MÄRKTE EUROPA/Börsianer bleiben vorsichtig

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen geben bis Montagmittag die leichten Eröffnungsgewinne fast vollständig ab. Der DAX klettert um 0,1 Prozent auf 17.738 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert praktisch unverändert bei 4.676 Zähler. Der Kurseinbruch vom Montag der Vorwoche scheint zwar gut abgeschüttelt zu sein, was sich in den gefallenen Volatilitätsindizes widerspiegelt. Die Anleger behalten indes eine vorsichtige Grundhaltung bei.

Diese Vorsicht spiegelt sich auch in den steigenden Ölpreisen wider. Der Markt beobachtet die geopolitischen Risiken weiter genau, insbesondere, ob es zur angekündigten Vergeltung Irans gegen Israel als Reaktion auf die Tötung des politischen Anführers der Hamas kommt und wie sie ausfällt.

Für den Preisanstieg sorgen auch die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine mit möglichen Folgen für die Energieversorgung Europas, die Schliessung eines grossen Ölfelds in Libyen und einige ermutigende Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche. Der Ölsektor führt mit Aufschlägen von 0,9 Prozent die Gewinnerliste in Europa an.

Berichtssaison hat Höhepunkt hinter sich

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal, die bisher leicht positiv war, hat derweil ihren Höhepunkt gesehen. Auch der Konjunkturdatenkalender ist überschaubar. Am Dienstag wird auf den ZEW aus Deutschland geschaut, wichtigstes Datum der Woche sind aber die US-Verbraucherpreise am Mittwoch. Volkswirte erwarten mit 3,0 Prozent Jahresplus keine Veränderung zum Vormonat.

Um 4,3 Prozent nach oben geht es für Hannover Rück. Die am Morgen vorgelegten Zahlen kommen gut an. Analysten zufolge wurden die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen. Zwar habe der Rückversicherer die Jahresprognose trotzdem nur bestätigt, die Chance sei aber gut, dass sie übertroffen werde, heisst es von Jefferies.

Nicht so gut sieht es im Stahlsektor aus. Die Aufsichtsratssitzung bei Thyssenkruppp hat am Freitag keinen Befreiungsschlag gebracht. Laut Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel ist die künftige Finanzierung der Stahltochter Thyssenkrupp Steel weiter nicht geklärt. Damit bleibt die Zukunft des Stahlgeschäfts unklar. Die Aktie gibt 0,8 Prozent ab.

Salzgitter büssen 0,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat seinen Jahresausblick bestätigt, den es im Juli gesenkt hatte. Ausserdem tritt der Stahlhersteller bei Kosten und Investitionen auf die Bremse.

Im SDAX legen Hypoport 5,5 Prozent zu. Der Immobilienfinanzierer hat finale Halbjahreszahlen vorgelegt. Grenke kommen um 0,7 Prozent zurück. Oddo BHF hat die Aktie des Leasingunternehmens auf "Neutral" von "Outperform" abgestuft.

BT mit neuem Ankeraktionär gesucht

In London springen BT Group um 6,4 Prozent nach oben. Treiber ist, dass die indische Bharti Global mit 24,5 Prozent bei den Briten einsteigt durch die Übernahme des Anteils von Altice an BT. BT gewinne damit einen Ankeraktionär, zugleich sei die Gefahr eines Aktienüberhangs aus dem Markt, heisst es.

Eutelsat verteuern sich um 2,2 Prozent. Der Satellitenbetreiber verhandelt mit dem Investmentfonds EQT über die Ausgliederung und den Teilverkauf seiner Bodeninfrastruktur.

Energiekontor verlieren nach Vorlage von Halbjahreszahlen 0,2 Prozent. Der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks hat nach eigener Aussage seine Pipeline planmässig ausgebaut.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.676,03 +0,0% 0,75 +3,4%

Stoxx-50 4.347,12 -0,1% -3,91 +6,2%

DAX 17.739,09 +0,1% 16,21 +5,9%

MDAX 24.244,96 -0,0% -4,88 -10,7%

TecDAX 3.266,14 -0,1% -3,26 -2,1%

SDAX 13.666,49 +0,3% 41,84 -2,1%

FTSE 8.206,32 +0,5% 38,22 +5,6%

CAC 7.259,26 -0,1% -10,45 -3,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,25 +0,02 -0,32

US-Zehnjahresrendite 3,95 +0,01 +0,07

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0922 +0,0% 1,0921 1,0923 -1,1%

EUR/JPY 161,00 +0,5% 160,83 160,02 +3,5%

EUR/CHF 0,9486 +0,5% 0,9474 0,9438 +2,2%

EUR/GBP 0,8563 +0,0% 0,8550 0,8554 -1,3%

USD/JPY 147,41 +0,4% 147,25 146,47 +4,6%

GBP/USD 1,2755 -0,0% 1,2773 1,2770 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1812 +0,1% 7,1823 7,1699 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 58.776,30 -0,4% 58.423,40 60.264,80 +35,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,73 76,84 +1,2% +0,89 +9,0%

Brent/ICE 80,30 79,66 +0,8% +0,64 +6,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,5 40,06 +3,6% +1,44 +23,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.444,03 2.431,15 +0,5% +12,89 +18,5%

Silber (Spot) 27,92 27,46 +1,7% +0,45 +17,4%

Platin (Spot) 939,50 925,93 +1,5% +13,57 -5,3%

Kupfer-Future 0,00 3,98 0% 0 +1,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2024 06:46 ET (10:46 GMT)