämer in einem Kommentar. Ein solches Rezessionssignal sende auch der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Euroraum, der als recht zuverlässiger Indikator gelte.

DAX-Index verliert sein wertvollstes Unternehmen

Linde sacken um 4 Prozent ab, das deutsche Traditionsunternehmen sagt dem DAX Adieu. Für die Analysten der DZ Bank kommt das Delisting nicht überraschend. Die Auswirkungen seien für die Aktionäre vermutlich insgesamt positiv, daher erwarten die Analysten eine Zustimmung auf der Hauptversammlung. Deutsche Aktionäre haben durch das Delisting und die geplante ausschliessliche Notierung in Dollar ein Wechselkursrisiko. Die Dividende werde bereits in Dollar ausgezahlt. Ein Blick auf die Umsätze in der Aktie zeigt, dass diese bereits überwiegend an der Wall Street getätigt werden. Im Handel werden die Abgaben mit reiner Technik erklärt. Viele Index-Tracker müssten die Aktie mit dem geplanten deutschen Delisting verkaufen.

Für den Konkurrenten Air Liquide geht es dagegen in Paris um 6 Prozent nach oben. Dazu wurden zum einen gute Umsatzdaten zum dritten Quartal vorgelegt. Laut Jefferies liegen sie über der Erwartung. Zum anderen wird von Tauschoperationen aus Linde in die Aktien des Wettbewerbers Air Liquide berichtet.

SAP überzeugt mit guten Zahlen

Kräftig nach oben schiessen SAP im DAX. Das Unternehmen hat ebenfalls mit guten Geschäftsdaten überzeugt. Vor allem das Cloud-Geschäft lief gut. SAP-Finanzvorstand Luka Mucic hat bekräftigt, dass es im vierten Quartal eine Trendwende hin zu Wachstum beim operativen Gewinn geben wird. Das starke Ertrags-Momentum in der Cloud mache ihn zuversichtlich, nominal eine Wachstumsrate im mittleren einstelligen Prozentbereich oder darüber zu erreichen. SAP steigen um 6,4 Prozent.

Für die Aktien von Covestro geht es dagegen um 3,1 Prozent nach unten. Dank schneller Preiserhöhungen konnten die Umsatzziele im Quartal erreicht werden, der Gewinn könnte künftig aber vom hohen Gaspreis gedrückt werden.

Für Adidas geht es um 6 Prozent nach unten, das Unternehmen will die Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West beenden. Der Rapper war zuletzt wegen angeblicher antisemitischer Kommentare in die Kritik geraten. Für Adidas hätte das Ende der Kooperation mit West konkrete wirtschaftliche Auswirkungen.

Auch in Europa gibt es zahlreiche Quartalsdaten: Überwiegend gut kommen die Geschäftszahlen der UBS an und treiben die Aktien um 7,4 Prozent nach oben. Hier ging der Gewinn zwar zurück, aber nicht so deutlich wie befürchtet. Bei Remy Cointreau geht es 6,6 Prozent abwärts, da trotz sehr starker Absatzzahlen die Prognose nicht erhöht wurde. Die Analysten der Citi unterstreichen jedoch die Tendenz beim Getränkehersteller, dabei sehr konservativ vorzugehen und nicht zuviel im Voraus zu versprechen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.564,10 +1,0% 36,31 -17,1%

Stoxx-50 3.476,47 +0,7% 23,23 -9,0%

DAX 12.974,71 +0,3% 43,26 -18,3%

MDAX 23.647,33 +1,7% 405,50 -32,7%

TecDAX 2.846,58 +2,7% 74,90 -27,4%

SDAX 11.137,26 +1,8% 193,00 -32,2%

FTSE 6.989,58 -0,3% -24,41 -5,0%

CAC 6.212,54 +1,3% 81,18 -13,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,18 -0,15 +2,36

US-Zehnjahresrendite 4,08 -0,17 +2,57

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9944 +0,7% 0,9878 0,9877 -12,6%

EUR/JPY 147,19 +0,1% 147,08 146,99 +12,5%

EUR/CHF 0,9910 +0,3% 0,9887 0,9993 -4,5%

EUR/GBP 0,8673 -0,9% 0,8748 0,8742 +3,2%

USD/JPY 148,02 -0,7% 148,88 148,82 +28,6%

GBP/USD 1,1455 +1,6% 1,1292 1,1297 -15,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3214 -0,1% 7,3338 7,3140 +15,2%

Bitcoin

BTC/USD 19.469,06 +0,6% 19.345,35 19.272,72 -57,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,53 84,58 +1,1% +0,95 +22,5%

Brent/ICE 93,89 93,26 +0,7% +0,63 +27,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 97,15 99,17 -2,0% -2,02 +48,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.658,76 1.649,80 +0,5% +8,96 -9,3%

Silber (Spot) 19,31 19,28 +0,2% +0,03 -17,2%

Platin (Spot) 918,75 929,00 -1,1% -10,25 -5,3%

Kupfer-Future 3,43 3,45 -0,4% -0,01 -22,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

