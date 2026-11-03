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03.11.2026 13:43:43

MÄRKTE EUROPA/Börsen vor US-Wahlen im Minus - Gute Berichtssaison

Infineon
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DOW JONES--Sehr ruhig zeigen sich Europas Börsen am Dienstagmittag. Nach höheren Kursverlusten am Vormittag haben sich die meisten Börsenplätze wieder erholt. Händler sprechen von Absicherungen vor der US-Kongresswahl. Daneben wird das Geschäft immer ruhiger. Denn erst ab Mittwochmorgen dürften professionelle Marktteilnehmer neue Positionierungen vornehmen, sobald die künftigen Machtverhältnisse in den beiden US-Häusern bekannt sind. Fokussiert zeigen sich Anleger auf die Berichtssaison und sorgen dort für deutliche Bewegungen:

So sind Bayer, Lufthansa und Philips nach guten Quartalszahlen gesucht, Teamviewer stürzen hingegen ab. Die Börse London wird von fallenden Bergbau-Aktien ausgebremst. Der DAX fällt um 0,5 Prozent auf 25.861 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,4 Prozent auf 6.154 Punkte.

Auch der neuerliche Anstieg des Ölpreises bremst, wird aber bislang nur als Gegenbewegung auf den Einbruch vom Vortag gesehen. Der jüngste Vorfall zwischen dem US-Militär und dem Iran wird ebenso als keine Eskalation gesehen. Für Brent geht es um 0,2 Prozent auf 105,02 Dollar nach oben. Die US-Sorte WTI verteuert sich um 0,9 Prozent auf 97,30 Dollar.

Stärker im Fokus steht das neuerliche Kursminus der US-Technologiewerte. Einige Strategen sehen dahinter aber auch nur Versuche, die Bewertung von Anthropic beim anstehenden Börsengang zu drücken. Der KI-Riese will Mitte November an die Börse gehen. Allerdings ist es kein echtes "going public", da über verwinkelte Rechtskonstrukte die Aktionäre keine Mitspracherechte haben. Die Macht verbleibt vollständig beim Management. Selbst der staatliche Rechnungsprüfer von New York (Comptroller) hat dies kritisiert. Durch die Aufnahme in Börsen-Indizes müsste er Anthropic-Aktien in die Pensionsfonds des öffentlichen Dienstes aufnehmen.

Bremsend wirken auch Aussagen von Apple: Wie erwartet wurden zwar Rekorde bei Umsatz und Gewinn erzielt, jedoch vor allem aufgrund der massiven Preiserhöhungen im Jahresverlauf. Beim Geräteabsatz sieht Apple eher Probleme durch die Chip-Knappheit wegen der Nachfragekonkurrenz durch KI-Firmen. Geräteabsatz und Margen im Weihnachtsgeschäft dürften daher besonders spannend werden, heisst es von Analysten.

Tech-Werte in Europa wie Infineon, ASML, ST Micro und andere notieren danach 1 bis 2 Prozent im Minus.

Bei Philips geht es sogar um fast 6 Prozent nach oben. Die Niederländer haben mit der Gewinnstärke in ihren Quartalszahlen sehr positiv überrascht. Alstom verlieren es nach der Gewinnwarnung vom Vortag trotz des folgenden Kurseinbruchs weitere 5 Prozent. Die Aktien des Autozulieferers Schaeffler rutschen um 2 Prozent ab wegen der Ankündigung weiterer Massenentlassungen und Werksschliessungen.

Gute Nachrichten kommen aber von der Berichtssaison: Bayer hat starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und besonders mit dem Pharma-Geschäft überrascht. Der Markt sei noch immer thematisch zu sehr von den Monsanto-Problem geprägt gewesen, heisst es im Handel. Die Aktie ist mit einem Plus von 5,2 Prozent grösster DAX-Gewinner.

Ebenso hat Lufthansa bessere Quartalsdaten vorgelegt. Dank der guten Absicherung der Kerosinpreise wurde der Ölpreis-Anstieg im Jahresverlauf gut weggesteckt. Die Aktien legen um 3,6 Prozent zu.

Bei Evonik wurde die Prognose für das Gesamtjahr leicht erhöht und die Zahlen positiv aufgenommen. Im Handel waren aber noch höhere Erwartungen herumgereicht worden. Daher geht es nur 1,0 Prozent nach oben.

Die Titel des britischen Stromversorgers Drax springen um 8,3 Prozent nach oben. Drax wird die Versorgung eines Datencenters im Gigawatt-Bereich zusammen mit Brookfield betreiben. Die Zusammenarbeit mit dem kapitalstarken Vermögensverwalter dürfte die Gewinne von Drax aus dieser Anlage für lange Zeit absichern, heisst es.

Zalando-Aktien reagieren volatil auf ihre Zahlen und liegt nach zwischenzeitlichem Plus wieder 4,3 Prozent im Minus. Allerdings waren nach der Rally im vergangenen Monat Gewinnmitnahmen erwartet worden. Von JP Morgan heisst es, die Zahlen seien "in-line", es fehle jedoch an zusätzlichen positiven Nachrichten. Der wichtige Bruttowarenvolumen-Umsatz (GMV) liege im dritten Quartal mit plus 6,1 Prozent genau im erwarteten Rahmen.

Die Aktien von Teamviewer brechen um fast 28 Prozent ein. Teamviewer sieht nun im Mittelwert die Gefahr eines Umsatzrückgangs von 1,5 Prozent, nachdem es zuvor ein Plus von 1,5 Prozent war. Zwar geht dies bislang nur auf zeitlich verzögerte Abschlüsse zurück, der Markt ist sich aber nicht sicher, ob dies im nächsten Quartal aufgeholt wird.

Die gesenkte Prognose von Hugo Boss wird von Anlegern nicht mehr als relevant betrachtet, da das Unternehmen nun mit der Frasers Group in den Händen eines Mehrheitsaktionärs sei. Die Aktien verlieren 1,5 Prozent.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.154,37 -0,4 -21,69 6.176,06 6,3

Stoxx-50 5.382,73 -0,3 -18,60 5.401,33 9,4

DAX 25.860,77 -0,5 -120,32 25.981,09 5,6

MDAX 30.764,23 -0,3 -91,14 27.039,42 0,5

TecDAX 4.074,94 -1,0 -40,80 3.091,28 12,5

SDAX 18.028,11 -1,0 -189,58 13.062,07 5,0

FTSE 10.694,84 -0,6 -66,49 10.761,33 7,7

CAC 8.040,89 -0,1 -6,80 8.047,69 -1,3

SMI 14.789,36 -0,1 -13,16 14.802,52 11,5

ATX 6.434,31 +0,1 4,04 6.430,27 20,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1175 -0,1 -0,0010 1,1185 1,1196

EUR/JPY 176,85 +0,1 0,1700 176,68 176,7200

EUR/CHF 0,9166 +0,1 0,0010 0,9156 0,9177

EUR/GBP 0,8336 -0,1 -0,0007 0,8343 0,8341

USD/JPY 158,23 +0,2 0,2900 157,94 157,8300

GBP/USD 1,3402 -0,0 -0,0003 1,3405 1,3414

USD/CNY 6,6721 +0,4 0,0241 6,6480 6,6480

USD/CNH 6,6723 +0,4 0,0262 6,6461 6,6471

AUS/USD 0,6976 -0,3 -0,0020 0,6996 0,7015

Bitcoin/USD 77.340,02 +0,8 609,09 76.730,93 77.353,25

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,30 +0,9 0,84 96,46

Brent/ICE 105,02 +0,2 0,25 104,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.915,81 -0,8 -31,61 3.947,42

Silber 49,33 -2,6 -1,30 50,63

Platin 1.433,15 -1,1 -16,10 1.449,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 07:44 ET (12:44 GMT)

In eigener Sache

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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’326.89 19.92 SJDBFU
Short 15’630.09 13.91 SBBXZU
Short 16’236.40 8.88 SOBQLU
SMI-Kurs: 14’828.78 04.11.2026 10:48:43
Long 14’104.62 19.92 SPBTLU
Long 13’761.96 13.71 S0S2BU
Long 13’187.79 8.91 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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ASML NV 1’256.00 -2.58% ASML NV
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Bayer AG (spons. ADRs) 13.20 1.54% Bayer AG (spons. ADRs)
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Infineon AG 48.61 0.44% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 53.00 0.00% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
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Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS) 23.91 0.80% Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS)
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STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs 39.75 0.21% STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
TeamViewer 4.87 3.26% TeamViewer
Zalando 23.76 4.39% Zalando

ASML NV am 03.11.2026

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