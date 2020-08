MÄRKTE EUROPA/Börsen notieren um die Nulllinie

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen treten am Freitagmittag weitgehend auf der Stelle. Die schwächeren europäischen Einkaufsmanagerindizes sind nicht dazu angetan, die Anleger aus der Reserve zu locken. Bei einem dünnen Geschäft ist der Handel technisch bestimmt. Am Mittag verfallen Index-Optionen am Terminmarkt. Der August-Termin ist traditionell allerdings von geringerer Bedeutung, da er in die Ferienzeit fällt.

Nur stockende Erholung der Wirtschaft zeichnet sich ab

Der DAX notiert kaum verändert bei 12.830 Punkten, der Euro-Stoxx-50 sinkt um 0,1 Prozent auf 3.271 Punkte. Ursache für die spürbare Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor dürfte nach Einschätzung von Uwe Burkert, Chefvolkswirt bei der LBBW, der zuletzt beobachtete Wiederanstieg der Corona-Infektionszahlen in vielen Regionen Europas und die damit verbundene Furcht vor einem weiteren Lockdown sein. Analysten sehen eine nur stockende wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten voraus.

Positiv für die Stimmung an den Börsen ist derweil, dass Pfizer und Biontech in einer laufenden Phase-1-Studie in den USA einen Erfolg ihres Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus erzielt haben.

Stützend für das Sentiment, wenngleich die Aktie nicht reagiert, wird gewertet, dass Bayer in den USA einen Grossteil der Klagen um die Verhütungsspirale Essure beigelegt hat. Damit gebe es ein Prozessrisiko weniger für den Pharmakonzern, heisst es im Handel. Mit Klägeranwälten seien Vereinbarungen getroffen worden, mit denen etwa 90 Prozent der insgesamt knapp 39.000 Klagen beigelegt würden. Zur Beilegung sei eine Zahlung von insgesamt etwa 1,6 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Bayer steigen 0,1 Prozent.

Titel von Novartis ziehen um 1,5 Prozent an, nachdem der Pharmakonzern die Zulassung des Leukämiemittels Kesimpta (Ofatumumab) durch die US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten hat. Damit darf der Schweizer Konzern das Medikament künftig zur Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose einsetzen. Die Zulassung wurde allerdings bereits von Analysten erwartet.

Dermapharm fallen um 5,4 Prozent. Die angehobene Prognose wird im Handel als "zu konservativ" eingestuft. So erwartet das Unternehmen beim EBITDA einen Anstieg um 8 bis 10 Prozent, die Markterwartung liege mit 17 Prozent dagegen darüber, heisst es im Handel.

Bei LPKF gefallen die Aufträge nicht

Für die Aktie von LPKF geht es um 4,7 Prozent nach unten. "Die Aufträge sind bei LPKF momentan das Problem", so ein Aktienhändler. Zum einen sei der Bestand gegenüber dem Vorjahr rückläufig, zum anderen komme es nun noch zu Verschiebungen. Gemäss einem Bericht will der Lasertechnikspezialist auf Auftragsverschiebungen mit einem verschärften Sparkurs und verlängerter Kurzarbeit reagieren. Ab kommender Woche notiert der Wert für Wirecard im TecDAX.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.270,82 -0,10 -3,16 -12,67

Stoxx-50 2.972,74 0,14 4,18 -12,64

DAX 12.829,51 0,00 -0,49 -3,17

MDAX 27.221,63 0,05 13,61 -3,85

TecDAX 3.088,62 0,17 5,34 2,44

SDAX 12.499,08 -0,19 -24,17 -0,10

FTSE 6.007,60 -0,10 -5,74 -20,27

CAC 4.906,85 -0,09 -4,39 -17,92

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,51 -0,02 -0,75

US-Zehnjahresrendite 0,64 -0,01 -2,04

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1790 -0,60% 1,1872 1,1848 +5,1%

EUR/JPY 124,62 -0,70% 125,36 125,51 +2,2%

EUR/CHF 1,0749 -0,21% 1,0770 1,0773 -1,0%

EUR/GBP 0,8978 +0,05% 0,8963 0,9010 +6,1%

USD/JPY 105,72 -0,08% 105,60 105,91 -2,8%

GBP/USD 1,3132 -0,65% 1,3246 1,3151 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9170 +0,15% 6,8991 6,9095 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.758,51 -0,65% 11.828,50 11.856,25 +63,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,35 42,82 -1,1% -0,47 -26,1%

Brent/ICE 44,47 44,90 -1,0% -0,43 -28,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.932,81 1.947,20 -0,7% -14,40 +27,4%

Silber (Spot) 26,90 27,03 -0,4% -0,12 +50,7%

Platin (Spot) 905,38 923,50 -2,0% -18,13 -6,2%

Kupfer-Future 2,94 2,97 -1,2% -0,04 +4,2%

===

