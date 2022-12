MÄRKTE EUROPA/DAX erklimmt 14.000er-Marke - Fluglinien schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstagnachmittag mit einer freundlichen Tendenz, nachdem kleine Gewinne zur Mittagszeit noch etwas ausgebaut werden konnten. Etwas Schwung kam mit der festere Eröffnung an der Wall Street in die Kurse. Dort heisst es, einige Investoren positionierten sich bereits für 2023.

An einigen Börsen wie in Deutschland, Wien und London ist es bereits der letzte volle Handelstag des Jahres, dort endet das Geschäft am Freitag bereits um 14.00 bzw um 13.30 Uhr MEZ. Der DAX liegt 0,8 Prozent höher bei 14.031 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,8 Prozent nach oben. Am Devisen- und am Anleihemarkt geht es ruhig zu. Der Euro liegt etwas höher bei 1,0664 Dollar, die Anleihekurse und damit auch die Renditen tendieren seitwärts.

Die jüngsten Corona-Lockerungsmassnahmen in China werden zwar grundsätzlich als günstig für die Weltwirtschaft und die Börsen gesehen, allerdings gibt es auch Sorgen vor einer neuen globalen Infektionswelle. Auch könnte eine schnelle wirtschaftliche Erholung in China die Inflation zusätzlich befeuern.

Der Sektor der Reise- und Freizeitunternehmen (-0,3%) hat sein Minus zwar eingegrenzt, liegt aber immer noch am Ende. Daneben weist nur noch der Index der Rohstoffaktien ein kleines Minus auf. Verkauft werden Aktien der Fluggesellschaften wie Lufthansa (-4,1%), Air France (-1,1%) oder IAG (-1,5%). Hier sorgt für Verunsicherung, in wieweit die offenbar hohe Anzahl von Corona-Infizierten unter den Reisenden aus China zu weiteren Beschränkungen führen könnte. Erste Länder haben bereits damit begonnen, negative Coronatests zu fordern.

Airbus rechnet auch 2023 mit Lieferkettenproblemen

Unternehmensnachrichten sind rar. Airbus (-0,2%) rechnet auch 2023 mit Problemen in der Lieferkette. "Ich denke, dass die Zuliefererkette mindestens bis Mitte nächsten Jahres zu kämpfen hat", sagte Airbus-Einkaufschef Jürgen Westermeier im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.

Für Defence Tech geht es an der Mai/länder Börse um 15,0 Prozent auf 4,37 Euro nach oben. Tinexta (+5,4%) wird sich mit zunächst 20 Prozent an dem Cybersecurity-Unternehmen beteiligen und zahlt dafür 4,90 Euro je Anteilsschein. Nach Ansicht der Analysten von Equita ist der Deal strategisch für beide Unternehmen sinnvoll.

Unter 100 wertvollsten Unternehmen der Welt kein deutsches mehr

Unterdessen zeigt eine Erhebung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, dass unter den 100 wertvollsten börsennotierten Konzernen der Welt kein deutsches Unternehmen mehr zu finden ist. Auch nach einem europäischen Unternehmen sucht man in den Top 10 vergeblich, wie

Das wertvollste europäische Unternehmen ist der französische Luxusgüterkonzern LVMH auf Rang 15. Der höchstbewertete deutsche Konzern ist SAP. Mit einem Börsenwert von 121 Milliarden Dollar liegt das Unternehmen auf Rang 106. Siemens, die Deutsche Telekom und der Börsenneuling Porsche schaffen es auf die Plätze 116, 130 und 145. Der Industriegasekonzern Linde, der seit der Fusion mit Praxair seinen Hauptsitz in Irland hat, belegt im weltweiten Ranking Rang 59.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.840,03 +0,8% 31,21 -10,7%

Stoxx-50 3.697,46 +0,5% 19,85 -3,2%

DAX 14.031,45 +0,8% 105,85 -11,7%

MDAX 25.311,81 +0,4% 110,95 -27,9%

TecDAX 2.940,07 +1,4% 40,86 -25,0%

SDAX 11.930,69 +1,1% 134,56 -27,3%

FTSE 7.507,40 +0,1% 10,21 +1,5%

CAC 6.553,77 +0,7% 43,28 -8,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,48 -0,01 +2,66

US-Zehnjahresrendite 3,86 -0,02 +2,35

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0639 +0,2% 1,0614 1,0622 -6,4%

EUR/JPY 141,61 -0,7% 141,97 142,62 +8,2%

EUR/CHF 0,9831 -0,2% 0,9855 1,0786 -5,2%

EUR/GBP 0,8844 +0,1% 0,8827 0,8827 +5,3%

USD/JPY 133,11 -0,9% 133,79 134,24 +15,6%

GBP/USD 1,2030 +0,1% 1,2025 1,2032 -11,1%

USD/CNH (Offshore) 6,9809 -0,2% 6,9703 6,9923 +9,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.620,22 +0,7% 16.567,47 16.594,34 -64,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,73 78,96 -1,6% -1,23 +13,1%

Brent/ICE 82,12 83,26 -1,4% -1,14 +13,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 84,80 81,35 +4,2% +3,45 +28,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,88 1.802,60 +0,6% +11,28 -0,9%

Silber (Spot) 23,94 23,55 +1,7% +0,39 +2,7%

Platin (Spot) 1.045,35 1.011,00 +3,4% +34,35 +7,7%

Kupfer-Future 3,83 3,84 -0,4% -0,01 -12,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

