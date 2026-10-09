MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Erholung - Telekomtitel machen nicht mit

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
headermarketbox#smi 13’787 1.1%  headermarketbox#spi 19’543 1.1%  headermarketbox#dowjones 51’655 0.8%  headermarketbox#dax 25’087 1.1%  headermarketbox#eur/chf 0.9294 -0.3%  headermarketbox#eurostoxx50 6’173 0.8%  headermarketbox#gold 4’196 1.5%  headermarketbox#bitcoin 68’490 0.9%  headermarketbox#usd/chf 0.8302 0.0%  headermarketbox#oil(brent) 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen
Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Suche...
Plus500 Depot

Roche share#snapshot#suffix 149905998 / CH1499059983

prices + charts + realtime news + analysis fundamental company corresponding shares action
price + Chart chart (large) news + ad-hoc balance sheet/p&l fixed dates certificates portfolio#add_instrument_to#depot
times + sale chart comparison analysis detailnavigation#shares#estimates profile portfolio#add_instrument_to#watchlist
stock exchange realtime push stock price appreciation potential dividend/annual shareholders' meeting
historic analysis
prices + charts + realtime

price + Chart

chart (large)

times + sale

chart comparison

stock exchange

realtime push

historic

news + analysis

news + ad-hoc

analysis

stock price appreciation potential

fundamental

balance sheet/p&l

detailnavigation#shares#estimates

dividend/annual shareholders' meeting

analysis

company

fixed dates

profile

corresponding shares

certificates

action

portfolio#add_instrument_to#depot

portfolio#add_instrument_to#watchlist

09.10.2026 18:12:40

MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Erholung - Telekomtitel machen nicht mit

Roche
358.29 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben sich am Freitag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Damit erholten sie sich vom Rücksetzer am Vortag. Für Entspannung und wieder mehr Risikobereitschaft sorgten zunächst gesunkene Ölpreise und Marktzinsen, auch wenn diese positiven Effekt im späten Geschäft ausliefen - es tat der positiven Stimmungen keinen Abbruch. Die meistbeachtete US-Zehnjahresrendite bewegte sich klar unter den jüngsten 24-Jahreshochs. Eine erneut problemlos verlaufene grosse Auktion von US-Staatsanleihen am Vorabend beruhigte.

Der DAX stieg um 1,1 Prozent auf 25.087 Punkte und sprang damit wieder über die Marke von 25.000 Punkten, die er am Vortag unterschritten hatte. Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,8 Prozent zu. Die Ölpreise kamen zunächst leicht zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump von produktiven Gesprächen mit Teheran gesprochen und zumindest kurzfristig keine Angriffe auf den Iran avisiert hatte. Im späten Geschäft drehten sie knapp ins Plus.

Branchenseitig stachen Aktien aus dem Telekomsektor negativ heraus - der Subindex im Stoxx-50 bildete mit minus 2,9 Prozent das Schlusslicht. Auslöser war, dass das Raketen- und KI-Unternehmen SpaceX seine Anstrengungen verstärkt, ins Mobilfunkgeschäft in den USA einzusteigen. Im Einzelnen verlor die Aktie der über die Tochter T-Mobile US besonders stark in den USA aktiven Deutschen Telekom 7,9 Prozent. BT Group gaben um 2,4 Prozent nach, Orange um 2,6, Vodafone um 4,9 und Telefonica um 4,6 Prozent.

Auffallend fest zeigten sich dagegen Softwareaktien. Im DAX schossen SAP um 3,7 Prozent nach oben, in London legten Sage um 4,3 und Relx um 4,8 Prozent zu, in Amsterdam Wolters Kluwer um 4,5 und in Paris Dassault Systemes um 0,7 sowie in Zürich Temenos um 2,5 Prozent. Nemetschek machten sogar einen Satz um 4,9 Prozent. Capgemini gewannen in Paris 3,8 Prozent. Marktteilnehmer spekulierten über eine für Softwareunternehmen günstige Interpretation der Meldungslage um OpenAI. Laut Berichten könnte der Jahresumsatz des ChatGPT-Entwicklers möglicherweise deutlich unter den bisherigen Annahmen ausfallen. Anleger schätzten die Risiken einer schnellen Verdrängung herkömmlicher Software durch KI geringer ein.

Mit Abschlägen von 0,2 Prozent partizipierten BASF nicht an der Rally des Gesamtmarkts. Belastend dürfte ein Reuters-Bericht gewirkt haben, wonach laut einem Insider die aktuelle Offerte von BASF für Evonik nicht das letzte Wort ist. Aus Marktsicht wäre das keine echte Überraschung. Evonik gewannen 1,8 Prozent auf 21,36 Euro. Damit blieb das Papier aber noch unter dem aktuellen Gebot von BASF von vermeintlich 22,15 Euro je Anteilsschein.

Um 6,6 Prozent nach oben ging es für Rational, nachdem RBC die Aktie des Grossküchenherstellers auf "Outperform" erhöht hatte. Gleiches hatte das Analysehaus mit Heidelberg Materials getan, hier ging es um 1,8 Prozent nordwärts. Salzgitter schossen nach einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS sogar um 13,4 Prozent nach oben, Arcelormittal legten ebenso nach einer neuen UBS-Kaufempfehlung um 5,6 Prozent zu. Im Sog stiegen Thyssenkrupp um 6,7 Prozent.

Roche verteuerten sich um 1,5 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte das Roche-Krebsmedikament Tecentriq für eine zwölfte Indikation zugelassen. OMV verloren 2,9 Prozent. Der österreichische Energie- und Chemiekonzern erwartet im dritten Quartal 2026 Gegenwind für das operative Ergebnis.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.173 +0,8 +5,8

Stoxx-50 5.305 +0,9 +7,0

Stoxx-600 632 +1,0 +5,6

DAX 25.087 +1,1 +1,3

FTSE-100 London 10.442 +1,1 +5,1

CAC-40 Paris 7.730 +1,0 -5,2

AEX Amsterdam 1.121 +0,9 +17,9

ATHEX-20 Athen 6.577 -0,5 +22,9

BEL-20 Brüssel 5.399 +1,0 +6,3

BUX Budapest 137.166 +3,3 +23,5

OMXH-25 Helsinki 6.345 +0,5 +11,2

OMXC-20 Kopenhagen 1.495 +1,5 -7,0

PSI 20 Lissabon 9.348 -0,9 +13,1

IBEX-35 Madrid 18.929 +0,6 +9,4

FTSE-MIB Mailand 49.298 +0,9 +9,7

OBX Oslo 1.954 +1,2 +22,3

PX Prag 2.545 +1,2 -5,2

OMXS-30 Stockholm 3.202 +1,7 +11,1

WIG-20 Warschau 157.901 +1,4 +32,9

ATX Wien 6.561 -0,3 +23,2

SMI Zürich 13.637 +1,1 +2,8

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17.30

EUR/USD 1,1192 -0,2 -0,0017 1,1209 1,1186

EUR/JPY 177,19 +0,1 0,2200 176,97 176,9300

EUR/CHF 0,9294 -0,3 -0,0028 0,9322 0,9324

EUR/GBP 0,846 -0,1 -0,0012 0,8472 0,8469

USD/JPY 158,3 +0,3 0,4400 157,86 158,1400

GBP/USD 1,3227 +0,0 0,0003 1,3224 1,3204

USD/CNY 6,692 -0,2 -0,0101 6,7021 6,7045

USD/CNH 6,6931 -0,2 -0,0103 6,7034 6,7049

AUS/USD 0,6977 +0,3 0,0022 0,6955 0,6959

Bitcoin/USD 82.857,71 +1,3 1.089,13 81.768,58 83.060,25

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,76 +0,3 0,27 91,49

Brent/ICE 104,48 +0,2 0,20 104,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.192,40 +1,4 58,47 4.133,93

Silber 60,93 +2,7 1,59 59,34

Platin 1.686,17 +3,2 51,92 1.634,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 12:13 ET (16:13 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

news about Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

  • relevant
  • all
  • from the company
  • ?
to the shares news

analysis to Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

  • all
  • buy
  • hold
  • sell
  • ?
12.03.2026 12:06:31 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.2026 08:11:18 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.2026 07:07:02 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.2026 09:17:29 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026 12:58:59 Roche Hold Deutsche Bank AG
to the shares analysis
portfolio#add_instrument#headline

portfolio#add_instrument#success. portfolio#add_instrument#success_link

portfolio#add_instrument#error

portfolio#add_instrument#empty_list portfolio#add_instrument#empty_watchlist

CHF
portfolio#addinstrumenttoportfolio#submit

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Logo WHS KI-Aktien unter Druck – startet jetzt die große Robotik-Rally?
09.10.2026 17:11:25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
09.10.2026 11:22:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09.10.2026 09:39:23 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09.10.2026 09:09:25 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.2026 16:34:43 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.2026 09:50:22 Die Branche greift zum Controller
05.10.2026 15:45:00 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.2026 08:00:55 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
more

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

etfpartnernews#headline

13.08.2026 13:49:23 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.2026 20:35:50 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.2026 17:59:26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Infineon am 09.10.2026

chart

news#mostreadnews

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
BMW-Aktie freundlich: Dienstwagen-Angebot für AfD gestrichen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag im Plus
BlackRock & XRP: Steht der Mega-ETF kurz bevor?

latest_topranking_news#headline

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
news#teaserimage#source: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
news#teaserimage#source: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 41/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
news#teaserimage#source: Wit Olszewski / Shutterstock.com
latest_topranking_news#more_link