MÄRKTE EUROPA/Börsen stabilisieren sich - Airbus gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den heftigen Kursverlusten vom Mittwoch treten die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro-Stoxx legt um 0,5 Prozent zu auf 3.430 Punkte, nachdem er am Vortag rund 3 Prozent eingebüsst hatte. Der deutsche Aktienmarkt bleibt wegen des Tags der deutschen Einheit geschlossen.

Rezessionsängste und die Ungewissheit um den bevorstehenden Austritt Grossbritanniens aus der Eurozone sind erneut die zentralen Themen am Markt. Dazu enttäuschten die am Donnerstagvormittag veröffentlichten endgültigen Service-Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone.

Am Vortag hatte die Welthandelsorganisation (WTO) den USA im Streit um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus erlaubt, Strafzölle auf Importe aus der EU zu erheben. Washington reagierte prompt und kündigte Strafzölle von 10 Prozent auf Flugzeuge und 25 Prozent auf Lebensmittel und andere Güter aus der EU an. Betroffen sind Importe im Volumen von 7,5 Milliarden Dollar.

An den Finanzmärkten gab die WTO-Entscheidung der Angst vor einer weltweiten Rezession zusätzliche Nahrung, nachdem schon der überraschend schwache ISM-Index aus den USA am Dienstag den Anlegern die Folgen des Handelsstreits vor Augen geführt hatte.

Noch kein Durchbruch im Streit um Brexit

Die Londoner Börse zeigt sich etwas leichter. Im Streit um den Brexit hatte der britische Premierminister Boris Johnson am Mittwoch einen Vorschlag unterbreitet, um noch vor dem geplanten EU-Austritt am 31. Oktober eine Einigung zu erzielen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist bereit, über die Vorschläge zu verhandeln, sieht aber noch einige problematische Punkte. Derweil will Johnson das britische Parlament ab Dienstag erneut in eine Zwangspause schicken, die bis zum 14. Oktober dauern soll. Eine von Johnson angeordnete fünfwöchige Zwangspause des Parlaments hatte das Oberste Gericht des Landes Ende September für "illegal" erklärt.

Airbus gesucht - US-Airlines können Orders nicht einfach stornieren

An der Pariser Börse erholt sich die Airbus-Aktie um 4,6 Prozent, nachdem sie am Mittwoch unter den neuen US-Strafzöllen gelitten hatte. Die US-Fluggesellschaft Delta hatte am Mittwoch über die Folgen der Zölle für US-Fluggesellschaften, deren zahlreiche Mitarbeiter in den USA und die Reisenden geklagt. Delta habe bei Airbus 254 Flugzeuge bestellt, merken die Analysten von Jefferies an. Mit ihren Aussagen habe die Gesellschaft signalisiert, dass sie ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Airbus nicht einfach aufkündigen und kurzfristig stattdessen beim US-Flugzeughersteller Boeing ordern könne. Auch andere US-Airlines hätten umfangreiche Bestellungen bei Airbus aufgegeben.

H&M profitieren von den Drittquartalszahlen des Textileinzelhändlers. Das schwedische Unternehmen hat den Gewinn stärker als erwartet gesteigert, was der Aktie zu einem Plus von 6 Prozent verhilft.

In der Schweiz geht es mit der Sika-Aktie um 2,8 Prozent nach oben. Der Spezialchemiekonzern hat seine langfristigen EBIT-Margen-Ziele erhöht.

Der Kurs des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands fällt um 0,2 Prozent. Konzernchefin Alison Cooper will sich nach 20 Jahren im Unternehmen, davon neun als CEO, zurückziehen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.430,40 0,50 17,09 14,29

Stoxx-50 3.125,55 0,22 6,98 13,24

DAX Feiertag

MDAX Feiertag

TecDAX Feiertag

SDAX Feiertag

FTSE 7.098,42 -0,34 -24,12 5,86

CAC 5.470,70 0,88 47,93 15,64

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,58 -0,03 -0,82

US-Zehnjahresrendite 1,59 -0,01 -1,09

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:21 Uhr

EUR/USD 1,0958 -0,0% 1,0961 1,0952

EUR/JPY 117,50 +0,1% 120,87 117,49

EUR/CHF 1,0962 +0,3% 1,1025 1,0929

EUR/GBR 0,8904 -0,1% 0,8975 0,8898

USD/JPY 107,23 +0,1% 107,74 107,29

GBP/USD 1,2307 +0,1% 1,2500 1,2308

USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484

Bitcoin

BTC/USD 8.283,66 0,25 8.578,75 8.223,00

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,69 52,64 +0,1% 0,05 +9,3%

Brent/ICE 57,62 57,69 -0,1% -0,07 +3,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.498,75 1.499,51 -0,1% -0,76 +16,9%

Silber (Spot) 17,58 17,57 +0,0% +0,01 +13,4%

Platin (Spot) 888,76 888,50 +0,0% +0,26 +11,6%

Kupfer-Future 2,57 2,57 +0,1% +0,00 -3,0%

===

