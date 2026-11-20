DOW JONES--Die europäischen Börsen bauen die Verluste bis Freitagmittag noch leicht aus. Der Börsengang von Anthropic habe es nicht geschafft, die Märkte zu beruhigen, so QC Partners. Die nächste Verkaufswelle laufe und längst würden nicht mehr nur Technologieaktien verkauft. Stratege Thomas Altmann spricht von einer breiten Marktkrise, in der sämtliche Bewertungen hinterfragt würden und eine regelrechte Flucht aus Aktien zu beobachten sei. Zusätzlicher Verkaufsdruck komme von der Geldpolitik . Nach überraschend hohen Inflationsdaten seien die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gestiegen. Höhere Finanzierungskosten belasteten Wachstumsunternehmen, während festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver würden.

Der DAX fällt um 2,1 Prozent auf 24.929 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 2,2 Prozent. Klar am Ende liegen Technologieaktien, deren Stoxx-Subindex um 3,8 Prozent nachgibt. Am Anleihemarkt steigen die Kurse und die Renditen sinken. Dies deutet auf Umschichtungen aus Aktien in Anleihen hin, die als vergleichsweise sichere Anlage gelten. Der Euro gibt auf 1,0958 Dollar nach und liegt damit wieder nahe seinem 19-Monatstief.

Aus dem Handel heisst es, dass die Verwerfungen rund um den Börsengang von Anthropic noch eine Weile andauern dürften. In den Portfolios werde Platz geschaffen, um den Mega-Börsengang zu finanzieren. Dabei würden vor allem Technologieaktien verkauft. Wenn Investoren einen derartigen Börsengang finanzierten, müssten sie dafür andere Beteiligungen reduzieren, erklärt Mohamed El-Erian, Wharton-Professor und ehemaliger Chef von Pimco. Daneben wird im Handel auf die anhaltende Sorge vor geringeren KI-Investitionen verwiesen.

Wegweisend für die weitere Marktrichtung dürfte die Entwicklung der Zinserwartungen sein. Zuletzt seien verstärkt Umschichtungen in den Anleihemarkt zu beobachten gewesen. "Risikoaversion ist wirklich das vorherrschende Sentiment", sagt Andrew Wells, Chief Investment Officer bei SanJac Alpha. Ein weiteres Signal für steigende Zinsen liefern die deutschen Erzeugerpreise. Sie legten im Oktober auf Jahressicht um 8,1 Prozent zu und damit stärker als erwartet (7,4 Prozent) und deutlicher als im Vormonat (6,7 Prozent).

Unter den Einzelwerten im europäischen Technologiesektor verlieren BE Semiconductor, ASML, STMicroelectronics, Infineon und Aixtron bis zu 8,8 Prozent. Die Aktie des Halbleiterherstellers Soitec knickt wegen Gewinnmitnahmen nach der Rally des Vortages in Reaktion auf starke Geschäftszahlen und einen erhöhten Ausblick am Vortag um 10,1 Prozent ein. Auch Anbieter von Energieinfrastruktur für Rechenzentren wie Siemens Energy, Schneider Electric und ABB geben um bis zu 5,3 Prozent nach.

Bei den Einzelaktien können sich Deutz leicht um 0,9 Prozent erholen. Der Motorenbauer, dessen Aktie am Mittwoch durch einen Leerverkäufer-Bericht unter Druck geraten war, hat zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen als unbegründet zurückgewiesen.

Für Dermapharm geht es um 0,6 Prozent nach unten. Die Finanzaufsicht Bafin hält den Konzernabschluss für 2025 für fehlerhaft. Eine Wertberichtigung auf eine Forderung sei nicht korrekt erfasst worden. Fletexdegiro steigen mit der Mitteilung eines Aktienrückkaufs um 0,7 Prozent.

In Frankreich hat der Stahlröhrenhersteller Vallourec Geschäftszahlen vorgelegt. Der Gewinn ging wie erwartet zurück. Dass die Aktie dennoch um 13,1 Prozent einbricht, erklären Marktteilnehmer mit der Schwäche des Rohstoffsektors. Dort belasteten Sorgen, dass der Bau von Rechenzentren an Dynamik verlieren könnte. Salzgitter, Thyssenkrupp und Arcelormittal verlieren bis zu 5,1 Prozent. Der Stoxx-Rohstoffindex gibt um 2,2 Prozent nach.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.978,50 -2,2 -135,36 6.113,86 3,2

Stoxx-50 5.204,99 -1,6 -83,70 5.288,69 5,8

DAX 24.928,77 -2,1 -535,04 25.463,81 1,8

MDAX 28.958,81 -1,9 -546,43 27.039,42 -5,4

TecDAX 3.838,55 -2,3 -88,55 3.091,28 6,0

SDAX 16.852,46 -2,3 -396,14 13.062,07 -1,9

FTSE 10.366,00 -0,8 -86,68 10.452,68 4,4

CAC 7.959,96 -1,5 -120,78 8.080,74 -2,3

SMI 14.609,70 -0,8 -112,14 14.721,84 10,1

ATX 6.244,85 -2,1 -134,25 6.379,10 17,2

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,0973 +0,1 0,0007 1,0966 1,0973

EUR/JPY 174,31 -0,5 -0,8100 175,12 175,2300

EUR/CHF 0,9232 -0,3 -0,0023 0,9255 0,9249

EUR/GBP 0,8377 +0,0 0,0001 0,8376 0,8375

USD/JPY 158,84 -0,5 -0,8300 159,67 159,6600

GBP/USD 1,3098 +0,1 0,0012 1,3086 1,3101

USD/CNY 6,6784 +0,2 0,0119 6,6665 6,6665

USD/CNH 6,681 -0,2 -0,0124 6,6934 6,6940

AUS/USD 0,6662 +0,1 0,0006 0,6656 0,6658

Bitcoin/USD 61.576,61 +0,1 74,01 61.502,60 62.297,86

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,75 -0,6 -0,46 83,21

Brent/ICE 91,58 -0,4 -0,40 91,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.571,19 -1,4 -50,51 3.621,70

Silber 42,27 -1,1 -0,48 42,74

Platin 1.308,65 -2,6 -35,60 1.344,25

(Angaben ohne Gewähr)

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November 20, 2026 07:43 ET (12:43 GMT)