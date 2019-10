MÄRKTE EUROPA/Börsen volatil - Hoffen auf Brexit-Durchbruch

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich am Mittwochmittag wenig verändert. Hauptthema sind die Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel. Im Handel ist von einem hohen Schlagzeilenrisiko die Rede, die für Volatilität sorge. Nach Einschätzung des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar gehen die Brexit-Verhandlungen zwar in die richtige Richtung, doch müssten noch viele Probleme gelöst werden, ehe man zu einer Einigung komme.

Schwache US-Einzelhandelsumsätze spielen in dem Umfeld nur eine untergeordnete Rolle. Der vorläufige Handelsdeal zwischen den USA und China steht zudem weiter auf wackeligen Beinen. "Sollten sich die USA tatsächlich in Hongkong einmischen, bleibt abzuwarten, ob China dem Deal tatsächlich zustimmt", so die Einschätzung von Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 12.647 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.594 Punkte nach unten.

Bei Ceconomy könnte der CEO gehen

Ceconomy geben um 3,1 Prozent nach. Hier herrscht Unsicherheit über die zukünftige Führung und damit die künftige Strategie. Der Mutterkonzern von Media-Markt und Saturn könnte sich am Donnerstag von seinem Vorstandsvorsitzenden Jörn Werner trennen. Der Aufsichtsrat wird unter anderem "über eine mögliche vorzeitige Beendigung der Bestellung" von Werner beraten. "Es knirscht seit Monaten", so ein Händler. Der Markt will nun erst einmal sehen, wie es weiter gehe.

Bayer verlieren 0,5 Prozent. Das Unternehmen geht im dritten Quartal von einem signifikanten Anstieg der Zahl der Glyphosat-Klagen aus. Das berichten sowohl Reuters als auch Bloomberg. Im Juli belief sich die Zahl der Klagen auf 18.400. Bayer dürfte noch in diesem Monat die neuesten Zahlen veröffentlichen. Analysten schätzen, dass die Beilegung der Klagen das Unternehmen Milliarden kosten dürfte.

Nach einem volatilen Verlauf ziehen Wacker Chemie um 1,3 Prozent an. Und das, obwohl das Unternehmen angesichts der ausbleibenden Erholung der Preise für Polysilizium die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt hat. Zur Eröffnung hatte die Aktie noch über 5 Prozent im Minus gelegen. Ganz überraschend scheint die Warnung allerdings nicht zu sein. Das legt die Kursreaktion nahe. Die Citigroup hat die Kaufempfehlung für das Papier nach der Warnung bestätigt. Für die Wacker-Chemie-Tochter Siltronic geht es dagegen um 2,3 Prozent nach unten.

Data Modul brechen um 8,9 Prozent ein. Nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im dritten Quartal hat das Unternehmen nun die Prognosen gesenkt. Für die Kursverluste von 1,3 Prozent von Infineon ist derweil nach Angaben aus dem Handel eine Verkaufsempfehlung durch die Societe Generale verantwortlich. Klöckner erholen sich von den Vortagesverlusten und ziehen um 7,7 Prozent an.

Corestate brechen ein - Muddy Waters geht short

Corestate Capital gehen auf Talfahrt und brechen um 20,1 Prozent ein. Laut Angaben des Bundesanzeigers hat Muddy Waters am 15. Oktober eine Shortposition von 0,5 Prozent aufgebaut. Im Handel heisst es dazu, dass allein der Name des Leerverkäufers ausreichen dürfte, dass einige Anleger ihre Papiere verkauften.

Positiv bewerten Marktteilnehmer die Zahlen von Telekom Austria. Das Unternehmen ist im dritten Quartal weiter gewachsen und hat die Prognosen bekräftigt. Die Aktie handelt 2,8 Prozent im Plus. Als neuerliche Enttäuschung wird die Entwicklung bei Intershop gewertet, die Aktie sackt um 14 Prozent ab. Nachdem das Cloud-Geschäft der Heilsbringer für das Unternehmen werden sollte, liefert der Bereich nicht das erwartete Wachstum. Das Unternehmen kassierte die Umsatzziele für 2019 und auch 2020.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.594,14 -0,13 -4,51 19,75

Stoxx-50 3.229,38 -0,25 -8,02 17,00

DAX 12.646,60 0,13 16,81 19,77

MDAX 25.897,32 -0,08 -20,67 19,96

TecDAX 2.797,43 -0,30 -8,39 14,17

SDAX 11.330,64 -0,09 -9,75 19,16

FTSE 7.150,99 -0,84 -60,65 7,19

CAC 5.689,64 -0,22 -12,40 20,27

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,39 0,03 -0,63

US-Zehnjahresrendite 1,76 -0,01 -0,92

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:54 Uhr Di, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1055 +0,21% 1,1036 1,1038 -3,6%

EUR/JPY 120,17 +0,09% 119,94 120,09 -4,4%

EUR/CHF 1,1015 -0,02% 1,1010 1,1018 -2,1%

EUR/GBP 0,8601 -0,53% 0,8653 0,8634 -4,4%

USD/JPY 108,70 -0,13% 108,69 108,80 -0,9%

GBP/USD 1,2851 +0,73% 1,2754 1,2781 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1092 +0,35% 7,1010 7,0827 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 8.001,75 -1,75% 8.162,00 8.262,50 +115,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,13 52,81 +0,6% 0,32 +10,2%

Brent/ICE 58,94 58,74 +0,3% 0,20 +6,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.485,73 1.481,13 +0,3% +4,60 +15,8%

Silber (Spot) 17,32 17,42 -0,5% -0,10 +11,8%

Platin (Spot) 883,56 885,00 -0,2% -1,44 +10,9%

Kupfer-Future 2,58 2,61 -1,2% -0,03 -2,4%

===

