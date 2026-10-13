Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’993 0.8%  SPI 19’801 0.8%  Dow 52’193 0.7%  DAX 25’283 0.0%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 6’178 -0.4%  Gold 4’188 0.4%  Bitcoin 69’209 1.5%  Dollar 0.8314 -0.4%  Öl 105.3 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Vor dem Börsengang: 21Shares macht Anthropic per ETP investierbar
Festnahmen in Deutschland: Tusk meldet zwei mutmassliche Starlink-Saboteure
Citigroup-Aktie gesucht: Wachstum stärker als erwartet
Nestlé-Aktie in Grün: Wasserdeal erhält EU-Genehmigung
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 13:52:40

MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen von Tageshochs zurück - Anleiherenditen sinken

Schaeffler
5.39 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Europas Börsen zeigen sich am Dienstagmittag nur noch mit kleinen Gewinnen, teils liegen die Indizes sogar knapp im Minus, nachdem sie am Vormittag noch freundlich tendiert hatten. Der DAX liegt noch 0,3 Prozent höher bei 25.346 Punkten,. der Euro-Stoxx-50 gibt minimal nach. Der Euro erholt sich auf 1,1188 Dollar von Ständen um 1,1150 am Montag.

Insgesamt wird die Stimmung als positiv beschrieben. Zum einen kommen die Ölpreise nach drei Tagen mit Aufschlägen zurück - wenn auch auf weiter hohem Niveau -, zum anderen geht die Entspannung an den Anleihemärkten weiter. Dort zeugen Käufe dafür, dass die viel beachtete US-Zehnjahresrendite deutlich sinkt, ebenso die deutsche Zehnjahresrendite, sie liegt bei 3,44 Prozent, verglichen mit 3,47 Prozent am Vorabend. Im Handel heisst es, die Zuversicht steige, dass die jüngsten Hochstände der Renditen zumindest zunächst nicht wieder getestet werden.

Schlecht läuft es für Technologieaktien, ihr Stoxx-Branchenindex verliert 1,4 Prozent, nachdem im asiatischen Handel Aktien aus dem Halbleitersektor teils derbe Verluste erlitten hatten. Auslöser waren neue Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Der Chef von Broadcom verglich die Stimmung im Sektor mit einer "Casino"-Mentalität. Belastend wirkt aber vor allem die Sorge vor einer zunehmenden Konkurrenz durch chinesische Produzenten. Der Markt wartet nun auf die Geschäftszahlen so wichtiger Branchenunternehmen wie ASML am Mittwoch und TSMC am Donnerstag. Im DAX geht es für Infineon um 2,5 Prozent nach unten. Aixtron verlieren 2,7 und Siemens Energy 1,3 Prozent. In Paris geben STMicroelectronics um 3,1 Prozent nach, in Amsterdam ASML um 2,2 und BE Semiconductor um 2,3 Prozent.

Der Subindex der Banktitel verteidigt sein Plus von 0,8 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen von JP Morgan in den USA die Erwartungen verfehlt haben, die von Goldman Sachs aber besser ausgefallen sind als geschätzt. Bei Wells Fargo wiederum fiel der Gewinn höher als erwartet aus, die Einnahmen dafür niedriger.

Aufwärts geht es für Immobilienaktien. Ihr Subindex steigt um 1,3 Prozent, weil die sinkenden Marktzinsen ein günstigeres Umfeld für die Branche bedeuten.

Der Luxuskonzern LVMH erzielte im dritten Quartal ein organisches Umsatzplus von 1 Prozent, was der Erwartung der Analysten entspricht. Die Modesparte verbuchte jedoch einen Umsatzrückgang von 5 Prozent und blieb hinter den Prognosen zurück. Die Aktie gibt um 1,2 Prozent nach. Im Gefolge verlieren Kering 2,1, Hermes 2,1 und Richemont 0,8 Prozent.

Schaeffler hat im dritten Quartal bei stabilen Umsätzen eine leicht verschlechterte Gewinnmarge erzielt, aber den Freien Cashflow verbessert. Der Auto- und Industriezulieferer sieht sich auf Kurs, die Ziele im Gesamtjahr und die Mittelfristziele 2028 zu erreichen. Die Aktie gibt um 1,3 Prozent nach.

Um 2,0 Prozent geht es für die Aktie der Porsche AG nach unten. Der sogenannte Pre-Close-Call des Sportwagenbauers habe keine neuen Erkenntnisse gebracht, so Analysten. Das zweite Halbjahr verlaufe schwach.

Givaudan machen einen Satz um 8,5 Prozent. Der Schweizer Hersteller von Riechstoffen und Aromen übertraf mit seinen Umsatzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen. Im Sog zieht der Kurs des deutschen Wettbewerbers Symrise im DAX um 3,3 Prozent an.

Bei Publicis hat das organische Wachstum mit 5,0 Prozent die Konsensschätzung von 4,8 Prozent geschlagen. Die Aktie des Werbeunternehmens verteuert sich um 2,1 Prozent. Im Sog geht es für WPP um 2,7 Prozent aufwärts.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.196,45 -0,1 -4,76 6.201,21 7,0

Stoxx-50 5.355,48 +0,3 15,44 5.340,04 8,9

DAX 25.351,95 +0,3 74,27 25.277,68 3,5

MDAX 30.077,48 -0,1 -26,85 27.039,42 -1,8

TecDAX 3.984,37 -0,2 -8,79 3.091,28 10,0

SDAX 18.026,31 -0,1 -22,88 13.062,07 5,0

FTSE 10.726,26 +0,7 69,98 10.656,28 8,0

CAC 7.842,67 +0,1 9,79 7.832,88 -3,8

SMI 14.020,70 +1,0 142,86 13.877,84 5,7

ATX 6.631,27 +0,3 21,51 6.609,76 24,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:00

EUR/USD 1,1188 +0,3 0,0035 1,1153 1,1158

EUR/JPY 176,83 -0,1 -0,1100 176,94 177,0800

EUR/CHF 0,9312 +0,0 0,0002 0,9310 0,9313

EUR/GBP 0,8447 +0,0 0,0003 0,8444 0,8449

USD/JPY 158,02 -0,4 -0,5900 158,61 158,6900

GBP/USD 1,3242 +0,3 0,0036 1,3206 1,3204

USD/CNY 6,6937 +0,0 0,0012 6,6925 6,6925

USD/CNH 6,6921 -0,0 -0,0026 6,6947 6,6951

AUS/USD 0,6972 +0,2 0,0013 0,6959 0,6958

Bitcoin/USD 83.215,48 +0,2 195,47 83.020,01 82.798,18

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,86 -2,0 -1,88 93,74

Brent/ICE 104,63 -1,9 -2,02 106,65

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.185,07 +0,3 13,97 4.171,10

Silber 60,34 +0,0 0,02 60,32

Platin 1.698,20 +0,8 12,67 1.685,53

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 07:53 ET (11:53 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schaeffler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schaeffler AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Schaeffler Neutral UBS AG
07.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:14 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’588.93 19.55 SEBBCU
Short 14’885.68 13.74 SD2BJU
Short 15’423.89 8.95 SGB0YU
SMI-Kurs: 13’993.15 13.10.2026 15:16:40
Long 13’420.66 19.27 S1B77U
Long 13’124.71 13.61 SJBCVU
Long 12’573.64 8.90 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.