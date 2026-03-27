MÄRKTE EUROPA/Börsen starten mit Abgaben - CTS Eventim brechen ein

DOW JONES--Entgegen der vorbörslichen Indikationen sind Europas Börsen mit Abschlägen in den Handel am Freitag gestartet. Die Anleger gehen vor dem Wochenende auf Nummer sicher. Zwar hat US-Präsident Donald Trump die Frist für die Aussetzung von Angriffen auf den iranischen Energiesektor bis zum 6. April verlängert. Zugleich prüft das Pentagon aber laut Medienberichten die Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen Bodentruppen in den Nahen Osten.

"Donald Trump hat sein Ultimatum erneut verlängert. Das zeigt, wie sehr die USA den Krieg beenden und eine Verhandlungslösung erreichen wollen. Es zeigt aber auch, dass sich die Verhandlungen wohl alles andere als einfach gestalten", sagt QC Partners. Für die Börsen bedeute die noch längere Frist, dass die Unsicherheit noch einige Zeit hoch bleiben werde. Die Chancen stünden allerdings gut, dass der ganz grosse "sell-off" zumindest während des laufenden Ultimatums ausbleiben werde.

Der DAX verliert 1,4 Prozent auf 22.294 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,1 Prozent nach unten. Brent zieht an auf 110 Dollar das Fass und nähert sich damit dem Hoch seit Ausbruch des Irankriegs von rund 120 Dollar. Der Euro notiert wenig verändert bei rund 1,1520 Dollar. Gold erholt sich um 1 Prozent und notiert bei 4.423 Dollar die Feinunze.

Astrazeneca starten mit Aufschlägen von 3,1 Prozent in den Handel. Ein Medikamentenkandidat von Astrazeneca für Lungenerkrankungen hat in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien das primäre Ziel erreicht. Bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) habe das Medikament Tozorakimab die annualisierte Rate moderater bis schwerer Verschlechterungen gesenkt, heisst es. Im Handel ist von ermutigenden Studienergebnissen die Rede.

CTS Eventim brechen trotz ordentlicher Geschäftszahlen um 15,5 Prozent ein. Im Handel heisst es, der Ausblick belaste. Hier sei mehr erwartet worden, obgleich CTS für eine konservative Guidance bekannt sei. Die Kursabschläge seien übertrieben, heisst es. Im laufenden Jahr rechnet CTS Eventim bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Anstieg von Gesamtumsatz und Adjusted EBITDA.

Jungheinrich verlieren 4 Prozent. Während sich die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr im Rahmen der Erwartungen bewegen, bleibt der Dividendenvorschlag mit 27 Cent je Anteilsschein unter der Erwartung von 39 Cent. Auch der Ausblick erfüllt die Markterwartungen nicht. Jungheinrich strebt Umsätze zwischen 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro und ein EBIT von 380 bis 450 Millionen Euro an. Dem stehen laut Baader Europe Konsenssschätzungen von 5,72 Milliarden bzw. 434 Millionen Euro entgegen.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.504,05 -1,1 -61,88 5.565,93 16,8

Stoxx-50 4.800,56 -1,0 -45,89 4.846,45 11,9

DAX 22.294,27 -1,4 -318,70 22.612,97 19,9

MDAX 27.691,52 -2,0 -573,26 27.039,42 15,3

TecDAX 3.375,50 -1,4 -47,69 3.091,28 4,8

SDAX 16.356,83 -1,6 -269,98 13.062,07 22,4

CAC 7.705,75 -0,8 -63,56 7.769,31 10,0

SMI 12.582,11 -0,5 -59,85 12.641,96 11,4

ATX 5.309,00 -1,1 -57,90 5.366,90 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:40 Uhr

EUR/USD 1,1515 -0,1 -0,0011 1,1526 1,1529

EUR/JPY 184,17 -0,0 -0,0100 184,18 184,1600

EUR/CHF 0,9178 +0,2 0,0014 0,9164 0,9163

EUR/GBP 0,8653 +0,1 0,0007 0,8646 0,8646

USD/JPY 159,93 +0,1 0,1300 159,8 159,7000

GBP/USD 1,3304 -0,2 -0,0025 1,3329 1,3336

USD/CNY 6,911 0,0 0,0003 6,9107 6,9107

USD/CNH 6,9187 0,0 0,0003 6,9184 6,9202

AUS/USD 0,6887 +0,0 0,0003 0,6884 0,6893

Bitcoin/USD 67.673,18 -1,9 -1.295,22 68.968,40 68.964,85

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,58 +2,2 2,10 94,48

Brent/ICE 109,77 +1,6 1,76 108,01

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.423,24 +1,0 44,23 4.379,01

Silber 68,60 +0,8 0,57 68,03

Platin 1.853,75 +1,5 26,50 1.827,25

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March 27, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)