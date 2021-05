MÄRKTE EUROPA/Börsen schliessen nach Berg- und Talfahrt im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem extrem volatilen Verlauf haben Europas Börsen am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 15.200 Punkte. Im Tagestief stand der Index bei 14.816 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legte 0,1 Prozent auf 3.952 zu. Schwache US-Vorgaben hatten im frühen Geschäft belastet. Am Nachmittag erholte sich dann der Markt. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen etwas besser aus. Stützend wirkte auch die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise.

Diese fielen zwar deutlich über der Prognose aus, allerdings war die Abweichung geringer als am Vortag bei den US-Verbraucherpreisen. Einige Anleger dürften auf einen ähnlich starken Anstieg gesetzt haben. So betrachtet sollten die aktuellen Daten die Inflationsdebatte etwas entschärfen. Die US-Verbraucherpreise hatten am Vortag die ohnehin schon kursierenden Spekulationen befeuert, dass die US-Notenbank früher als bislang gedacht ihren extrem lockeren geldpolitischen Kurs verlassen könnte. Dies hatte die US-Börsen schwer belastet.

An den meisten Börsen in Europa wurde wie in Deutschland gehandelt, geschlossen blieben wegen des Feiertags die Börsen in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz.

Burberry stark unter Druck

Geschäftszahlen haben Telefonica (-0,5%), Burberry (-4,2%) und BT Group (-5,9%) präsentiert. Die Zahlen von Telefonica fielen zwar nicht so schlecht wie befürchtet aus, allerdings dürften die Sorgen der Anleger angesichts der schwachen Fundamentaldaten nach Einschätzung der Citigroup weiter bestehen bleiben.

Bei Burberry lasen sich die Zahlen zwar gut, für schlechte Stimmung sorgte aber der Ausblick. Das Unternehmen hat vor höheren Kosten wie wieder normalisierten Investitionen nach der Pandemie gewarnt, die das Margenwachstum beeinträchtigen werden. Mit Blick auf das Minus von BT Group wurde auf einen nur durchwachsenen Ausblick verwiesen.

Die Zahlen von Pirelli (+2,6%) zum ersten Quartal wurden als "in line" eingestuft. Leicht positiv wurde die Ertragsentwicklung beim italienischen Reifenhersteller gewertet.

Musk löst Kurssturz bei Bitcoin aus

Turbulent ging es einmal mehr beim Bitcoin zu. In der Nacht brach er bis auf unter 46.000 Dollar ein und ging zu Börsenschluss mit 49.750 Dollar um, nach 54.800 Dollar am Mittwochabend und 57.500 im Vortageshoch. Hintergrund war, dass Tesla die Zahlungsmöglichkeit mit dem Bitcoin wegen des hohen Stromverbrauchs aus Klimaschutzgründen wieder gestoppt hat.

Ex Dividende wurden unter anderen Adidas, BMW und SAP und in der zweiten Reihe Deutsche Pfandbriefbank, Rational, Wacker Chemie, Nemetschek, Pfeiffer Vacuum, Software AG und Secunet gehandelt. Auch Royal Dutch wurden dividendenbereinigt notiert.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.952,45 +5,02 +0,1% +11,3%

Stoxx-50 3.405,64 -3,08 -0,1% +9,6%

Stoxx-600 437,32 -0,61 -0,1% +9,6%

XETRA-DAX 15.199,68 +49,46 +0,3% +10,8%

FTSE-100 London 6.963,33 -41,30 -0,6% +8,4%

CAC-40 Paris 6.288,33 +8,98 +0,1% +13,3%

AEX Amsterdam 694,22 -0,54 -0,1% +11,1%

ATHEX-20 Athen 2.180,45 +9,34 +0,4% +12,7%

BEL-20 Bruessel 4.032,25 +13,08 +0,3% +11,4%

BUX Budapest 44.974,08 +813,37 +1,8% +6,8%

OMXH-25 Helsinki Feiertag +11,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.510,88 -4,61 -0,3% -7,7%

OMXC-20 Kopenhagen Feiertag +4,1%

PSI 20 Lissabon 5.102,96 +10,08 +0,2% +4,4%

IBEX-35 Madrid 8.966,20 -41,50 -0,5% +11,1%

FTSE-MIB Mailand 24.486,01 +33,08 +0,1% +10,0%

RTS Moskau 1.546,93 -1,09 -0,1% +11,5%

OBX Oslo Feiertag +10,0%

PX Prag 1.105,41 -4,85 -0,4% +7,6%

OMXS-30 Stockholm Feiertag +17,7%

WIG-20 Warschau 2.089,32 -2,07 -0,1% +5,3%

ATX Wien 3.361,23 -5,48 -0,2% +21,4%

SMI Zuerich Feiertag +3,1%

