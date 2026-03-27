Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’552 -0.7%  SPI 17’532 -0.8%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’298 -1.4%  Euro 0.9179 0.1%  EStoxx50 5’505 -1.1%  Gold 4’433 0.5%  Bitcoin 53’946 -1.3%  Dollar 0.7968 0.3%  Öl 110.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Auftragschance für Rheinmetall und Indra: So entwickeln sich die Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Jungheinrich-Aktie tiefrot: Neuer AR-Chef und weniger Dividende - Trotz Kunjunkturschwäche zuversichtlich
Santander-Aktie leichter: Zuversicht bezüglich erstes Quartal
Stellantis-Aktie sinkt: Klage gegen ZF-Joint-Venture
Suche...

Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.03.2026 10:12:40

MÄRKTE EUROPA/Börsen starten mit Abgaben - CTS Eventim brechen ein

Jungheinrich
25.35 CHF -1.41%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Entgegen der vorbörslichen Indikationen sind Europas Börsen mit Abschlägen in den Handel am Freitag gestartet. Die Anleger gehen vor dem Wochenende auf Nummer sicher. Zwar hat US-Präsident Donald Trump die Frist für die Aussetzung von Angriffen auf den iranischen Energiesektor bis zum 6. April verlängert. Zugleich prüft das Pentagon aber laut Medienberichten die Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen Bodentruppen in den Nahen Osten.

"Donald Trump hat sein Ultimatum erneut verlängert. Das zeigt, wie sehr die USA den Krieg beenden und eine Verhandlungslösung erreichen wollen. Es zeigt aber auch, dass sich die Verhandlungen wohl alles andere als einfach gestalten", sagt QC Partners. Für die Börsen bedeute die noch längere Frist, dass die Unsicherheit noch einige Zeit hoch bleiben werde. Die Chancen stünden allerdings gut, dass der ganz grosse "sell-off" zumindest während des laufenden Ultimatums ausbleiben werde.

Der DAX verliert 1,4 Prozent auf 22.294 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,1 Prozent nach unten. Brent zieht an auf 110 Dollar das Fass und nähert sich damit dem Hoch seit Ausbruch des Irankriegs von rund 120 Dollar. Der Euro notiert wenig verändert bei rund 1,1520 Dollar. Gold erholt sich um 1 Prozent und notiert bei 4.423 Dollar die Feinunze.

Astrazeneca starten mit Aufschlägen von 3,1 Prozent in den Handel. Ein Medikamentenkandidat von Astrazeneca für Lungenerkrankungen hat in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien das primäre Ziel erreicht. Bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) habe das Medikament Tozorakimab die annualisierte Rate moderater bis schwerer Verschlechterungen gesenkt, heisst es. Im Handel ist von ermutigenden Studienergebnissen die Rede.

CTS Eventim brechen trotz ordentlicher Geschäftszahlen um 15,5 Prozent ein. Im Handel heisst es, der Ausblick belaste. Hier sei mehr erwartet worden, obgleich CTS für eine konservative Guidance bekannt sei. Die Kursabschläge seien übertrieben, heisst es. Im laufenden Jahr rechnet CTS Eventim bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Anstieg von Gesamtumsatz und Adjusted EBITDA.

Jungheinrich verlieren 4 Prozent. Während sich die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr im Rahmen der Erwartungen bewegen, bleibt der Dividendenvorschlag mit 27 Cent je Anteilsschein unter der Erwartung von 39 Cent. Auch der Ausblick erfüllt die Markterwartungen nicht. Jungheinrich strebt Umsätze zwischen 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro und ein EBIT von 380 bis 450 Millionen Euro an. Dem stehen laut Baader Europe Konsenssschätzungen von 5,72 Milliarden bzw. 434 Millionen Euro entgegen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.504,05 -1,1 -61,88 5.565,93 16,8

Stoxx-50 4.800,56 -1,0 -45,89 4.846,45 11,9

DAX 22.294,27 -1,4 -318,70 22.612,97 19,9

MDAX 27.691,52 -2,0 -573,26 27.039,42 15,3

TecDAX 3.375,50 -1,4 -47,69 3.091,28 4,8

SDAX 16.356,83 -1,6 -269,98 13.062,07 22,4

CAC 7.705,75 -0,8 -63,56 7.769,31 10,0

SMI 12.582,11 -0,5 -59,85 12.641,96 11,4

ATX 5.309,00 -1,1 -57,90 5.366,90 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:40 Uhr

EUR/USD 1,1515 -0,1 -0,0011 1,1526 1,1529

EUR/JPY 184,17 -0,0 -0,0100 184,18 184,1600

EUR/CHF 0,9178 +0,2 0,0014 0,9164 0,9163

EUR/GBP 0,8653 +0,1 0,0007 0,8646 0,8646

USD/JPY 159,93 +0,1 0,1300 159,8 159,7000

GBP/USD 1,3304 -0,2 -0,0025 1,3329 1,3336

USD/CNY 6,911 0,0 0,0003 6,9107 6,9107

USD/CNH 6,9187 0,0 0,0003 6,9184 6,9202

AUS/USD 0,6887 +0,0 0,0003 0,6884 0,6893

Bitcoin/USD 67.673,18 -1,9 -1.295,22 68.968,40 68.964,85

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,58 +2,2 2,10 94,48

Brent/ICE 109,77 +1,6 1,76 108,01

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.423,24 +1,0 44,23 4.379,01

Silber 68,60 +0,8 0,57 68,03

Platin 1.853,75 +1,5 26,50 1.827,25

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)