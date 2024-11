MÄRKTE EUROPA/Börsen weiten Erholungsbewegung aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Freitagmittag aus. Die Anleihen haben ihren Renditeanstieg beendet, was die Lage an den Aktienmärkten beruhigt. Weiter im Blick steht die Entwicklung in Grossbritannien. Dort standen die Gilts mit der Vorlage des Haushaltsplans der Labour-Partei und einer höheren Kreditaufnahme in den kommenden Jahren zuletzt unter Druck und belasteten auch die europäischen Anleihen - hier steigt die Rendite weiter an. Mit Blick auf die US-Wahlen in der kommenden Wochen bleiben die Anleger übergeordnet vorsichtig. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 19.194 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 4.867 Punkte nach oben.

Mit Blick auf die US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche sprechen Marktteilnehmer dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag eine eher geringe Bedeutung zu, da eine Zinssenkung kommende Woche bereits fest eingepreist sei. Erwartet wird, dass die US-Wirtschaft im Oktober ausserhalb der Landwirtschaft 100.000 neue Stellen geschaffen hat bei einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Die Stundenlöhne sollen um 0,3 Prozent gestiegen sein.

Erleichterung herrscht im Handel über die Zahlen von Intel. "Sie könnten die Halbleiter-Korrektur zumindest bremsen", so ein Marktteilnehmer. Intel gewannen nachbörslich fast 7 Prozent. Nach einem wie erwartet sehr schwachen Quartal hat der Konzern von einem besseren Umsatz-Ausblick gesprochen und ergänzt, die Sparmassnahmen tragen Früchte und führten zu einem Turnaround. Amazon legten nachbörslich um 6 Prozent zu. Der Nettogewinn im abgelaufenen Quartal stieg stärker als erwartet um 55 Prozent, obwohl die Investitionen auf Rekordniveau lagen. Damit konnte am Donnerstag nachbörslich von den grossen Techs lediglich Apple nicht überzeugen. Für Techwerte geht es in Europa um 0,6 Prozent nach oben.

Reckitt haussieren nach US-Gerichtsurteil

Reckitt-Benckiser haussieren um 8,6 Prozent. Hier beflügelt, dass Abbott Laboratories und die Reckitt-Benckiser-Tochter Mead Johnson in den USA einen juristischen Sieg eingefahren haben. Eine Jury stellte fest, dass die Unternehmen nicht verantwortlich seien für die Darmerkrankung eines kleinen Jungen. Das Urteil weicht damit von früheren Entscheidungen ab, hier drohte ein hohes Prozessrisiko.

Die Zahlen zum dritten Quartal von Fielmann, Deutschlands grösste Optikerkette, schicken die Aktie 7,9 Prozent ins Minus. Sowohl beim Umsatz, beim EBITDA wurde der Konsens der Analysten verfehlt. Für die Aktien von Mister Spex geht es um 1,0 Prozent nach unten.

Ansonsten liefern Analysten die Impulse für die Einzelwerte. So legt die Aktie von Hellofresh um 5,3 Prozent zu, nachdem JP Morgan das Votum nach Angaben aus dem Handel auf "Overweight" erhöht haben soll. Bei Aixtron gibt es gleich mehrere Herunterstufungen wie Kurszielsenkungen, die Aktie verliert 1,9 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.867,28 +0,8% 39,65 +7,7%

Stoxx-50 4.354,64 +0,9% 39,57 +6,4%

DAX 19.193,86 +0,6% 116,32 +14,6%

MDAX 26.440,71 +0,4% 113,87 -2,6%

TecDAX 3.310,68 +0,3% 8,44 -0,8%

SDAX 13.314,04 -0,4% -48,66 -4,6%

FTSE 8.179,87 +0,9% 69,77 +4,9%

CAC 7.404,02 +0,7% 53,65 -1,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,39 +0,00 -0,18

US-Zehnjahresrendite 4,29 +0,00 +0,41

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Do, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0866 -0,2% 1,0874 1,0859 -1,6%

EUR/JPY 165,94 +0,3% 165,65 165,29 +6,6%

EUR/CHF 0,9427 +0,3% 0,9399 0,9388 +1,6%

EUR/GBP 0,8412 -0,3% 0,8432 0,8440 -3,0%

USD/JPY 152,70 +0,4% 152,33 152,25 +8,4%

GBP/USD 1,2919 +0,1% 1,2896 1,2865 +1,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1269 +0,1% 7,1306 7,1277 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 70.080,20 -0,4% 69.030,80 70.428,35 +60,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,60 69,26 +1,9% +1,34 -0,2%

Brent/ICE 74,09 72,81 +1,8% +1,28 -0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,235 38,65 +1,5% +0,59 +1,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.753,32 2.746,28 +0,3% +7,04 +33,5%

Silber (Spot) 32,83 32,67 +0,5% +0,16 +38,1%

Platin (Spot) 993,36 991,99 +0,1% +1,37 +0,1%

Kupfer-Future 4,35 4,34 +0,3% +0,01 +10,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2024 07:50 ET (11:50 GMT)